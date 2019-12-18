Çin'in Ay'ın uzak yüzüne indirdiği gözlem aracından tarihi rekor

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Çin'in bu yılın başlarında Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Yutu 2 isimli gözlem aracı tarihi bir rekora imza attı. Çin Küresel Televizyon Ağı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre; Yutu 2, Ay yüzeyinde en uzun süre işlevsel kalan gözlem aracı olarak tarihe geçti.

Sovyetler Birliği'nin 1970 yılında Ay'a indirdiği Lunakhod-1 isimli uzay aracı bu rekorun bir önceki sahibiydi. Dünya harici bir yüzeye indirilen ilk uzaktan kontrollü gözlem aracı olarak da bilinen Lunokhod-1, yaklaşık 10,5 ay yüzeyde görev yaptıktan sonra işlevselliğini yitirmişti. Yutu 2 ise 11 ayın ardından şu anda hala sorunsuz bir şekilde araştırmalarına devam ediyor.

Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Yutu 2 geride bıraktığımız süreçte Ay yüzeyinde toplam 345 metrelik bir mesafe kat etmiş. Bu alanda Lunokhod-1'in çok daha etkileyici rakamlara sahip olduğunu görüyoruz. Lunokhod-1, Ay'da 10,5 kilometrelik yol almış ve Dünya'ya binlerce fotoğraf göndermişti. Sovyetler Birliği, özellikle de dönemin şartlarına göre gerçekten inanılmaz bir mühendislik başarısına imza atmış diyebiliriz.

Lunokhod-1:

Çinli araştırmacılar, Chang'e 4 (Yutu'yu indiren hareketsiz iniş aracı) ve Yutu 2'nin şu ana kadar Ay'da 12 gündüz geçirdiğini söylüyor. Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürdüğü için burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey uzun. 14 gün gece ve 14 gün gündüz yaşanıyor.

Gücünü güneş panellerinden sağlayan Chang'e 4 ve Yutu 2 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay araçları bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum seviyede enerji harcayarak atlatıyor.

Yutu 2 en azından belli bir süre daha Ay'ın uzak yüzündeki keşif çalışmalarına devam edecek. Gözlem aracının göndereceği yeni fotoğrafları da merakla bekliyoruz.

*Bu arada Chang'e, Çin mitolojisinde Ay tanrıçası; Yutu ise Chang'e'nin evcil tavşanıdır. Tanrıça Chang'e ile beraber Ay'da yaşadığına inanılan Yutu aynı zamanda Yeşim Tavşan (Jade Rabbit) anlamına gelir.

https://news.cgtn.com/news/2019-12-14/China-s-Yutu-2-sets-new-record-for-longest-time-working-on-the-Moon-Mq1DBG4y2s/index.html