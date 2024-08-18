Hindistan ilk AI yongasını duyurdu, geliştirici tanıdık bir isim

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda teknolojik bağımsızlık adına önemli adımlar atan Hindistan, yonga sektöründe de hareketli. Ülkenin ilk yapay zekâ yongası bağımsızlık yolunda büyük rol üstlenecek. Tasarımcı da çok tanıdık.

Hindistan ilk AI yongasını geliştirdi

Bu hafta yapılan lansmanda ülkenin ilk yapay zekâ yongası ile farklı sektörlerde kullanılacak yonga modelleri tanıtıldı. Yonga tasarımını ise elektrikli bisikletleri ve araçları ile tanıdığımız Ola firması üstleniyor.

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Bodhi-1 adı verilen yapay zekâ yongası büyük ölçekli makine öğrenme modellerini ve çakışma yüklerini hedefliyor. Düşük profil bir yonga olan Bodhi-1 firmanın otonom araçlarında söz sahibi olmayı amaçlıyor. 2026 yılında piyasaya çıkacak Bodhi-1 yongasının ardından Bodhi-2 yongası da 2028 yılında en üst seviyede rekabet etmek için üretime başlayacak.

Ola ayrıca elektrikli araçlarında kullanılacak Ojas adında bir yonga ve bulut altyapısında kullanılacak Sarv-1 adında başka bir yonga daha duyurdu. Bu yongaların performansı önemli ölçüde arttıracağı belirtiliyor. ARM mimarisini kullanacak yongaların henüz teknik detayları belli değil.

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