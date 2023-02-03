Pentagon: Çin casus balonu ABD’nin üzerinde uçuyor

Tam Boyutta Gör ABD ve Çin ilişkileri giderek geriliyor. ABD’li yetkililer birkaç gündür hava sahalarında Çin’in gözetleme balonunun uçtuğunu tespit etti. Pentagon ise bu gözetleme balonunun izlendiğini ancak yerdeki insanlara zarar verme riski olduğundan düşürmeyeceklerini açıkladı.

Üst düzey bir savunma yetkilisi Pentagon muhabirlerine, ABD'nin bunun bir Çin yüksek irtifa balonu olduğuna "çok güvendiğini" ve bilgi toplamak için hassas bölgelerin üzerinden uçtuğunu söyledi. Balonun görüldüğü yerlerden biri, ülkenin Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki üç nükleer füze silosu alanından birine ev sahipliği yapan Montana'ydı.

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ABD'li yetkililer, savaş uçaklarının seferber edildiğini ancak askeri liderlerin, enkazın bir güvenlik tehdidi oluşturabileceği korkusuyla Başkan Joe Biden'a balonu vurmamasını tavsiye ettiğini, Biden'ın da bu tavsiyeyi kabul ettiğini söylediler. Öte yandan savunma yetkilileri F-22'ler dahil hava araçlarının hazırda beklediğini iletti.

Çin’in en büyük meydan okuması

Tam Boyutta Gör Konu ilk olarak CIA Direktörü William Burns'ün bir etkinlikte konuştuğu sırada gündeme geldi. Konuşmada bu casus balonun Çin’in şu anda ABD’ye karşı en büyük meydan okuması olduğu söylendi. Öte yandan ABD’li yetkililer gözetleme balonunun takip edildiğini, şu anda ticari hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada seyahat ettiğini ve yerdeki insanlar veya yapılar için fiziksel bir tehdit oluşturmadığını aktarıyor.

Bu tür casus balonlar genel olarak 80.000 ila 120.000 fit yükseklikte çalışıyor. Bu yükseklik ticari hava trafiğinin uçtuğu yerin oldukça üzerinde yer alıyor. Gelişmiş savaş uçakları bile genel olarak 65.000 fitin üzerine çok fazla çıkamıyor fakat Lockheed U-2 gibi casus uçaklar 80.000 fit veya daha yukarılara erişebiliyor.

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