Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin devleti internet algoritmalarının olumlu yorumları öne çıkarmasını istiyor

    Tavsiye algoritmalarını kullanan Çinli internet firmaları bundan böyle devlet politikalarını eleştiren içerikleri değil olumlu olarak yapılan içerikleri öne çıkaracak.
    22 dk.
    69
    36
    2
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çin devleti internet algoritmalarının olumlu yorumları öne çıkarmasını istiyor
    Tam Boyutta Gör

    Çin devletinin kendi vatandaşlarına uyguladığı politikaların ülke içerisinde eleştirilmesi kesinlikle yasak ve eleştirenlerin sonu çok da iyi bitmiyor. Uluslararası toplumun eleştirilerine karşı da Çin çok sert tedbirler alıyor. Mesut Özil örneğinden hatırlayacağımız gibi Çin elindeki tüm internet imkanlarını kullanmaktan çekinmiyor. Şimdi yeni bir program başlatıldı.

    Sonu yok

    Çin Siber Uzay Bakanlığı tarafından ülkenin internet firmaları için hazırlanan yeni bir düzenleme, tavsiye algoritmalarının Çin devlet politikaları ile ilgili olumlu yorumları öne çıkarmasını şart koşuyor.

    Ayrıca Bkz. "Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek"

    Düzenlemeye göre ulusal güvenliği tehdit eden, devlet sırlarını sızdıran, ulusal bütünlüğü bozmaya çalışan ve devlet otoritesini zayıflatmaya çalışan yorumların ise kesinlikle engellenmesi isteniyor. Yani kesinlikle statükonun karşısında durulmayacak.

    Wiebo, Baidu, RenRen gibi pek çok sosyal medya uygulaması Çin’e özel hizmet verdiği için sansür ağırlıklı olarak ülke çapında gerçekleşiyor ancak TikTok gibi pek çok global uygulama mevcut. Bunlarda da bir takım engellemeler yapıldığı pek çok şikayette konu edilmişti. Yeni düzenleme 1 Mart itibariyle devreye alınacak.



    https://www.engadget.com/2019/12/22/china-internet-rules-recommendation-algorithms/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    vankomisin 5 dk.
    Umarım kimseye ilham olmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    captain320 9 dk.
    Bu çinlilerden hiç bir şey alınmaz.Biz güney kore teknolojisine devam edelim en iyisi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. GÖRÜNTÜLENEN Çin devleti internet algoritmalarının olumlu yorumları öne çıkarmasını istiyor Sonraki Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı 1 sa. Google'sız Huawei Mate 30 Pro, Ocak'ta Türkiye'de 1 sa. İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır 1 sa. Realme X50 5G'nin resmi görseli, akıllı telefonun 5 Ocak'ta tanıtılacağını gösteriyor 2 sa. Facebook'un kripto para birimi Libra'daki belirsizlik sürüyor 2 sa. Bilgisayar Toplarken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar 2 sa. Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi 3 sa. ABD’de 2018 yılında yaşanan hidrolik çatlatma kazasında, 60 bin ton metan gazı salındığı ortaya çıktı 3 sa. Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor 4 sa. Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürecek 10 sa. IMEI kayıt harcı ve MTV’ye zam geldi 13 sa. Star Wars: The Rise of Skywalker'dan gişede büyük hayal kırıklığı 14 sa. İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor 14 sa. ABD, savaşı uzaya taşıyor! Trump, Amerikan Uzay Gücü’nün kurulduğunu duyurdu 15 sa. Ağaç dikme projesi hedeflenen bütçeye ulaştı 15 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite resmi özellikler sayfası sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. AMD Ryzen 9 4900H APU’sunu Core i9-9880H’ın karşısına konumlandırmaya hazırlanıyor 17 sa. Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı 18 sa. Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir 19 sa. Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    IMAX salonları 2019'da doldu taştı, rekor hasılat elde edildi
    DonanımHaber
    IMEI kayıt harcı ve MTV’ye zam geldi
    DonanımHaber
    Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Skoda superb premium mu? Passat business paket mi?
    DH Forum
    Yaşı 35 üstü olan bir gelebilir mi birşey sorucam
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim