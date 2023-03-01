Çin ambargosunda ABD göründüğü kadar katı değil

Çin’e hafif ambargo
Yapılan açıklamalara göre Huawei ve ZTE dahil toplamda 630 civarında Çinli üretici ile iş birliği onaya bağlandı. 2022 yılında kurumlara yapılan tüm onay başvurularının yüzde 69.9’u kabul edildi. Yani yüzde 30.1 oranında red oldu.
Bakanlık onay konusunda çok titiz çalıştıklarını belirtiyor. Normalde onay süreci 40 gün iken Çinli üreticiler için 77 gün ortalama sürebiliyor. Dünyanın en büyük yonga tüketicisi olan Çin’e daha çok yapay zekâ, üretim ekipmanları, teknik tecrübe gibi konularda ambargo uygulanıyor.
Bununla birlikte ABD ve Çin arasında eşine az rastlanır bir yonga ticareti ilişkisi mevcut. Geçen yıl ihracat ve ithalat toplamı 690 milyar dolar ile rekor kırdı. ABD’nin Çin’e ticaret dengesi ise 382.9 milyar dolara yükseldi. Avrupa ve Asya’nın ardından ABD, Çin’in en büyük üçüncü müşterisi. Ülke olarak ise en büyük müşterisi konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.