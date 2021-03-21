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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin hükümeti sınırlarını, Çin tarafından üretilen aşıları olanlara açtı

    Çin hükümeti yabancıların ve turistlerin girişi için sınırlarını açtı. Çin tarafından üretilen Kovid-19 aşılarını olan turistler veya yabancı uyruklu kişiler Çin'e giriş yapabilecek.
    21 Mart 2021, 17:30 (2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Çin hükümeti sınırlarını, Çin tarafından üretilen aşıları olanlara açtı

    CNN Hong Kong ajansı tarafından yayımlanan habere göre Çin hükümeti yabancıların girişi için sınırlarını açtı ancak bu durumun da bir ön koşulu bulunuyor. Çin tarafından üretilen Kovid-19 aşılarını olan turistler veya yabancı uyruklu kişiler Çin'e giriş yapabilecek.

    Dünya'nın dört bir yanında bulunan Çin Büyükelçilikleri tarafından geçen haftalarda söz edilen koşulları da içerek şekilde yeni vize politikaları duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı ülkelerde henüz Çin tarafından üretilen aşıların mevcut olmadığını ekleyelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor

    Çin

    Çin hükümeti sınırlarını, Çin tarafından üretilen aşıları olanlara açtı

    Çin hükümeti tarafından yürürlüğe konulan karar ve vize prosedürleri birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor zira uzmanlar çeşitli ülkeler için Çin aşısı onaylama baskısı olabileceğinden şüpheleniyor. Ayrıca Çin aşısı onayı olmayan ülkelerde yaşayan vatandaşlar için de bu durumun çeşitli sorunlara neden olabileceği düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor"

    Şu an için Çin tarafından geliştirilen aşıların DSÖ tarafından henüz onay almadığını ve Faz 3 süreçlerinin devam ettiğini belirtelim. Çin hükümetinin hamlesinin önümüzdeki ve uzun dönemdeki etkileri uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor.

    Yeni haber CNN tarafından yayımlandı.



    https://edition.cnn.com/travel/article/covid-vaccine-travel-visa-rules-intl-hnk/index.html
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    kartal172 6 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 16 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 19 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 21 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 23 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 3 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim eğer eski mesajlara bakarsınız görürsünüz. Ben bunu tahmin etmiştim. Ülkeler kendi beğenmedikleri aşıları olanları ülkelerine sokmayacaklar. Her ülke için ayrı ayrı aşı olmamız gerekecek artık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Bu ondan ziyade "Batı ülkeleri, bizim aşıyı da diğer aşıları onayladığınız gibi hızlıca onaylayın bekletmeyin, ülkelerden talep var ama sizin yüzünüzden satamıyoruz" hamlesi gibi duruyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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