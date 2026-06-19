Batarya devi CATL’den rekor kâr: Çinli 7 otomobil üreticisinin toplamını geride bıraktı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan Çin merkezli CATL, 2026'nın ilk çeyreğinde elde ettiği kârla ülkenin önde gelen otomobil üreticilerini geride bıraktı. Şirketin net kârı 20,7 milyar yuanı (3,06 milyar dolar) buldu.

China EV DataTracker verilerine göre CATL, yılın ilk üç ayında Çin'de 59,52 GWh batarya kurulumu gerçekleştirerek pazarın yüzde 46,4'ünü kontrol etti. Elektrikli araç satışlarının devlet teşviklerinin azaltılması nedeniyle yavaşlamasına rağmen şirketin pazar payı yıllık bazda yüzde 3,47 arttı.

Şirketin ilk çeyrek geliri ise 129,13 milyar yuan (17,9 milyar dolar) olarak açıklandı. Bu rakam, Çinli elektrikli araç üreticileri Li Auto, Nio ve XPeng'in 2025 yılındaki toplam gelirlerini geride bıraktı.

Yedi otomobil üreticisinin toplamından daha fazla kazandı

CATL'nin hissedarlara ait 20,7 milyar yuanlık net kârı, Çin'in önde gelen yedi otomobil üreticisinin aynı dönemde elde ettiği toplam kârı aştı. Söz konusu şirketlerin toplam net kârı yaklaşık 17,5 milyar yuan seviyesinde kaldı.

2026'nın ilk çeyreğinde şirketlerin açıkladığı net kârlar şöyle sıralandı:

CATL: 20,7 milyar yuan (3,06 milyar dolar)

Chery: 4,17 milyar yuan (617,1 milyon dolar)

Geely: 4,16 milyar yuan (615,6 milyon dolar)

BYD: 4,08 milyar yuan (603,8 milyon dolar)

SAIC: 3,02 milyar yuan (446,9 milyon dolar)

GWM: 945 milyon yuan (139,8 milyon dolar)

Seres: 754 milyon yuan (111,6 milyon dolar)

Changan: 351 milyon yuan (51,9 milyon dolar)

CATL'nin gücü yalnızca finansal sonuçlarla sınırlı değil. Şirket, Çin'deki elektrikli araç üreticilerinin büyük bölümüne batarya tedarik ediyor. Ayrıca Geely ve SAIC gibi üreticilerle ortak girişimler yürütüyor ve ülke genelinde batarya değiştirme altyapısını genişletmeye devam ediyor.

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CATL'nin 2025 yılı toplam net kârı da 72,2 milyar yuanı (10,68 milyar dolar) aşarak Çin borsasında işlem gören çok sayıda otomobil üreticisinin toplam performansını geride bırakmıştı. Şirketin güçlü sonuçları, elektrikli araç ekosisteminde batarya üreticilerinin giderek daha kritik bir konuma geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Öte yandan CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng, katı hal bataryaların seri üretime geçmesi için sektörün hala birkaç yıla ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Bu nedenle şirket, kısa vadede mevcut lityum iyon teknolojilerinin geliştirilmesine ve yeni enerji depolama çözümlerine odaklanmayı sürdürüyor.

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Çin’in batarya lideri CATL, otomotiv devlerini gölgede bıraktı

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