Çin'in Loongson CPU'su Zen 4 ve Raptor Lake’e kafa tutuyor

Loongson, ilerlemeye devam ediyor
Çin tasarımı 3A6000, en yeni x86 ve Arm CPU'ların performans seviyesine yakın olmasa da, yüksek IPC'si, şirket daha yüksek frekansları yönetebildiği sürece Loongson'un gelecek nesil çipleri için umut vaat ediyor. SPEC CPU 2017 işlemci kıyaslamasını kullanan Geekerwan, ham kıyaslama sonuçlarını Zen 4 ve Intel'in Raptor Lake (Raptor Cove) işlemcileriyle karşılaştırmak için tüm CPU'ları 2,5 GHz'de çalıştırdı.
Esasında Loongson 3A6000, bu karşılaştırmada Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5950X'in önünde ve Zen 4 tabanlı Ryzen 9 7950X ve Intel’in Raptor Lake Core i9-14900K'nın çok az gerisinde kalıyor. Ancak kayar nokta performansı hala çok gerilerde. Bilmeyenler için IPC metriği temel olarak mimarinin performansını değerlendirir. IPC'yi geliştirmek oldukça zordur ve pek çok tasarımcı çekirdek sayısı, saat hızı ya da önbellek gibi diğer özelliklere odaklanarak performansı artırır.
Dolayısıyla Loongson’un elde ettiği IPC başarımı takdir edilesi bir başarı. Ancak bu, tek başına işlemcinin iyi olduğu anlamına gelmiyor.
Aşılması gereken engeller de var
Tüm bu detaylar esasında 3A6000’ü teoride AMD ve Intel'in en alt seviye CPU'ları ile rekabet edebileceğine işaret ediyor. 3A6000'in günümüz standartlarına göre çok düşük bir saat hızına sahip olduğu göz önüne alındığında genel performansta oldukça geride kalması sürpriz değil. Hatta, Intel'in 2020 dönemi Core i3-10100'üne bile yetişemiyor. Bu durum Loongson’un saat hızlarını, çekirdek sayılarını ve önbellek boyutunu artırmak için üretim süreci teknolojisini geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor.
Raporlar, yeni nesil Loongson 3A7000 CPU'ların SMIC 7 nm kullanacağını ve mimarinin potansiyelinden daha iyi yararlanmak için daha yüksek saatlere ve daha fazla çekirdeğe izin vereceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.