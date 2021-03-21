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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor

    Bilim insanları aşıların ölümleri %85 oranında azalttığını açıkladı. Veriler yüz güldürmesine karşın uzmanlar aşılanan bireylerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini belirtiyor.
    21 Mart 2021, 12:30 (3 sa.)
    587
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor

    Bütün Dünya'yı etkisi altına koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülke aşılama çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise İngiltere'de  yaklaşık 25 milyon kişinin en az tek doz Pfizer veya AstraZeneca aşısı ile aşılandığı belirtilmekle birlikte İngiliz bilim insanlarının çalışmalarına göre aşılar 80 yaş ve üzeri kişilerde ölümleri %85; tüm yaş gruplarında ise hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor.

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    Bütün bunlara ek olarak aşıların 70 yaş ve üzerindeki kişilerde vakaları %60 oranında azalttığı belirtilmekle birlikte bilim insanı Dr Ramsay aşılı bir bireyle yaşayan insanlarda enfeksiyon kapma riskinin 3'te 1'e indiğini öne sürdü.

    Aşılama

    Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor
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    Aşılama sonucundaki veriler yüz güldürmesine karşın uzmanlar aşılanan bireylerin hayat tarzlarını tekrar değiştirmemeleri gerektiğini, risk almamaları gerektiğini belirtiyor zira aşılı dahi olsa bireylerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması oldukça büyük önem arz ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor"

    Son olarak aşıların etkili olmasına karşın pandemi sürecinde uymamız gereken kuralların halen geçerliliğini koruduğunu ve bu kurallara uymaya devam etmemiz gerektiğini ekleyelim.



    https://www.dailymail.co.uk/news/article-9373145/More-proof-power-Covid-vaccines-PHE-chief-unveils-raft-fresh-data.html?ito=push-notification&ci=100994&si=1373879
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    kartal172 2 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 13 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 15 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 18 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 19 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen saliharslann
    Bomboş bir yazı
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) saliharslann
    Merak etme, bu kafayla oksijen soluman israf olurdu zaten. Evet koca dünyada tıp ve bilimin tek amacı sana çip takmak, senin evde oturmanı sağlamak, seni köleleştirmek. Sen zaten kölesin, adam niye uğraşsın boşuna? Facebook'taki "2023 Diriliş" grubunda mı dediler maske takmak zararlı diye

    https://www.cumhuriyet.com.tr/video/prof-dr-ozlu-maske-karbondioksit-birikmesine-neden-olmaz-1809467
    https://www.dogrulukpayi.com/dogrulama/maske-takmanin-oldurebilecegi-iddiasi
    https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/nefes-alamiyorum-diye-maske-takmayanlara-kanit-oksijen-seviyenizi-dusurmez-5943744/
    https://www.webtekno.com/bilim-insanlari-maskelerin-karbondioksit-zehirlenmesi-riskini-artirmadigini-acikladi-h100172.html

    Daha ister misin link?
    Merak etme, bu kafayla oksijen soluman israf olurdu zaten. Evet koca dünyada tıp ve bilimin tek amacı sana çip takmak, senin evde oturmanı sağlamak, seni kölele...
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    Şıh Hazretleri (- -) 8 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Büyük resmi gören beyfendi beni bloklamıştı en son, beni alıntılamış yine

    Bilime inanmayalım da kime inanalım, Facebook'taki her şeyi bilen düz dünyacılara mı yoksa "deve sidiği için" diyen sözde din tüccarlarına mı? İşte bilim sizin gibileri tedavi ettiği için sürekli gelişiyor ve en hakiki çözüm yolu oluyor. Bilim olmadan neyle çözeceksin bu salgını hadi bakayım?
    Zaten aklı başında olan insanlar o zamanda biliyordu ki nasıl Koronavirüs yarasa çorbasından geçmediyse o titreyen insanlar da başka hastalıklar yüzünden ölenlerdi kim bilir Çin gibi ileri demokrasiye ve sansüre (!) sahip olan ülkeler sayesinde hiçbir zaman bilemeyeceğiz asıl sebeplerini.

    Bill Gates n'apsın seni? Adam zaten geliştirdiği sistem ve programlarla senden her istediğini alıyor niye ekstra bir çaba sarf etsin ki yapay veya suni bir virüsle?
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    S saliharslann (Salih ARSLAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yersen papaz pilavı var. Yaa TES kitleri meyveyi sebzeyi pozitif diye gösterirken daha virüsü bite tespit etmekte acizken ne aşısı güldürmeyin lütfen yaa. Daha tespit edemediğiniz bir virüse aşı geliştirilmesi kadar komik bir şey olamaz. Hatırlar mısınız ilk çinde ölen kişi titreyerek ölüyordu. Allah tabi göstermesin ama onun dışında titreyerek ölen bir corona virüslü biri görmedik. Tıp dünyası mutasyanun bulaşıcılığı artırdığı ama aynı zaman da her mutasyon etkisini azalttığını söylerken neden tam tersi söyleniyor? Maske ile verdiğimiz karbondioksiti tekrar bir kısmını maske yüzünden geri almamızın sorumluluğunu kim üstlenecek. Yeşilliğin ormanın içinde yürüyüş tavsiye edilip temiz havanın önemi vurgulanırken ne ara maskeyi kabule eder olduk. Göz ile oluşan rahatsızlıklar maske yüzünden gözde oluşan kuruluk hakkında kim konuşuyor?

    Aşı yüzünde ölenler hakkında neden bir istatistik tutulmuyor neden kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bu virüs hakkında bazı devlet adamlarının duruştan sonra neden öldüğünü duyuyoruz. Kim bu sağlık terörünü dünya üzerinde organize ve finansa eden güç?

    Size söylenen her şeyi direk hemen kabul etmeyin. Önce soru soru sorgulayın. Falanca şunu dedi kabul edelim demeyin. O kurumların içinde ne kadar aptal insanların olduğunu bir bilseniz. Torpil dünyanın her yerinde vardır. Birde para için anasını boyayıp kız diye satacak paranın kölesi insanların varlığınıda unutmayalım. Tek şey önce sor sorgula sonra araştır ve en son bir kanaat oluştur.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) saliharslann
    Bomboş bir yazı
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) saliharslann
    Merak etme, bu kafayla oksijen soluman israf olurdu zaten. Evet koca dünyada tıp ve bilimin tek amacı sana çip takmak, senin evde oturmanı sağlamak, seni köleleştirmek. Sen zaten kölesin, adam niye uğraşsın boşuna? Facebook'taki "2023 Diriliş" grubunda mı dediler maske takmak zararlı diye

    https://www.cumhuriyet.com.tr/video/prof-dr-ozlu-maske-karbondioksit-birikmesine-neden-olmaz-1809467
    https://www.dogrulukpayi.com/dogrulama/maske-takmanin-oldurebilecegi-iddiasi
    https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/nefes-alamiyorum-diye-maske-takmayanlara-kanit-oksijen-seviyenizi-dusurmez-5943744/
    https://www.webtekno.com/bilim-insanlari-maskelerin-karbondioksit-zehirlenmesi-riskini-artirmadigini-acikladi-h100172.html

    Daha ister misin link?
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ah ercüş ah kolpa olmasaydın bu zamanları aşi yapacaktın.. bu atatürkçü geçinenlerin hiç mi faydası olmaz memlekete ?
    Yanıtla +1
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    insanların yaşları ilerliyor
    ve hastalık tekrar geli geleceğim diyerekten
    mutasyon geçiyor !

    bir sonraki mutasyon takvimi son bahar gibi !!!
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu yalnız tek doz için yapılan bir çalışma. Bilmiyorsunuz belki ama İngiltere iki doz arası süreyi 12 hafta yaptığı için sonuçlarını inceleme çalışması bu. Tavsiye edildiği gibi biontech’te 21 gün astrazeneca’da 4 hafta yapsa büyük ihtimal kimse ölmezdi ama bu kadar kişiyide aşılayamazlardı.
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    jasonw 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir karar verin artık şu matematiksel oranlar konusunda. TÜİK işin içindeymiş gibi hissetmeye başladım...
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    E Elektrikliarabasever 38 dk. ( Mesaj Silindi ) jasonw
    Faz 3 ufak bir grupta yapıldığı için %90 oranlarında koruyuculuk denildi şimdi ise yüz milyonlara aşı yapıldı sayı arttıkça oranlar azalır okulda hiçbir şey öğretmediler mi size???
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