Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Bitcoin (BTC) ve kripto paralar hakkında konuştu

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Çinli gazeteci Colin Wu’nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, Bitcoin (BTC) ve kripto para üzerinde önemli açıklamalarda bulundu. Li Bo Bitcoin gibi kripto varlıkların yatırım aracı veya alternatif yatırım olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

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Çinli gazeteci Colin Wu’nun aktardığı bilgilerin devamı ise şu şekilde:

“Li Bo, kripto varlıklarının bir yatırım seçeneği olduğunu söyledi. Kendi başına bir para birimi değil, alternatif bir yatırım ürünü. Çin, düzenleyici politikalar üzerinde çalışıyor. Li Bo ayrıca, özel şirketler tarafından verilen stablecoin‘ler için Bitcoin’den daha sıkı denetim gerektiğini söyledi. Çin, Bitcoin’in durumunu uzun zamandır sanal bir emtia olarak kabul etti, bazı yasaklamalar yaptı. Tüm politika hala nispeten belirsiz. Li Bo, hangi düzenleyici kuralların gerekli olduğunu anlamadan önce, mevcut önlemleri korumaya devam edeceğimizi söyledi.

Yapılan bu açıklamalar kripto paraların geleceği açısından çok büyük önem arz ediyor, çünkü bu resmi olarak Çin hükümeti tarafından merkezi bir otoritenin kripto para varlıklarını tanıdığı anlamına geliyor. Belki bu ilerleyen dönemlerde belirsiz politikaların giderilmesi açısından atılmış bir adım olabilir. Kripto para borsaları oldukça kırılgan bir yapıda olmayı sürdürüyor, bunun en büyük sebeplerinden birisi çoğu ülkenin kripto paralar konusunda hâlen oturmuş bir politika düzenine geçememeleri ve yapılan açıklamaların yatırımcılar tarafından dalgalı bir fiyatlanma yaratıyor olması.

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