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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı

    Tianwen-1 misyonu şu anda Dünya'dan 30 milyon kilometre uzaklıkta. Üç farklı uzay aracından oluşan dev misyon Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı
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    Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin geçtiğimiz yaz uzaya fırlattığı Tianwen-1 misyonu, yedi aylık uzun Mars yolculuğunun önemli bir kısmını geride bıraktı. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Çinli bilim insanları, Tianwen-1 görevinde her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Uzay ajansı ayrıca Tianwen-1'in uzayda yakaladığı ilginç bir selfie'yi de yayınladı.

    Çin uzay ajansının ifadelerine göre Tianwen-1 bugüne kadar uzayda toplam 188 milyon kilometrelik mesafe kat etmiş. Şu anda Dünya'ya olan uzaklığı ise 30 milyon kilometre seviyesinde. 80 gündür uzayda yalnız başına olan Tianwen-1'in Şubat 2021'de Mars'ın kuzey yarım küresindeki Utopia Planitia isimli bölgeye iniş yapması bekleniyor.

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    Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı
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    Yayınlanan selfie görüntüleri Tianwen-1'in uzay boşluğuna bıraktığı küçük kameralarla çekilmiş. Kameraların her saniye birer fotoğraf çekip veriyi Tianwen-1'e gönderdiği belirtiliyor. Söz konusu kameranın uzaya bırakılma anları da aşağıda görülebiliyor. 

    Çin, Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olmak istiyor

    Çin'in bugüne kadarki en büyük uzay görevlerinden birisi olan Tianwen-1'de adeta yok yok diyebiliriz. Dev misyonda bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezgin olmak üzere üç farklı uzay aracı Mars'a fırlatıldı. Çinli bilim insanları böylece Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

    Tianwen-1'in Mars'a vardıktan sonra yörünge ve gözlem araçları birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gezgin Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek. Bugüne kadar yalnızca NASA bu alanda başarıya ulaşabilmişti.



    https://www.space.com/china-tianwen-1-mars-spacecraft-selfie-deep-space Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    redoano (Rıdvan Çoban) 1 hf. en beğenilen DH Misafiri
    ortaçağ beyinsizi ya
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Yüzeye çakılan Avrupa aracı var bir bakıma inmiş sayılabilir. Rusyanın gönderdiği onca araçtan bildiğim kadarıyla hiç biri marsa varamadı. Ama aksine Venüs görevlerinde Rusya çok daha başarılı. Lakin Venüsün alıcısı yok.
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    tbbtl 1 hf.
    ameriganın 3 tane aracı var. ne ruslar ne avrupa araç indiremedi
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    Elektrikliarabasever 1 hf.
    UMARIM ÇAKILIR
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    DH Misafiri 1 hf.
    ilk resmin üstündeki hataya bakın cgi fotolar işte bizi salak sanıyo adamlara bak hala bu uzay yalanına inanan mı kaldı
    1 Yanıt Yanıtla
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    mtcanbay (Musta Can) 1 hf.
    yanlış bilgi baby. rusların viking aracından sonra 3 hatta amerika 2. diye hatırlıyorum. düzeltiniz.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 hf. mtcanbay
    Viking aracı Amerika'nın zaten :) Amerika dışında yüzeye inebilen bir ülke yok.
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