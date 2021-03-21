Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor

Bütün Dünya'yı etkisi altına koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülke aşılama çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise İngiltere'de yaklaşık 25 milyon kişinin en az tek doz Pfizer veya AstraZeneca aşısı ile aşılandığı belirtilmekle birlikte İngiliz bilim insanlarının çalışmalarına göre aşılar 80 yaş ve üzeri kişilerde ölümleri %85; tüm yaş gruplarında ise hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor.

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Bütün bunlara ek olarak aşıların 70 yaş ve üzerindeki kişilerde vakaları %60 oranında azalttığı belirtilmekle birlikte bilim insanı Dr Ramsay aşılı bir bireyle yaşayan insanlarda enfeksiyon kapma riskinin 3'te 1'e indiğini öne sürdü.

Aşılama

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Aşılama sonucundaki veriler yüz güldürmesine karşın uzmanlar aşılanan bireylerin hayat tarzlarını tekrar değiştirmemeleri gerektiğini, risk almamaları gerektiğini belirtiyor zira aşılı dahi olsa bireylerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması oldukça büyük önem arz ediyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor"

Son olarak aşıların etkili olmasına karşın pandemi sürecinde uymamız gereken kuralların halen geçerliliğini koruduğunu ve bu kurallara uymaya devam etmemiz gerektiğini ekleyelim.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9373145/More-proof-power-Covid-vaccines-PHE-chief-unveils-raft-fresh-data.html?ito=push-notification&ci=100994&si=1373879

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