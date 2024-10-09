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    Anlık Bildirim

    Çin DTÖ'ye başvurdu: "Türkiye ek vergiyi derhal kaldırmalı"

    Çin, Türkiye'nin geçtiğimiz yıldan itibaren uygulamaya aldığı ek vergi kısıtlamasını Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirerek derhal kaldırılmasını talep etti.         

    Devlet sübvansiyonlarını arkasına alan Çinli otomotiv üreticilerinin yükselişi devam ederken, Türkiye, getirdiği ek vergi uygulaması ile önlem alan ilk ülkelerden bir tanesi olmuştu. Buna karşı süredir sessizliğini koruyan Çin tarafından ilk karşı ilk adım atıldı.

    Konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıyan Çin, ayrımcı önlem olarak nitelendirdiği ek vergilerin kaldırılmasını şu sözlerle talep etti: "Türkiye'nin aldığı ayrımcı önlem, DTO kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve önlemlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz."

    Neler yaşanmıştı❓

    Çin DTÖ'ye başvurdu: 'Türkiye ek vergiyi derhal kaldırmalı' Tam Boyutta Gör
    Çinli markaların birbiri ardına gelmesi üzerine Türkiye ilk olarak Mart 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ilave gümrük vergisi getirmişti. Bu yılın Temmuz ayından itibaren de bu ek vergi Çin'den gelen tüm araçlar (benzin, hibrit vs.) için geçerli hale getirildi.

    Çinli üreticilerin elini kolunu bağlayan tek uygulama ek vergi değil. Çin'den elektrikli araç ithal eden şirketlerin satış yapabilmek için kendi yatırımıyla (bayilere ait değil) en az 20 adet servis açma zorunluluğu bulunuyor. Hatırlanacak olursa bu kısıtlama kısa süre önce PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar için de geçerli hale getirildi.

    Elbette Çin'e karşı ek vergi uygulayan tek pazar Türkiye değil. Kuzey Amerika ve Avrupa'da da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulanması söz konusu. Bu durum, kendi ülkesinden çıkıp denizaşırı pazarlara açılarak başarılı olmak isteyen Çinli üreticileri köşeye sıkıştırmış durumda.

    Öte yandan, ek vergi gibi çeşitli kısıtlamalar devreye alınmasına karşın BYD, Türkiye'de üretim için kolları sıvadı ve fabrika yapımına başlandı. Fabrikanın 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor. Chery için de görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken MG de Türkiye'de üretim yapmak istediklerini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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