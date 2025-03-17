Çin’in en büyük LiDAR üreticisi Hesai, ilk yurtdışı fabrikasını açıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük LiDAR üreticisi Hesai Group, küresel pazardaki büyümesini hızlandırmak amacıyla ilk yurtdışı fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Hesai CFO'su Andrew Fan, yaptığı açıklamada bu yılın sonuna kadar ilk denizaşırı projesinin temelinin atılacağını ve 2026 yılında üretime geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çinli dev yurtdışına açılıyor

“Küresel tedarik programının hemen ardından, küresel hedeflerimiz doğrultusunda kaçınılmaz bir adım olan denizaşırı üretimimizi hızlandırmayı umuyoruz” diyen Fan, birçok müşterinin tedarik zinciri risklerini azaltma arayışında olduğunu vurgulayarak, üretimi çeşitlendirmenin lojistik aksaklıklara karşı da bir önlem sunduğunu dile getirdi. Özellikle ABD ve Avrupa’daki otomobil üreticileri, Çin ile artan ticari gerilimler nedeniyle tedarik zincirlerini daha esnek hale getirme çabası içinde. Bununla birlikte Fan, planlanan fabrikanın yerini açıklamadı.

Öte yandan Hesai, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada, önde gelen bir Avrupa otomotiv üreticisiyle çok yıllı özel bir tedarik anlaşmasına vardığını duyurmuştu. Şirket, yeni nesil araç platformları için ultra uzun menzilli LiDAR sistemleri sağlayacak. Reuters’a göre, bu Avrupalı üreticinin Mercedes-Benz olduğu iddia ediliyor. Bu gelişme, ilk kez bir yabancı otomobil üreticisinin Çin yapımı LiDAR teknolojisini küresel pazarda satılacak araçlarda kullanacağı anlamına geliyor.

Mercedes, otonom araçlarında Çin yapımı lidar kullanacak 3 gün önce eklendi

Yıllık bazda kârlılık ve pozitif nakit akışı sağlayan ilk halka açık LiDAR üreticisi olan Hesai, 2024 yılında 501.900 adet LiDAR teslimatı gerçekleştirerek yıllık bazda yüzde 126 büyüme kaydetti. 2025 yılı için hedef ise 1,2 milyon ila 1,5 milyon adet arasında değişiyor. Firma, ADAS için üretilen LiDAR’ların toplam sevkiyatlarının yüzde 80’inden fazlasını oluşturacağını, ayrıca robotik sistemlere yönelik 200.000 adet LiDAR üretileceğini açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin’in en büyük LiDAR üreticisi Hesai, yurtdışına açılıyor