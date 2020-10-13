Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı

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Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin geçtiğimiz yaz uzaya fırlattığı Tianwen-1 misyonu, yedi aylık uzun Mars yolculuğunun önemli bir kısmını geride bıraktı. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Çinli bilim insanları, Tianwen-1 görevinde her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Uzay ajansı ayrıca Tianwen-1'in uzayda yakaladığı ilginç bir selfie'yi de yayınladı.

Çin uzay ajansının ifadelerine göre Tianwen-1 bugüne kadar uzayda toplam 188 milyon kilometrelik mesafe kat etmiş. Şu anda Dünya'ya olan uzaklığı ise 30 milyon kilometre seviyesinde. 80 gündür uzayda yalnız başına olan Tianwen-1'in Şubat 2021'de Mars'ın kuzey yarım küresindeki Utopia Planitia isimli bölgeye iniş yapması bekleniyor.

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Yayınlanan selfie görüntüleri Tianwen-1'in uzay boşluğuna bıraktığı küçük kameralarla çekilmiş. Kameraların her saniye birer fotoğraf çekip veriyi Tianwen-1'e gönderdiği belirtiliyor. Söz konusu kameranın uzaya bırakılma anları da aşağıda görülebiliyor.

Çin, Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olmak istiyor

Çin'in bugüne kadarki en büyük uzay görevlerinden birisi olan Tianwen-1'de adeta yok yok diyebiliriz. Dev misyonda bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezgin olmak üzere üç farklı uzay aracı Mars'a fırlatıldı. Çinli bilim insanları böylece Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

Tianwen-1'in Mars'a vardıktan sonra yörünge ve gözlem araçları birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gezgin Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek. Bugüne kadar yalnızca NASA bu alanda başarıya ulaşabilmişti.

https://www.space.com/china-tianwen-1-mars-spacecraft-selfie-deep-space

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