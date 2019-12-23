Çin devleti internet algoritmalarının olumlu yorumları öne çıkarmasını istiyor

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Çin devletinin kendi vatandaşlarına uyguladığı politikaların ülke içerisinde eleştirilmesi kesinlikle yasak ve eleştirenlerin sonu çok da iyi bitmiyor. Uluslararası toplumun eleştirilerine karşı da Çin çok sert tedbirler alıyor. Mesut Özil örneğinden hatırlayacağımız gibi Çin elindeki tüm internet imkanlarını kullanmaktan çekinmiyor. Şimdi yeni bir program başlatıldı.

Sonu yok

Çin Siber Uzay Bakanlığı tarafından ülkenin internet firmaları için hazırlanan yeni bir düzenleme, tavsiye algoritmalarının Çin devlet politikaları ile ilgili olumlu yorumları öne çıkarmasını şart koşuyor.

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Düzenlemeye göre ulusal güvenliği tehdit eden, devlet sırlarını sızdıran, ulusal bütünlüğü bozmaya çalışan ve devlet otoritesini zayıflatmaya çalışan yorumların ise kesinlikle engellenmesi isteniyor. Yani kesinlikle statükonun karşısında durulmayacak.

Wiebo, Baidu, RenRen gibi pek çok sosyal medya uygulaması Çin’e özel hizmet verdiği için sansür ağırlıklı olarak ülke çapında gerçekleşiyor ancak TikTok gibi pek çok global uygulama mevcut. Bunlarda da bir takım engellemeler yapıldığı pek çok şikayette konu edilmişti. Yeni düzenleme 1 Mart itibariyle devreye alınacak.

https://www.engadget.com/2019/12/22/china-internet-rules-recommendation-algorithms/