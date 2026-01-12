TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bu sene Şanlıurfa’nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2026 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmalarına başvurular başladı. İlkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden gençlere özel yarışmalar düzenleniyor. Ayrıca girişimler de yarışmalarda hünerlerini sergileyecek.

TEKNOFEST 2026 nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2026, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek. Teknoloji yarışmalarına başvurular şimdiden başladı. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2026.

Bu sene TEKNOFEST kapsamında 52 farklı kategoride ve 127 alt kategoride yarışmalar yapılacak. Bu seneki yarışma kategorilerinde Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması öne çıkıyor.

TEKNOFEST’e her sene yeni yarışma kategorileri ekleniyor. Bu sene ilk kez düzenlenecek yarışmalar şunlar:

Elektronik Harp Yarışması

İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması

TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması

FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

2018 yılından beri düzenlenen TEKNOFEST’e bugüne kadar 4 milyonun üzerinde genç başvuru yaptı. TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa ile; gençler, girişimciler ve teknoloji tutkunları ortak bir vizyon etrafında buluşacak. Festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, planetaryum, simülasyon deneyim alanları, atölyeler, fuar etkinlik alanları, konserler, sergiler, sahne etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler her yaştan ziyaretçiye ilham veren bir festival deneyimi sunacak. Toplam 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’den fazla maddi destek sağlanacak.

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

