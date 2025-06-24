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    Çin'in güneş enerjisi kapasitesi 1 TW'ı aştı

    Güneş enerjisinde dünya lideri olan Çin'in toplam kurulu güneş kapasitesi, önemli bir dönüm noktasına ulaşarak 1 TW'ı aştı.                                       

    Çin'in güneş enerjisi kapasitesi 1 TW'ı aştı Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisinde dünya lideri olan Çin'in toplam kurulu güneş kapasitesi, önemli bir dönüm noktasına ulaşarak 1 TW'ı aştı. Ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü, önceki yıla göre %56,9 artarak Mayıs sonu itibariyle 1,08 TW'a (1.080 GW) ulaştı.

    Çin'in toplam güç üretim kapasitesi ise Mayıs ayı sonunda bir yıl öncesine göre %18,8 artışla 3,61 TW'a yükseldi. Güneş enerjisi, tüm üretim kaynakları arasında en hızlı büyüyen segment oldu.

    Mayıs'ta aylık rekor kırıldı

    Ocak ayından Mayıs ayına kadar yeni güneş enerjisi kurulumları, geçen yılın aynı dönemine göre %388 artışla 197,85 GW'a ulaştı. Çin, sadece Mayıs ayında 92,92 GW'lık yeni kapasite ekleyerek aylık rekorunu da kırdı.

    Analistler bu artışı, dağıtılmış güneş enerjisine destekler ve yenilenebilir enerjinin elektrik piyasası ticaretine katılmasını sağlayan mekanizmalar gibi hükümet politikalarına bağlıyor. Bu önlemler, yılın ikinci yarısında beklenen politika değişiklikleri öncesi kurulumların hızla tamamlanmasına neden oldu.

    Çin, 2010 yılında “Altın Güneş Programı” kapsamında ilk 1 GW’lık kurulu güneş kapasitesine ulaşmıştı. Bu program, dağıtık güneş sistemlerinin yaygınlaşmasının önünü açtı. 2011–2012 yıllarında ABD ve Avrupa ile yaşanan ticaret anlaşmazlıklarının ardından Pekin, iç pazara yönelerek özellikle ülkenin kuzeybatısında büyük ölçekli projelere ağırlık verdi. Böylece 2013 ortalarında kapasite 10 GW’a çıktı.

    Sonraki dönemde devreye giren “Öncü Program”, teknoloji gelişimini ve verimliliği artırmayı hedefleyerek büyümeyi hızlandırdı. Haziran 2017’ye gelindiğinde toplam kurulu kapasite 100 GW’ı aşarak dört yılda on kat artmış oldu. Sekiz yıl sonra Çin, 1 TW güneş kapasitesine ulaşarak dünyada bir ilke imza attı.

    Buna karşın bazı uzmanlar, yılın geri kalanında büyüme hızının yavaşlayabileceği konusunda uyarıyor. Birkaç piyasa analiz şirketi, politika desteklerinin etkisinin azalmasıyla birlikte yeni kurulumlarda düşüş yaşanabileceğini belirterek temkinli öngörülerde bulunuyor.

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