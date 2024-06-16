Çin, kritik litografi araçlarının sadece yüzde 1’ini üretiyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin yarı iletken yaptırımlarının ardından Çin, ASML ve diğer litografi makineleri üreticilerinin gelişmiş DUV ve EUV makinelerine erişimini kaybetti. Bu araçlar, her türlü cihazda bulunan çiplerin ve yongaların üretiminden sorumlular. Çin, her ne kadar küresel çip üretimine hakim olmak istiyor olsa da yeni bir rapor, ülkenin yerli üretim oranlarıyla gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

Çin’in işi zor

Nikkei raporuna göre Çin'in yerli litografi araçları üreticileri ülkenin çip yapımında kullandığı araçların yaklaşık yüzde 20’sini üretebiliyor ancak, an itibariyle kritik öneme sahip litografi araçlarının üretim oranının yalnızca yüzde 1 olduğu belirtiliyor. Bu durum, Çin’in hedefleri ve kendi kendine yeterli olma hedefleri için yerli litografi araçları üreticilerine çok daha fazla yatırım yapması gerektiğini gösteriyor.

Aktarılanalar göre Çin'in çip üretim araçlarının yerli üretim oranı yüzde 20 civarında seyrederken, kritik pozlama ve geliştirme araçları (yani fotolitografi) yüzde 1'den daha azını oluşturuyor. Paylaşılan bu rakamlar Çin’in yarı iletken endüstrisinin ne kadar da dışa bağımlı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte ABD ve Hollanda, ASML’nin Çin’e servis hizmeti vermesini de yasakladı. Dolayısıyla Çin’in önünde zorlu bir süreç var. Bu süreçler elbette Çin’in gelişimini durdurmayacak ancak hedeflerine ulaşmasını birkaç yıl geciktirecektir.

ASML, yeni nesil "Hyper-NA" litografi planlarını açıkladı 2 gün önce eklendi

Yasaklar ve engellemeler devam ederken Çin’in endüstrisi 2018'deki Intel ve AMD çipleri kadar güçlü olsa da KX-7000, Kirin 9000C ve daha birçok yerli işlemci çıkarmayı başardı. Bunlar, rakiplerinin birkaç yıl gerisinde olsa da bu fark, artık eskisi kadar büyük önemli ve büyük değil. Huawei'nin EUV teknolojisi olmadan 7nm çipleri seri olarak üretmesi de bunun bir göstergesi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.