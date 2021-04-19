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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Bitcoin (BTC) ve kripto paralar hakkında konuştu

    Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, kripto paraların para birimi olarak değil yatırım olarak kullanılmasını söyledi. Çin'de kripto paralara çeşitli yasaklar uygulanıyor.
    19 Nisan 2021, 15:05 (21 dk.)
    129
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Bitcoin (BTC) ve kripto paralar hakkında konuştu
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    Çinli gazeteci Colin Wu’nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, Bitcoin (BTC) ve kripto para üzerinde önemli açıklamalarda bulundu. Li Bo Bitcoin gibi kripto varlıkların yatırım aracı veya alternatif yatırım olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Coinbase başarı mı yoksa algı operasyonu mu?"

    Çinli gazeteci Colin Wu’nun aktardığı bilgilerin devamı ise şu şekilde:

    “Li Bo, kripto varlıklarının bir yatırım seçeneği olduğunu söyledi. Kendi başına bir para birimi değil, alternatif bir yatırım ürünü. Çin, düzenleyici politikalar üzerinde çalışıyor. Li Bo ayrıca, özel şirketler tarafından verilen stablecoin‘ler için Bitcoin’den daha sıkı denetim gerektiğini söyledi. Çin, Bitcoin’in durumunu uzun zamandır sanal bir emtia olarak kabul etti, bazı yasaklamalar yaptı. Tüm politika hala nispeten belirsiz. Li Bo, hangi düzenleyici kuralların gerekli olduğunu anlamadan önce, mevcut önlemleri korumaya devam edeceğimizi söyledi.

    Yapılan bu açıklamalar kripto paraların geleceği açısından çok büyük önem arz ediyor, çünkü bu resmi olarak Çin hükümeti tarafından merkezi bir otoritenin kripto para varlıklarını tanıdığı anlamına geliyor. Belki bu ilerleyen dönemlerde belirsiz politikaların giderilmesi açısından atılmış bir adım olabilir. Kripto para borsaları oldukça kırılgan bir yapıda olmayı sürdürüyor, bunun en büyük sebeplerinden birisi çoğu ülkenin kripto paralar konusunda hâlen oturmuş bir politika düzenine geçememeleri ve yapılan açıklamaların yatırımcılar tarafından dalgalı bir fiyatlanma yaratıyor olması.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 58 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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