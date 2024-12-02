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    Çin'de havayolu şirketi bile elektrikli otomobil yapıyor: İşte JY Air

    Çinli JuneYao Airlines, JY Air isimli elektrikli otomobilini kendi ülkesinden önce Tayland'da satışa sundu. Söz konusu model ilerleyen süreçte başka pazarlarda da satılacak. 
    Çin'in havayolu şirketi elektrikli otomobil yaptı: İşte JY Air Tam Boyutta Gör
    Çin'de elektrikli araç pazarındaki rekabet öyle bir hal aldı ki ülkedeki havayolu şirketi bile kendi elektrikli otomobilini yapıyor. JY Air adı verilen model, 25.200 dolar fiyatla Çin'den önce Tayland'da satışa çıktı.

    2005 yılında kurulan JuneYao Airlines, ülkenin en büyük yurt içi uçuş operatörlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Avrupa ve Avustralya gibi pek çok bölgeye de uçuş gerçekleştiriyor. Şirket, 2023 yılında JuneYao Automobile şirketini kurarak otomotiv sektörüne giriş yaptı. Geliştirme ve üretim sürecine başlamak için de finansal açıdan sıkıntıda olan Yudo isimli bir girişimi satın aldı.

    JY Air, coupe stili gövde tasarımıyla dikkat çeken kompakt bir model. İnce LED aydınlatmalardan oluşan ön ve arka ışık imzası, çift renkli tasarıma sahip çok kollu jantları, gizli kapı kolları ve büyük panoramik cam tavanıyla dikkat çekiyor. 4550 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1515 mm yüksekliğe ve 2800 mm aks mesafesine sahip olan modelin rüzgar direnç katsayısı da 0.23 Cd.

    Çin'in havayolu şirketi elektrikli otomobil yaptı: İşte JY Air Tam Boyutta Gör
    Otomobilin iç mekanındaki multimedya sistemi Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor ve 3 boyutlu kokpit sistemine sahip Crystal OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İki kollu direksiyon simidi, küçük bir dijital gösterge ekranı, ambiyans aydınlatması, iki tane kablosuz şarj ünitesi ve seviye 2 otonom sürüş özelliğine de sahip olan JY Air'in iç mekanındaki kullanılabilir alan oranının yüzde 78 olduğu ifade ediliyor.

    JY Air, arka aks üzerinde bulunan 150 kW'lık (204 PS) bir elektrik motorundan güç alıyor. 250 Nm maksimum tork üreten motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Son hızı 170 km/s ile sınırlandırılan modelin CATL tarafından üretilen 51 ve 64 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat batarya seçenekleri mevcut. Bu sayede CLTC'ye göre sırasıyla 430 ve 520 km sürüş menzili hedefleniyor.

    Küçük batarya 70 kW gibi düşük bir DC hızlı şarj kapasitesine sahip. Büyük seçenekte ise bu değer 138 kW'a çıkıyor. Marka, Tayland'daki ilk müşterilerine JuneYao Air altın üyelik, ücretsiz uçak bileti, 1 yıllık ücretsiz sigorta, AC şarj cihazı ve 8 yıl garanti gibi hediyeler sunuyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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