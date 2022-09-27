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    Çin, elektrikli araçlara yönelik vergi muafiyetini bir yıl daha uzattı

    Çin'de 2014 yılından bu yana yeni enerjili araç satın alan kişiler (%100 elektrikli, PHEV, hidrojenli) satış vergisinden muaf tutuluyor. Normalde bu yılın sonunda bitecek olan uygulama tekrar uzatıldı
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    Çin, elektrikli araçlara yönelik vergi muafiyetini tekrar uzattı
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    Çin, karbon emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltma hedefleri doğrultusunda elektrikli araçların üretimini ve satışını teşvik etmek için çeşitli teşvikler uyguluyor. Elektrikli araç (PHEV ve hidrojenli dahil) satın alanların normalde motorlu taşıtlara uygulanan satış vergisinden muaf tutulması da bu teşvikler arasında.

    Söz konusu teşvik ilk kez 2014 yılından itibaren üç yıl geçerli olmak üzere uygulanmaya başlandı. Ardından 2017'de üç yıl, 2020 ve 2021'de ise birer yıl uzatıldı. Yani normalde bu yılın sonunda geçerliliğini yitirecekti ancak alınan yeni bir karar ile 2023'ün sonuna kadar uzatıldı. Karar, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu.

    Satış vergisi muafiyeti ve elektrikli araç satın alanlara ödenen devlet destekleri, Çin'de elektrikli araç sektörünün hızla büyümesinde ve satışların artmasında önemli rol oynadı. Verilere göre, vergiden muaf tutulan meblağ, yılın ilk 7 ayında 40,7 milyar yuana (yaklaşık 5,7 milyar dolar) ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %108,5 artış anlamına geliyor. Bu yıl Çin'deki yeni enerjili araç satışlarının 6 milyona ulaşması bekleniyor.

    Çin'de ayrıca 2009 yılından bu yana elektrikli araç satın alanlara devlet desteği sağlanıyor. Mevcut durumda, 400 kilometreden fazla sürüş menziline sahip olan bir elektrikli araç, 12,600 yuanlık (1.750 dolar) destek kapsamına giriyor. Ancak bu uygulama bu yıl sona eriyor. 2023'ten itibaren elektrikli araç satın alacak kişilere devlet desteği verilmeyecek.

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    B
    batar 21 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 21 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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