Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, hayalet J-35 uçağının radar izinin serçe büyüklüğünde olduğunu açıkladı

    Çin, yeni nesil deniz konuşlu savaş uçağı J-35’in radar izinin insan avucundan küçük olduğunu açıkladı. 30 ton kalkış ağırlığına sahip jet, Fujian gemisinde tam yükle fırlatma testini geçti.

    Çin, J-35’in radar izinin serçe büyüklüğünde olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Çin, yeni nesil deniz konuşlu savaş uçağı Shenyang J-35’in radar izinin insan avucundan daha küçük olduğunu açıkladı. Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı bilgi, Pekin’in uçak gemilerine özel olarak geliştirdiği bu gizli jet varyantının, dünyadaki en gelişmiş platformlardan biri haline geldiği iddiasını güçlendiriyor.

    J-35, kara konuşlu J-35A’nın deniz versiyonu olarak geliştirildi ve kısa süre önce Çin’in ilk EMALS elektromanyetik fırlatma sistemine sahip uçak gemisi Fujian üzerinde kalkış ve iniş testlerine katıldı. Tatbikatta ayrıca J-15T ağır savaş uçağı ile KJ-600 hava erken uyarı uçağı da görev almıştı. Bilindiği üzere J-35', Çin'in ikinci beşinci nesil savaş uçağı (Chengdu J-20'den sonra) konumunda.

    Çin, havacılıkta meydan okuyor

    Çin, J-35’in radar izinin serçe büyüklüğünde olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Çinli havacılık uzmanı Wang Ya’nan, uçağın radar kesit (RCS) alanının bir serçe büyüklüğünde olduğunu belirterek bunun dünya standartlarında bir gizlilik seviyesine işaret ettiğini söyledi.

    CCTV’nin verilerine göre J-35, yaklaşık 30 ton azami kalkış ağırlığına sahip ve tamamen Çin tarafından geliştirilen iki orta itişli motorla donatılmış durumda. Bu ağırlık, orta sınıf bir savaş uçağının ötesinde, neredeyse ağır sınıfa yaklaşıyor. Fujian’ın elektromanyetik katapult sistemi sayesinde uçak, tam mühimmat ve yakıt yüküyle fırlatılabiliyor.

    Çin’in ilk uçak gemisi için özel olarak tasarlanan J-35, aynı zamanda modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Uçağın tasarım ekibinden Wang Yongqing, sensörlerden aviyonik sistemlere kadar birçok bileşenin farklı varyantlarda ortak kullanılabildiğini belirtiyor.

    Pekin, son yıllarda donanma ve hava kuvvetlerini hızla modernize ederek uçak gemileri, gelişmiş destroyerler ve uzun menzilli füzelerle Pasifik’teki ABD üstünlüğüne meydan okumaya başladı. ABD Donanması halihazırda F-35C gibi düşük görünürlüğe sahip savaş uçaklarını gemilerinde kullanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 6 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tiktok beğeni botu klima çarpmasına hangi ilaç iyi gelir braun multiquick 7 ve 9 arasındaki fark otomobil af çok amaçlı ne demek plastik krom kaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum