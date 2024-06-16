Çin, kritik litografi araçlarının sadece yüzde 1’ini üretiyor

Çin’in işi zor
Nikkei raporuna göre Çin'in yerli litografi araçları üreticileri ülkenin çip yapımında kullandığı araçların yaklaşık yüzde 20’sini üretebiliyor ancak, an itibariyle kritik öneme sahip litografi araçlarının üretim oranının yalnızca yüzde 1 olduğu belirtiliyor. Bu durum, Çin’in hedefleri ve kendi kendine yeterli olma hedefleri için yerli litografi araçları üreticilerine çok daha fazla yatırım yapması gerektiğini gösteriyor.
Aktarılanalar göre Çin'in çip üretim araçlarının yerli üretim oranı yüzde 20 civarında seyrederken, kritik pozlama ve geliştirme araçları (yani fotolitografi) yüzde 1'den daha azını oluşturuyor. Paylaşılan bu rakamlar Çin’in yarı iletken endüstrisinin ne kadar da dışa bağımlı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte ABD ve Hollanda, ASML’nin Çin’e servis hizmeti vermesini de yasakladı. Dolayısıyla Çin’in önünde zorlu bir süreç var. Bu süreçler elbette Çin’in gelişimini durdurmayacak ancak hedeflerine ulaşmasını birkaç yıl geciktirecektir.
Yasaklar ve engellemeler devam ederken Çin’in endüstrisi 2018'deki Intel ve AMD çipleri kadar güçlü olsa da KX-7000, Kirin 9000C ve daha birçok yerli işlemci çıkarmayı başardı. Bunlar, rakiplerinin birkaç yıl gerisinde olsa da bu fark, artık eskisi kadar büyük önemli ve büyük değil. Huawei'nin EUV teknolojisi olmadan 7nm çipleri seri olarak üretmesi de bunun bir göstergesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.