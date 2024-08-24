Çin temiz enerji hedefine 6 yıl erken ulaştı

Çin önemli bir başarıya imza attı
Temiz enerji yarışına devasa bir bütçe ayıran Çin, 2020 yılında Başkan Xi Jinping önderliğinde 10 yıl içerisinde en az 1200 gigawatt temiz enerji üretimine ulaşma hedefi koymuştu. Geçen ay eklenen 25 gigawatt rüzgâr türbini ve güneş panelleri ile ülke 1206 gigawatt temiz enerji üretimine ulaşmış durumda.
Sadece 4 senede elde edilen bu hedef oldukça dikkat çekici. Ülkedeki temiz enerji miktarı, üretilen tüm enerji miktarının yüzde 14’üne denk geliyor. Çin tüm dünyada temiz enerjiye en fazla bütçe ayıran ülke durumunda. Sadece tek bir projeye 11 milyar dolar ayırabilecek kadar çılgınlık söz konusu.
Elbette bunun en büyük sebebi dünyanın havasını en çok kirleten ülke olması. 2023 yılında Çin havaya 12.7 milyar ton karbon salınımı yaptı. Çin’in pek çok şehrinde hava artık solunamayacak kadar kirli hale gelmiş durumda. ABD ise 5.9 milyar ton ile ikinci sırada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.