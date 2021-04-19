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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Coinbase başarı mı yoksa algı operasyonu mu?

    Coinbase hisselerinin NASDAQ borsasında listelenmesinin hemen ardından yönetim kısmının elindeki hisseleri büyük oranda en yüksek noktadan satması tepkilere neden oldu.
    19 Nisan 2021, 11:40 (3 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Coinbase başarı mı yoksa algı operasyonu mu?
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    Geçtiğimiz hafta borsalar tarihinde ilk kez listeye girmeyi başaran bir kripto para borsasını konuşmuştuk. Coinbase borsası 100 milyar dolar pazar değerini geçerken kripto piyasasını da hareketlendirmişti. Ne var ki sonrası pek iyi olmadı.

    Satan satana

    NASDAQ borsasına açıldığı ilk saatlerde 430$ seviyesine kadar çıkarken pazar değeri de 112 milyar dolar olmuştu. İlk 24 saatteki ticaret hacmi ise 3.2 milyar doları geçmişti. Pek çok kaynak Coinbase’in önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyordu.

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    Ne var ki bu başarıya yönetimin kendisi bile inanmış değil. COIN hisselerinin zirveye tırmandığı saatlerde CEO ve genel müdür de dahil bazı yöneticilerin neredeyse ellerindeki tüm hisseleri sattığı ortaya çıktı. Ayrıca listeleme öncesi ortaklık yapılan fonlar da ellerindeki tüm hisseleri çıkarmış.

    Zirveden 320$ seviyesine kadar çakılan hisseler sonrasında yeniden 340$ seviyesine toparlandı Yatırım dünyasında “tepeden mal çakmak” tanımını yaşayan yatırımcılar kızgın. Coinbase’in özellikle doğrudan listeleme yöntemini tercih ettiği ve son dönemde kripto para piyasasında yaşanan rüzgarı değerlendirmek istediği konuşuluyor.

    Coinbase yönetiminin yaklaşık 4.5 milyar dolarlık satış yapması belki normal olarak görülebilir ancak hisselerin daha da yükselmesi ile bu rakam belki de ikiye katlanabilirdi. Bir an evvel gemiyi terk etmek istemeleri haliyle tepki oluşturdu. Hisselerin bu haftaki performansı gidişatı anlamakta belirleyici olacak.



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    ilgimsin 51 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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    cinematic (Uzak Uzak ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Halka arzda yeterli miktar hisse olmadığından yönetimin hisse satışı yaptığı belirtiliyor. Orta ve uzun vadede iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
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