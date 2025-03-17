Çin’in en büyük LiDAR üreticisi Hesai, ilk yurtdışı fabrikasını açıyor

Çinli dev yurtdışına açılıyor
“Küresel tedarik programının hemen ardından, küresel hedeflerimiz doğrultusunda kaçınılmaz bir adım olan denizaşırı üretimimizi hızlandırmayı umuyoruz” diyen Fan, birçok müşterinin tedarik zinciri risklerini azaltma arayışında olduğunu vurgulayarak, üretimi çeşitlendirmenin lojistik aksaklıklara karşı da bir önlem sunduğunu dile getirdi. Özellikle ABD ve Avrupa’daki otomobil üreticileri, Çin ile artan ticari gerilimler nedeniyle tedarik zincirlerini daha esnek hale getirme çabası içinde. Bununla birlikte Fan, planlanan fabrikanın yerini açıklamadı.
Öte yandan Hesai, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada, önde gelen bir Avrupa otomotiv üreticisiyle çok yıllı özel bir tedarik anlaşmasına vardığını duyurmuştu. Şirket, yeni nesil araç platformları için ultra uzun menzilli LiDAR sistemleri sağlayacak. Reuters’a göre, bu Avrupalı üreticinin Mercedes-Benz olduğu iddia ediliyor. Bu gelişme, ilk kez bir yabancı otomobil üreticisinin Çin yapımı LiDAR teknolojisini küresel pazarda satılacak araçlarda kullanacağı anlamına geliyor.
Yıllık bazda kârlılık ve pozitif nakit akışı sağlayan ilk halka açık LiDAR üreticisi olan Hesai, 2024 yılında 501.900 adet LiDAR teslimatı gerçekleştirerek yıllık bazda yüzde 126 büyüme kaydetti. 2025 yılı için hedef ise 1,2 milyon ila 1,5 milyon adet arasında değişiyor. Firma, ADAS için üretilen LiDAR’ların toplam sevkiyatlarının yüzde 80’inden fazlasını oluşturacağını, ayrıca robotik sistemlere yönelik 200.000 adet LiDAR üretileceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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