Çinli Xpeng'den küresel atılım: Bu yıl 60 ülkeye açılacak

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Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng Motors, 2035 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50’sini yurtdışı pazarlardan elde etmeyi hedefliyor. Şirketin CEO’su He Xiaopeng’in açıklamalarına göre, 2024’te yalnızca yüzde 10 olan yurtdışı satış oranı, önümüzdeki on yıl içinde beş katına çıkarılacak. Bu iddialı hedefin ilk adımı ise, Xpeng’in 2025 sonuna kadar 60 ülkeye giriş yapmasıyla atılacak.

Volkswagen etkisi

Xpeng’in bu küresel açılım planı, Alman otomotiv devi Volkswagen’in şirkete Temmuz 2023’te yaptığı 700 milyon dolarlık yatırımın ardından hız kazandı. VW, bu yatırım karşılığında Xpeng’in yüzde 4,99’luk hissesini alırken, iki şirket Çin pazarı için ortaklaşa iki elektrikli araç geliştirme konusunda da anlaşma yaptı. Bu iş birliği, üretim sürecinin 2026’da başlaması planlanan VW markalı elektrikli araçları kapsıyor.

Xpeng açısından ise bu anlaşma, yalnızca sermaye desteği değil; aynı zamanda globalleşme motivasyonunu da beraberinde getirdi. Şirket, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika’da agresif bir büyüme stratejisi izlemeyi planlıyor.

Çinli Xpeng, otonom sürüş için kendi çipini kullanmaya başlıyor 2 gün önce eklendi

Sadece araç satışıyla yetinmeyen Xpeng, global pazarlarda daha kalıcı bir varlık oluşturmak için yerelleşmeyi de merkeze alıyor. Ar-Ge, üretim ve satış sonrası hizmetlerde uluslararası operasyonlar kurmayı hedefleyen şirket, bu doğrultuda Polonya, Çekya, Slovakya ve İsviçre’ye resmi olarak giriş yaptı. Bu ülkelerde yerel distribütörlerle çalışılmaya başlandı.

Xpeng’in gelecek planları arasında Avrupa'da üretim tesisi kurma seçeneği de değerlendiriliyor. Şirket, ayrıca Endonezya’da ilk denizaşırı montaj fabrikasını inşa ederek Asya pazarında üretim tarafını da yerlileştirmeye hazırlanıyor.

Gelecek planları da heyecan verici

Firma aynı zamanda 2025 sonunda Çin’de Seviye 3 otonom sürüş sistemini devreye sokmayı planlarken bu yıl yapay zekaya da yaklaşık 616 milyon dolarlık yatırım yapacak. Şirketin bir diğer iddialı girişimi ise uçan araçlar ve insansı robotlar. Xpeng’in alt markası AeroHT, 280 bin dolarlık “Land Aircraft Carrier” adlı uçan araç modeli için yıl sonuna kadar sertifikasyon almayı, 2026’da da üretime geçmeyi hedefliyor. İnsansı robot projesi IRON ise hâlihazırda test aşamasında; seri üretimin 2026’da başlaması bekleniyor.

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Çinli Xpeng'den küresel atılım: Bu yıl 60 ülkeye açılacak