Çin, hayalet J-35 uçağının radar izinin serçe büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Tam Boyutta Gör Çin, yeni nesil deniz konuşlu savaş uçağı Shenyang J-35’in radar izinin insan avucundan daha küçük olduğunu açıkladı. Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı bilgi, Pekin’in uçak gemilerine özel olarak geliştirdiği bu gizli jet varyantının, dünyadaki en gelişmiş platformlardan biri haline geldiği iddiasını güçlendiriyor.

J-35, kara konuşlu J-35A’nın deniz versiyonu olarak geliştirildi ve kısa süre önce Çin’in ilk EMALS elektromanyetik fırlatma sistemine sahip uçak gemisi Fujian üzerinde kalkış ve iniş testlerine katıldı. Tatbikatta ayrıca J-15T ağır savaş uçağı ile KJ-600 hava erken uyarı uçağı da görev almıştı. Bilindiği üzere J-35', Çin'in ikinci beşinci nesil savaş uçağı (Chengdu J-20'den sonra) konumunda.

Çin, havacılıkta meydan okuyor

Tam Boyutta Gör Çinli havacılık uzmanı Wang Ya’nan, uçağın radar kesit (RCS) alanının bir serçe büyüklüğünde olduğunu belirterek bunun dünya standartlarında bir gizlilik seviyesine işaret ettiğini söyledi.

CCTV’nin verilerine göre J-35, yaklaşık 30 ton azami kalkış ağırlığına sahip ve tamamen Çin tarafından geliştirilen iki orta itişli motorla donatılmış durumda. Bu ağırlık, orta sınıf bir savaş uçağının ötesinde, neredeyse ağır sınıfa yaklaşıyor. Fujian’ın elektromanyetik katapult sistemi sayesinde uçak, tam mühimmat ve yakıt yüküyle fırlatılabiliyor.

Çin’in ilk uçak gemisi için özel olarak tasarlanan J-35, aynı zamanda modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Uçağın tasarım ekibinden Wang Yongqing, sensörlerden aviyonik sistemlere kadar birçok bileşenin farklı varyantlarda ortak kullanılabildiğini belirtiyor.

Pekin, son yıllarda donanma ve hava kuvvetlerini hızla modernize ederek uçak gemileri, gelişmiş destroyerler ve uzun menzilli füzelerle Pasifik’teki ABD üstünlüğüne meydan okumaya başladı. ABD Donanması halihazırda F-35C gibi düşük görünürlüğe sahip savaş uçaklarını gemilerinde kullanıyor.

