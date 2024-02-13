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    Çin'in Loongson CPU'su Zen 4 ve Raptor Lake’e kafa tutuyor

    Çin'in Loongson CPU'su Zen 4 ve Raptor Lake'e eşdeğer IPC'ye sahip gibi görünüyor. Bu rağmen Loongson 3A6000’ın düşük hızlar ve sınırlı çekirdek sayısı rekabette geride kalmasına neden oluyor.
    Çin'in Loongson CPU'su Zen 4 ve Raptor Lake’e kafa tutuyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in yerli Loongson 3A6000 CPU'su umut vaat ediyor ancak yine de gerçek dünya performansında AMD ve Intel'in en yeni tekliflerin önemli ölçüde geride kalıyor. Çinli teknoloji yorumcusu Geekerwan tarafından yapılan kıyaslamalara göre 3A6000, AMD'nin Zen 4 mimarisi ve Intel'in Raptor Lake'i ile aynı seviyede döngü başına komut sayısına (IPC) sahip.

    Loongson, ilerlemeye devam ediyor

    Çin tasarımı 3A6000, en yeni x86 ve Arm CPU'ların performans seviyesine yakın olmasa da, yüksek IPC'si, şirket daha yüksek frekansları yönetebildiği sürece Loongson'un gelecek nesil çipleri için umut vaat ediyor. SPEC CPU 2017 işlemci kıyaslamasını kullanan Geekerwan, ham kıyaslama sonuçlarını Zen 4 ve Intel'in Raptor Lake (Raptor Cove) işlemcileriyle karşılaştırmak için tüm CPU'ları 2,5 GHz'de çalıştırdı.

    Esasında Loongson 3A6000, bu karşılaştırmada Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5950X'in önünde ve Zen 4 tabanlı Ryzen 9 7950X ve Intel’in Raptor Lake Core i9-14900K'nın çok az gerisinde kalıyor. Ancak kayar nokta performansı hala çok gerilerde. Bilmeyenler için IPC metriği temel olarak mimarinin performansını değerlendirir. IPC'yi geliştirmek oldukça zordur ve pek çok tasarımcı çekirdek sayısı, saat hızı ya da önbellek gibi diğer özelliklere odaklanarak performansı artırır.

    Dolayısıyla Loongson’un elde ettiği IPC başarımı takdir edilesi bir başarı. Ancak bu, tek başına işlemcinin iyi olduğu anlamına gelmiyor.

    Aşılması gereken engeller de var

    Çin'in Loongson CPU'su Zen 4 ve Raptor Lake’e kafa tutuyor Tam Boyutta Gör
    Loongson 3A6000, 12nm'lik bir süreçte (muhtemelen Çin'in SMIC'inden) üretiliyor ve 50 watt TDP altında 2,5 GHz'e çıkabilen dört çekirdek ve sekiz iş parçacığına ev sahipliği yapıyor. İşlemcide 256KB L2 önbellek ve 16MB L3 önbellek bulunurken DDR4-3200 bellek uyumluluğu sağlanıyor.

    Tüm bu detaylar esasında 3A6000’ü teoride AMD ve Intel'in en alt seviye CPU'ları ile rekabet edebileceğine işaret ediyor. 3A6000'in günümüz standartlarına göre çok düşük bir saat hızına sahip olduğu göz önüne alındığında genel performansta oldukça geride kalması sürpriz değil. Hatta, Intel'in 2020 dönemi Core i3-10100'üne bile yetişemiyor. Bu durum Loongson’un saat hızlarını, çekirdek sayılarını ve önbellek boyutunu artırmak için üretim süreci teknolojisini geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor.

    Raporlar, yeni nesil Loongson 3A7000 CPU'ların SMIC 7 nm kullanacağını ve mimarinin potansiyelinden daha iyi yararlanmak için daha yüksek saatlere ve daha fazla çekirdeğe izin vereceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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