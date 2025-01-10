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    Çinli Svolt, 8.5 dakika şarj olabilen ve 600 bin km ömre sahip bataryasını tanıttı

    Çinli Svolt Energy, sadece 8,5 dakikada %10'dan %80'e şarj olabilen ve 600 bin kilometre ömre sahip yeni pilini duyurdu. Yeni pil neler sunuyor?                
    Çinli Svolt, 8.5 dakika şarj olabilen uzun ömürlü pilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryalarıyla ilgili gelişmeler son hız devam ediyor. Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor'un bir yan kuruluşu olan Svolt Energy, sadece 8,5 dakikada %10'dan %80'e şarj olan yeni pilini duyurdu.

    Fengxing Short Blade Battery neler sunuyor?

    Svolt'un üçüncü nesil Fengxing Short Blade Battery isimli pili, BYD'nin Blade pillerinden daha kısa yapıdalar. LFP (lityum demir fosfat) kimyaya sahip hücreler, 185 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 6C şarj hızına sahip. Bu da, 80 kW kapasiteli bir batarya paketinin 480 kW hızla şarj olabileceği anlamına geliyor.

    Svolt ayrıca pilin 15 yıl veya 600.000 kilometre ömre sahip olduğunu söylüyor. Bu süre, bir otomobilin ömrü boyunca pil değiştirmeye gerek kalmadan kullanılabileceği anlamına geliyor.

    10 dakikada şarj yakında standart hale gelecek

    Geçtiğimiz senenin Eylül ayında CATL, sadece 10 dakikada ultra hızlı şarj sağlayan 6C LFP pilini tanıtmıştı. BYD'nin de benzer hızlar sunabilen piller üzerinde çalıştığı biliniyor. Şimdi de Svolt yarışa dahil oluyor. Bu gelişmelerle, yakın zamanda 10 dakikada %80 şarj olabilen elektrikli araçlar giderek yaygınlaşacak ve elektrikli araçların önemli bir dezavantajı ortadan kalkmış olacak.

    Çinli Svolt, 8.5 dakika şarj olabilen uzun ömürlü pilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Svolt ayrıca, arazi araçları için 59 kWh'ye kadar kapasiteye, 800V mimariye ve -43°C ile 60°C arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahip özel bir batarya duyurdu. Batarya, nano-yangına dayanıklı spreyler gibi gelişmiş malzemelerle bir kale yapısına sahip olup, çarpışma ve termal güvenliği artırıyor. Ek olarak, çift ortamlı soğuk plaka teknolojisiyle düşük sıcaklıktaki deşarj kapasitesi %50 arttırılıyor ve -20°C'de bile 5C anlık güç çekmeye izin veriliyor. Bataryanın, Great Wall Motor'un Tank 500 Hi-4-Z'sine güç vereceği belirtiliyor.

    Svolt ayrıca, ticari araçlar için iki batarya daha sergiledi. İlki 91,4 kWh kapasite ve 4C şarj hızı sunarken, ikincisi 95,7 kWh kapasite, 3C şarj hızı ve 8 yıllık veya 1,5 milyon kilometrelik uzun garanti süresi sunuyor.

    Svolt şu anda Çin'in beşinci büyük pil üreticisi olup %3,2 pazar payına sahip. Sektör liderleri CATL ve BYD, Ekim ayında sırasıyla 25,32 GWh ve 15,82 GWh EV pili üreterek sektöre hakim pozisyondalar.

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