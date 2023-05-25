Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android kullanıcıları dikkat: Popüler ekran kaydı uygulaması telekulak çıktı

    Android cihazlar için kullanıma sunulan iRecorder Screen Recorder isimli uygulamanın gizlice ses kaydı yaptığı ortaya çıktı. Uygulama yayınlanan bir güncellemeyle casusa dönüştü.
    Oy Ver
    Android'deeki popüler ekran kaydı uygulaması telekulak çıktı Tam Boyutta Gör
    Android platformundaki popüler iRecorder Screen Recorder uygulamasının gizlice kullanıcıların sesini kaydettiği ortaya çıktı. Yayınlanan bir güvenlik raporuna göre masum bir ekran kaydı uygulaması olarak çıkış yapan iRecorder Screen Recorder, yayınlandıktan yaklaşık bir yıl sonra kötü amaca hizmet etmeye başladı.

    İlk olarak Eylül 2021'de kullanıma sunulan uygulama Ağustos 2022'de yayınlanan bir güncellemeden sonra her 15 dakikada bir, kullanıcının haberi olmadan bir dakikalık ses kaydetmeye ve bu kayıtları şifreli bir kanal üzerinden geliştiricinin sunucusuna iletmeye başladı. Söz konusu skandal ESET uzmanı Lukas Stefanko tarafından ortaya çıkarıldı.

    Android'deeki popüler ekran kaydı uygulaması telekulak çıktı Tam Boyutta Gör

    Güncelleme ile casusa dönüştü

    Lukas konuyla ilgili blog yazısında uygulamanın, Ağustos 2022'deki bir güncellemede açık kaynaklı AhMyth Android RAT tabanlı kötü amaçlı kodun enjekte edilmesinden sonra "casusa dönüştüğünü" söyledi. iRecorder Screen Recorder o ana kadar 50.000 kez indirilmişti. Durum ortaya çıkınca uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı.

    iRecorder Screen Recorder hali hazırda uygulama mağazsından kaldırılmış olsa da aynı risk diğer uygulamalar için de geçerli. Yani yüklediğiniz bi uygulama sizden tüm izinleri aldıktan sonra, yayınlanan bir güncelleme ile kötü niyetli faaliyetlere başlayabilir. Güvenlik araştırmacıları Google Play'den uygulama yüklerken dikkatli olunmasını ve istenen izinlerin titizlikle kontrol edilmesini öneriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çöz kazan yayınları tyt deneme cevap anahtarı en iyi kafa yapan alkol doktora nasıl hitap edilir ngk lpg bujisi yorum rover 420 si alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO C40
    Xiaomi POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız