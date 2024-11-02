Çin, Meta’nın yapay zekasını askeri amaçlı olarak kullandı

- Çin, askeri yapay zeka için Meta’yı kullandı
- Çin, yapay zekaya en az 1 trilyon dolar yatırdı
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Çin, askeri yapay zeka için Meta’yı kullandı
Haziran ayında yayımlanan bir akademik makaleye göre, PLA'ya bağlı Akademi Askeri Bilim Merkezi'nden (AMS) altı araştırmacı, Meta'nın Llama modelinin erken bir versiyonunu temel alarak "ChatBIT" adlı bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bu çalışmada Meta'nın Llama 13B büyük dil modeli (LLM) kullanıldı ve Çinli araştırmacılar kendi parametrelerini ekleyerek aracı askeri istihbarat toplama, işleme ve operasyonel kararlar için güvenilir bilgi sağlama amaçlarına uygun hale getirdiler.
Geliştirilen ChatBIT, diyalog ve soru-cevap görevleri için askeri alanda optimize edildi. Yapılan testlerde, ChatBIT'in diğer yapay zeka modellerinden üstün performans sergilediği, hatta OpenAI'nin güçlü ChatGPT-4 modeline yakın bir başarı gösterdiği iddia edildi. Ancak araştırmacılar, performans kriterleri ya da modelin fiili olarak kullanılıp kullanılmadığı hakkında detay vermedi.
Bu gelişmenin Çin'de, özellikle PLA tarafından açık kaynaklı büyük dil modellerinin askeri amaçlar için sistematik olarak araştırıldığına dair ilk önemli kanıt olduğu ifade edildi. Meta, yapay zeka modellerini halka açık olarak sunmaya devam ederken, bu modellerin askeri ya da casusluk gibi amaçlar için kullanılmasını yasaklıyor. Ancak modellerin kamuya açık olması, Meta'nın bu kuralları uygulama konusunda sınırlı bir imkana sahip olduğu anlamına geliyor.
Çin, yapay zekaya en az 1 trilyon dolar yatırdı
Öte yandan ChatBIT geliştiren araştırmacıların AMS, Pekin Teknoloji Enstitüsü ve Minzu Üniversitesi'nden olduğu biliniyor. Gelecekte bu yapay zekanın sadece istihbarat analizi değil, aynı zamanda stratejik planlama, simülasyon eğitimleri ve komuta kararları gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, Çin’in yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemesi ve bu alana yaptığı dev yatırımlarla ABD ile arasındaki teknoloji farkını giderek kapattığını savunuyor. Pentagon yetkilileri, açık kaynak modellerinin avantajları olduğu kadar güvenlik riskleri de barındırdığını kabul ederken, Çin'in bu teknolojilere erişimini yakından takip edeceklerini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über