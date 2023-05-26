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    Çin dünyanın ilk kömür bazlı yakıtla çalışan roketini fırlattı

    Çin dünyanın ilk kömür bazlı sıvı yakıtla çalışan roketini başarıyla fırlattığını duyurdu. Tianlong-2 uzaya yükselirken, petrol yerine kömürden elde edilen havacılık keroseninden güç aldı.
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    Çin dünyanın ilk kömür bazlı yakıtla çalışan roketini fırlattı Tam Boyutta Gör

    Çin Uzay Kurumu, Nisan ayında özel Space Pioneer şirketi tarafından fırlatılan Tianlong-2 roketinin, kömür bazlı havacılık keroseni (gazyağı) ile çalıştığını bildirdi. Yetkililer bu fırlatmanın, petrol yerine kömürden elde edilen kerosenin havacılıkta kullanılmasına ilişkin dünyadaki ilk deneyim olduğunun altını çiziyor.

    Uzmanlara göre bu hamle, kömür açısından zengin ancak petrol açısından fakir olan Çin'in yabancı hammadde kaynaklarından bağımsızlığı açısından önemli. Uzay araştırmacıları, çığır açan yakıtı Çin'in yakıt sıkıntısı çeken havacılık ve uzay endüstrisi için güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı çözümü olarak görüyor.

    Çin dünyanın ilk kömür bazlı yakıtla çalışan roketini fırlattı Tam Boyutta Gör

    Etkinliği kanıtlandı

    Tianlong-2 roketinin gazyağı ve sıvı oksijen ikilisinden güç alan son teknoloji ürünü yenilikçi YF-102 motoruyla donatıldığı belirtildi. Söz konusu motor gelecekte yeni Çin roketlerinin yapımında da kullanılacak. Başarıyla gerçekleştirilen fırlatmanın, kömür bazlı sıvı yakıtın etkinliğini kanıtlaması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

    Uzun yıllar süren deneylerin ardından araştırma ekibi, doğrudan kömürün sıvılaştırılmasıyla elde edilen kerosenin, petrol bazlı kerosen ile benzer özelliklere sahip olduğunu keşfetti. Uzmanların bu çığır açan yakıtın oluşturulması için birçok teknik engelin üstesinden geldiği ve sonunda temel bir formül geliştirmeyi başardıkları ifade ediliyor.

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