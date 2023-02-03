Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pentagon: Çin casus balonu ABD’nin üzerinde uçuyor

    Bir Çin casus balonunun birkaç gündür ABD’nin hava sahasında olduğu tespit edildi. Ancak yetkililer insanlara zarar verme riski olduğundan dolayı aracı düşürmemeye karar verdi.
    1
    Çin’in casus balonu ABD’nin üzerinde uçuyor Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin ilişkileri giderek geriliyor. ABD’li yetkililer birkaç gündür hava sahalarında Çin’in gözetleme balonunun uçtuğunu tespit etti. Pentagon ise bu gözetleme balonunun izlendiğini ancak yerdeki insanlara zarar verme riski olduğundan düşürmeyeceklerini açıkladı.

    Üst düzey bir savunma yetkilisi Pentagon muhabirlerine, ABD'nin bunun bir Çin yüksek irtifa balonu olduğuna "çok güvendiğini" ve bilgi toplamak için hassas bölgelerin üzerinden uçtuğunu söyledi. Balonun görüldüğü yerlerden biri, ülkenin Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki üç nükleer füze silosu alanından birine ev sahipliği yapan Montana'ydı.

    ABD'li yetkililer, savaş uçaklarının seferber edildiğini ancak askeri liderlerin, enkazın bir güvenlik tehdidi oluşturabileceği korkusuyla Başkan Joe Biden'a balonu vurmamasını tavsiye ettiğini, Biden'ın da bu tavsiyeyi kabul ettiğini söylediler. Öte yandan savunma yetkilileri F-22'ler dahil hava araçlarının hazırda beklediğini iletti.

    Çin’in en büyük meydan okuması

    Çin’in casus balonu ABD’nin üzerinde uçuyor Tam Boyutta Gör
    Konu ilk olarak CIA Direktörü William Burns'ün bir etkinlikte konuştuğu sırada gündeme geldi. Konuşmada bu casus balonun Çin’in şu anda ABD’ye karşı en büyük meydan okuması olduğu söylendi. Öte yandan ABD’li yetkililer gözetleme balonunun takip edildiğini, şu anda ticari hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada seyahat ettiğini ve yerdeki insanlar veya yapılar için fiziksel bir tehdit oluşturmadığını aktarıyor.

    Bu tür casus balonlar genel olarak 80.000 ila 120.000 fit yükseklikte çalışıyor. Bu yükseklik ticari hava trafiğinin uçtuğu yerin oldukça üzerinde yer alıyor. Gelişmiş savaş uçakları bile genel olarak 65.000 fitin üzerine çok fazla çıkamıyor fakat Lockheed U-2 gibi casus uçaklar 80.000 fit veya daha yukarılara erişebiliyor.

    Kaynakça https://www.marketwatch.com/story/chinese-surveillance-balloon-spotted-over-u-s-airspace-pentagon-says-01675378322?siteid=bullytweet https://www.reuters.com/world/suspected-chinese-spy-balloon-flying-over-united-states-us-officials-2023-02-02/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız