Çin, Meta’nın yapay zekasını askeri amaçlı olarak kullandı

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Tam Boyutta Gör Çin'in önde gelen araştırma kurumları, sosyal medya devi Meta'nın halka açık olarak sunduğu Llama modelini kullanarak askeri amaçlara yönelik bir yapay zeka aracı geliştirdi. Üç akademik makale ve uzman yorumlarına göre, bu çalışmalar Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı araştırma merkezlerinde yürütüldü.

Çin, askeri yapay zeka için Meta’yı kullandı

Haziran ayında yayımlanan bir akademik makaleye göre, PLA'ya bağlı Akademi Askeri Bilim Merkezi'nden (AMS) altı araştırmacı, Meta'nın Llama modelinin erken bir versiyonunu temel alarak "ChatBIT" adlı bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bu çalışmada Meta'nın Llama 13B büyük dil modeli (LLM) kullanıldı ve Çinli araştırmacılar kendi parametrelerini ekleyerek aracı askeri istihbarat toplama, işleme ve operasyonel kararlar için güvenilir bilgi sağlama amaçlarına uygun hale getirdiler.

Geliştirilen ChatBIT, diyalog ve soru-cevap görevleri için askeri alanda optimize edildi. Yapılan testlerde, ChatBIT'in diğer yapay zeka modellerinden üstün performans sergilediği, hatta OpenAI'nin güçlü ChatGPT-4 modeline yakın bir başarı gösterdiği iddia edildi. Ancak araştırmacılar, performans kriterleri ya da modelin fiili olarak kullanılıp kullanılmadığı hakkında detay vermedi.

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Bu gelişmenin Çin'de, özellikle PLA tarafından açık kaynaklı büyük dil modellerinin askeri amaçlar için sistematik olarak araştırıldığına dair ilk önemli kanıt olduğu ifade edildi. Meta, yapay zeka modellerini halka açık olarak sunmaya devam ederken, bu modellerin askeri ya da casusluk gibi amaçlar için kullanılmasını yasaklıyor. Ancak modellerin kamuya açık olması, Meta'nın bu kuralları uygulama konusunda sınırlı bir imkana sahip olduğu anlamına geliyor.

Çin, yapay zekaya en az 1 trilyon dolar yatırdı

Tam Boyutta Gör Meta ise bu durumun kurallarının ihlali anlamına geldiğini açıkça ifade ederken Çin’in yapay zeka alanında 1 trilyon doları aşan yatırımlarda bulunduğuna dikkat çekti. Meta, eski modelleri üzerinde inşa edilen bir yapay zekanın spesifik olarak önemsiz olduğunu, asıl endişenin ABD’nin açık inovasyonu benimsememesi olduğunu söyledi.

Öte yandan ChatBIT geliştiren araştırmacıların AMS, Pekin Teknoloji Enstitüsü ve Minzu Üniversitesi'nden olduğu biliniyor. Gelecekte bu yapay zekanın sadece istihbarat analizi değil, aynı zamanda stratejik planlama, simülasyon eğitimleri ve komuta kararları gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Çin’in yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemesi ve bu alana yaptığı dev yatırımlarla ABD ile arasındaki teknoloji farkını giderek kapattığını savunuyor. Pentagon yetkilileri, açık kaynak modellerinin avantajları olduğu kadar güvenlik riskleri de barındırdığını kabul ederken, Çin'in bu teknolojilere erişimini yakından takip edeceklerini ifade etti.

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Çin, Meta’nın yapay zekasını askeri amaçlı olarak kullandı