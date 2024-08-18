Hindistan ilk AI yongasını duyurdu, geliştirici tanıdık bir isim

Hindistan ilk AI yongasını geliştirdi
Bu hafta yapılan lansmanda ülkenin ilk yapay zekâ yongası ile farklı sektörlerde kullanılacak yonga modelleri tanıtıldı. Yonga tasarımını ise elektrikli bisikletleri ve araçları ile tanıdığımız Ola firması üstleniyor.
Bodhi-1 adı verilen yapay zekâ yongası büyük ölçekli makine öğrenme modellerini ve çakışma yüklerini hedefliyor. Düşük profil bir yonga olan Bodhi-1 firmanın otonom araçlarında söz sahibi olmayı amaçlıyor. 2026 yılında piyasaya çıkacak Bodhi-1 yongasının ardından Bodhi-2 yongası da 2028 yılında en üst seviyede rekabet etmek için üretime başlayacak.
Ola ayrıca elektrikli araçlarında kullanılacak Ojas adında bir yonga ve bulut altyapısında kullanılacak Sarv-1 adında başka bir yonga daha duyurdu. Bu yongaların performansı önemli ölçüde arttıracağı belirtiliyor. ARM mimarisini kullanacak yongaların henüz teknik detayları belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.