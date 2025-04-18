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    Çin, dünyanın en katı elektrikli araç batarya standardını belirledi

    Çin, elektrikli araç bataryaları için zorunlu yeni ulusal güvenlik standartlarını duyurdu. Yeni düzenlemeler neleri şart koşuyor?                               
    Çin, dünyanın en katı elektrikli araç batarya standardını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek elektrikli araç bataryaları için zorunlu yeni ulusal güvenlik standartlarını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, bataryalarda termal kaçak meydana geldikten sonra bile yangın ve patlamanın gerçekleşmemesi şart koşuluyor. Bu zorunluluğun dünyada ilk olduğu belirtiliyor.

    Yeni güvenlik gereksinimleri neler?

    Yeni standarttaki termal yayılım testi gereksinimi en önemli değişiklik olarak ön plana çıkıyor. Önceki standart yangın veya patlamadan yalnızca beş dakika önce bir uyarı sinyali gerektirirken, güncellenen düzenleme bataryaların termal kaçak olayları sırasında bile alev almaması veya patlamamasını zorunlu kılıyor. Ayrıca, oluşan dumanın araçtaki yolculara zarar vermemesi şart koşuluyor.

    Standart ayrıca, alttan gelebilecek darbelere karşı bataryaların dayanıklılığını ölçmek için alt darbe testini zorunlu kılıyor. Bunun yanında, pillerin yangın veya patlama olmadan 300 hızlı şarj döngüsüne dayanabilmesi gerekiyor.

    Sektör uzmanları, bu sıkı gerekliliklerin kullanıcıların güvenliğini önemli ölçüde artırırken aynı zamanda sektördeki konsolidasyon sürecini hızlandıracağını düşünüyor. CATL gibi önde gelen batarya üreticileri, yeni standartları karşılayan teknolojiler geliştirdiklerini iddia ediyor. CATL, ilk nesil "Termal Yayılma Yok" (No Thermal Propagation) teknolojisinin 2020 yılından bu yana üretimde olduğunu ifade ediyor.

    Duyuru, Mart ayında yaşanan ve bir çarpışmanın ardından alev alan bir Xiaomi SU7 elektrikli araç kazasının hemen ardından geldi. Elektrikli araçların bataryaları yanmaya ve patlamaya meyilli olduğundan ötürü, güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor. Çin'in bu yeni standartlarının diğer ülkelere örnek olmasını diliyoruz.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2025/04/17/china-bans-ev-battery-fires-and-explosions-with-groundbreaking-safety-standard-starting-july-2026/ https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202504/content_7018797.htm
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