Çin DTÖ'ye başvurdu: "Türkiye ek vergiyi derhal kaldırmalı"

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Devlet sübvansiyonlarını arkasına alan Çinli otomotiv üreticilerinin yükselişi devam ederken, Türkiye, getirdiği ek vergi uygulaması ile önlem alan ilk ülkelerden bir tanesi olmuştu. Buna karşı süredir sessizliğini koruyan Çin tarafından ilk karşı ilk adım atıldı.

Konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıyan Çin, ayrımcı önlem olarak nitelendirdiği ek vergilerin kaldırılmasını şu sözlerle talep etti: "Türkiye'nin aldığı ayrımcı önlem, DTO kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve önlemlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz."

Neler yaşanmıştı❓

Tam Boyutta Gör Çinli markaların birbiri ardına gelmesi üzerine Türkiye ilk olarak Mart 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ilave gümrük vergisi getirmişti. Bu yılın Temmuz ayından itibaren de bu ek vergi Çin'den gelen tüm araçlar (benzin, hibrit vs.) için geçerli hale getirildi.

Çinli üreticilerin elini kolunu bağlayan tek uygulama ek vergi değil. Çin'den elektrikli araç ithal eden şirketlerin satış yapabilmek için kendi yatırımıyla (bayilere ait değil) en az 20 adet servis açma zorunluluğu bulunuyor. Hatırlanacak olursa bu kısıtlama kısa süre önce PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar için de geçerli hale getirildi.

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Elbette Çin'e karşı ek vergi uygulayan tek pazar Türkiye değil. Kuzey Amerika ve Avrupa'da da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulanması söz konusu. Bu durum, kendi ülkesinden çıkıp denizaşırı pazarlara açılarak başarılı olmak isteyen Çinli üreticileri köşeye sıkıştırmış durumda.

Öte yandan, ek vergi gibi çeşitli kısıtlamalar devreye alınmasına karşın BYD, Türkiye'de üretim için kolları sıvadı ve fabrika yapımına başlandı. Fabrikanın 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor. Chery için de görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken MG de Türkiye'de üretim yapmak istediklerini açıkladı.

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