Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in Ay'ın uzak yüzüne indirdiği gözlem aracından tarihi rekor

    Yutu 2, Ay yüzeyinde en uzun süre görev yapan gözlem aracı olarak tarihe geçti. Chang'e 4 misyonunun bir parçası olan Yutu 2, 3 Ocak 2019'da Ay'a indirilmişti.
    31 dk.
    254
    60
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çin'in Ay'ın uzak yüzüne indirdiği gözlem aracından tarihi rekor
    Tam Boyutta Gör

    Çin'in bu yılın başlarında Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Yutu 2 isimli gözlem aracı tarihi bir rekora imza attı. Çin Küresel Televizyon Ağı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre; Yutu 2, Ay yüzeyinde en uzun süre işlevsel kalan gözlem aracı olarak tarihe geçti.

    Sovyetler Birliği'nin 1970 yılında Ay'a indirdiği Lunakhod-1 isimli uzay aracı bu rekorun bir önceki sahibiydi. Dünya harici bir yüzeye indirilen ilk uzaktan kontrollü gözlem aracı olarak da bilinen Lunokhod-1, yaklaşık 10,5 ay yüzeyde görev yaptıktan sonra işlevselliğini yitirmişti. Yutu 2 ise 11 ayın ardından şu anda hala sorunsuz bir şekilde araştırmalarına devam ediyor.

    Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Yutu 2 geride bıraktığımız süreçte Ay yüzeyinde toplam 345 metrelik bir mesafe kat etmiş. Bu alanda Lunokhod-1'in çok daha etkileyici rakamlara sahip olduğunu görüyoruz. Lunokhod-1, Ay'da 10,5 kilometrelik yol almış ve Dünya'ya binlerce fotoğraf göndermişti. Sovyetler Birliği, özellikle de dönemin şartlarına göre gerçekten inanılmaz bir mühendislik başarısına imza atmış diyebiliriz.

    Lunokhod-1:

    Çin'in Ay'ın uzak yüzüne indirdiği gözlem aracından tarihi rekor

    Çinli araştırmacılar, Chang'e 4 (Yutu'yu indiren hareketsiz iniş aracı) ve Yutu 2'nin şu ana kadar Ay'da 12 gündüz geçirdiğini söylüyor. Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürdüğü için burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey uzun. 14 gün gece ve 14 gün gündüz yaşanıyor.

    Gücünü güneş panellerinden sağlayan Chang'e 4 ve Yutu 2 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay araçları bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum seviyede enerji harcayarak atlatıyor. 

    Yutu 2 en azından belli bir süre daha Ay'ın uzak yüzündeki keşif çalışmalarına devam edecek. Gözlem aracının göndereceği yeni fotoğrafları da merakla bekliyoruz.

    *Bu arada Chang'e, Çin mitolojisinde Ay tanrıçası; Yutu ise Chang'e'nin evcil tavşanıdır. Tanrıça Chang'e ile beraber Ay'da yaşadığına inanılan Yutu aynı zamanda Yeşim Tavşan (Jade Rabbit) anlamına gelir.



    https://news.cgtn.com/news/2019-12-14/China-s-Yutu-2-sets-new-record-for-longest-time-working-on-the-Moon-Mq1DBG4y2s/index.html Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Çin'in Ay'ın uzak yüzüne indirdiği gözlem aracından tarihi rekor Sonraki Belediye hacklendi: 280 bin kişinin verisi sızdı! 1 sa. 2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı 1 sa. Performans odaklı ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler duyuruldu 2 sa. AMD Renoir APU ailesi detaylanıyor 2 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin Galadriel'i belli oldu 2 sa. VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar? 3 sa. 2020 Seat Leon'un tanıtılacağı tarih açıklandı 3 sa. Wikipedia yasağı hakkında kritik tarih belli oldu 4 sa. Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak 4 sa. Resident Evil 3 Remake için minimum sistem gereksinimleri açıklandı 5 sa. 50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti 5 sa. Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı 5 sa. Her eve lazım "LG 2si1 arada çamaşır ve kurutma makinesi" 5 sa. Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek 6 sa. Netflix bölge rakamları belli oldu 6 sa. Mercedes-Benz E-Serisi'ne 1.6 dizel seçeneği geldi: İşte fiyatları 7 sa. Güney Afrika’daki MeerKAT teleskobu, evrenin geçmişine dair muhteşem bir görüntü yakaladı 7 sa. Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi 8 sa. Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Motorola Razr 2019'a benzeyecek 8 sa. LG G7 One modeli, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim