Çin hükümeti sınırlarını, Çin tarafından üretilen aşıları olanlara açtı

CNN Hong Kong ajansı tarafından yayımlanan habere göre Çin hükümeti yabancıların girişi için sınırlarını açtı ancak bu durumun da bir ön koşulu bulunuyor. Çin tarafından üretilen Kovid-19 aşılarını olan turistler veya yabancı uyruklu kişiler Çin'e giriş yapabilecek.

Dünya'nın dört bir yanında bulunan Çin Büyükelçilikleri tarafından geçen haftalarda söz edilen koşulları da içerek şekilde yeni vize politikaları duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı ülkelerde henüz Çin tarafından üretilen aşıların mevcut olmadığını ekleyelim.

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Çin hükümeti tarafından yürürlüğe konulan karar ve vize prosedürleri birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor zira uzmanlar çeşitli ülkeler için Çin aşısı onaylama baskısı olabileceğinden şüpheleniyor. Ayrıca Çin aşısı onayı olmayan ülkelerde yaşayan vatandaşlar için de bu durumun çeşitli sorunlara neden olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor"

Şu an için Çin tarafından geliştirilen aşıların DSÖ tarafından henüz onay almadığını ve Faz 3 süreçlerinin devam ettiğini belirtelim. Çin hükümetinin hamlesinin önümüzdeki ve uzun dönemdeki etkileri uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor.

Yeni haber CNN tarafından yayımlandı.

https://edition.cnn.com/travel/article/covid-vaccine-travel-visa-rules-intl-hnk/index.html

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