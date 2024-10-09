Çin DTÖ'ye başvurdu: "Türkiye ek vergiyi derhal kaldırmalı"

Devlet sübvansiyonlarını arkasına alan Çinli otomotiv üreticilerinin yükselişi devam ederken, Türkiye, getirdiği ek vergi uygulaması ile önlem alan ilk ülkelerden bir tanesi olmuştu. Buna karşı süredir sessizliğini koruyan Çin tarafından ilk karşı ilk adım atıldı.
Konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıyan Çin, ayrımcı önlem olarak nitelendirdiği ek vergilerin kaldırılmasını şu sözlerle talep etti: "Türkiye'nin aldığı ayrımcı önlem, DTO kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve önlemlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz."
Neler yaşanmıştı❓
Çinli üreticilerin elini kolunu bağlayan tek uygulama ek vergi değil. Çin'den elektrikli araç ithal eden şirketlerin satış yapabilmek için kendi yatırımıyla (bayilere ait değil) en az 20 adet servis açma zorunluluğu bulunuyor. Hatırlanacak olursa bu kısıtlama kısa süre önce PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar için de geçerli hale getirildi.
Elbette Çin'e karşı ek vergi uygulayan tek pazar Türkiye değil. Kuzey Amerika ve Avrupa'da da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulanması söz konusu. Bu durum, kendi ülkesinden çıkıp denizaşırı pazarlara açılarak başarılı olmak isteyen Çinli üreticileri köşeye sıkıştırmış durumda.
Öte yandan, ek vergi gibi çeşitli kısıtlamalar devreye alınmasına karşın BYD, Türkiye'de üretim için kolları sıvadı ve fabrika yapımına başlandı. Fabrikanın 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor. Chery için de görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken MG de Türkiye'de üretim yapmak istediklerini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
72 Kişi Okuyor (29 Üye, 43 Misafir) 13 Masaüstü 59 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2360 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, çin ve