Pentagon: Çin casus balonu ABD’nin üzerinde uçuyor

Üst düzey bir savunma yetkilisi Pentagon muhabirlerine, ABD'nin bunun bir Çin yüksek irtifa balonu olduğuna "çok güvendiğini" ve bilgi toplamak için hassas bölgelerin üzerinden uçtuğunu söyledi. Balonun görüldüğü yerlerden biri, ülkenin Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki üç nükleer füze silosu alanından birine ev sahipliği yapan Montana'ydı.
ABD'li yetkililer, savaş uçaklarının seferber edildiğini ancak askeri liderlerin, enkazın bir güvenlik tehdidi oluşturabileceği korkusuyla Başkan Joe Biden'a balonu vurmamasını tavsiye ettiğini, Biden'ın da bu tavsiyeyi kabul ettiğini söylediler. Öte yandan savunma yetkilileri F-22'ler dahil hava araçlarının hazırda beklediğini iletti.
Çin’in en büyük meydan okuması
Bu tür casus balonlar genel olarak 80.000 ila 120.000 fit yükseklikte çalışıyor. Bu yükseklik ticari hava trafiğinin uçtuğu yerin oldukça üzerinde yer alıyor. Gelişmiş savaş uçakları bile genel olarak 65.000 fitin üzerine çok fazla çıkamıyor fakat Lockheed U-2 gibi casus uçaklar 80.000 fit veya daha yukarılara erişebiliyor.Kaynakça https://www.marketwatch.com/story/chinese-surveillance-balloon-spotted-over-u-s-airspace-pentagon-says-01675378322?siteid=bullytweet https://www.reuters.com/world/suspected-chinese-spy-balloon-flying-over-united-states-us-officials-2023-02-02/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?