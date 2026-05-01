    Çin yeni süper bilgisayarı LineShine'ı tanıttı: Hedef 2 Exaflop

    Çin, tamamen yerli teknolojilerle geliştirdiği LineShine süper bilgisayarını tanıttı. 2 exaflop hedefleyen sistem, yapay zekâ ve bilimsel simülasyonlar için tasarlanıyor.

    Süper bilgisayarlar, özellikle son yıllarda hem bilimsel araştırmalar hem de yapay zekâ geliştirme süreçleri için kritik bir altyapı hâline gelmiş durumda. Bu yüzden gerek ABD cephesinde gerekse Çin tarafında bu alanda dikkat çekici projelere imza atılıyor. Nitekim bu hafta Çin, dikkat çekici bir süper bilgisayar projesi için daha düğmeye bastı.

    Çin’in Shenzhen kentinde bulunan Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi (NSCC), “LineShine” adını verdiği yeni süper bilgisayar sistemini tanıttı. Henüz tamamen devreye alınmamış olsa da, proje tamamlandığında 2 exaflop seviyesinde işlem gücüne ulaşması hedefleniyor. Bu da LineShine’ı teorik olarak dünyanın en güçlü sistemleri arasına yerleştirebilecek bir kapasite anlamına geliyor.

    Çin Süper Bilgisayarını GPU Değil CPU Üzerine Kuruyor

    LineShine projesi kademeli olarak geliştiriliyor. İlk aşamada 100 adet Huawei Kunpeng sunucusunun kullanıldığı sistem, toplamda 12.800 CPU çekirdeğiyle çalışıyor. İkinci aşamada ise sistemin ölçeği ciddi şekilde büyütülerek on binlerce işlemci, yüksek bant genişliğine sahip bağlantı altyapısı ve büyük ölçekli veri depolama çözümleri devreye alınacak. Projenin teknik dokümanlarına göre tam kapasiteye ulaşıldığında sistem, 20.480 hesaplama düğümünden oluşacak ve her düğümde ARMv9 tabanlı iki adet işlemci yer alacak. Bu mimari, özellikle paralel işlem gerektiren büyük ölçekli iş yükleri için optimize edilmiş durumda.

    Buradaki en ilginç detaylardan biri ise mimari tercih. Günümüzde ABD merkezli en güçlü süper bilgisayarların büyük bölümü GPU hızlandırmalı sistemler üzerine kuruluyken, LineShine daha çok CPU merkezli bir yaklaşım benimsiyor. Bu da farklı bir mühendislik stratejisine işaret ediyor. Çinli araştırmacılar, bu yaklaşımın belirli iş yüklerinde daha esnek ve kontrol edilebilir bir yapı sunduğunu savunuyor.

    LineShine, Tamamen Çin Üretimi Donanımlarla Kuruluyor

    Ancak bu projeyi asıl dikkat çekici kılan nokta yalnızca performansı değil; sistemin tamamen Çin tarafından geliştirilen işlemciler, depolama çözümleri ve ağ teknolojileri üzerine inşa ediliyor olması.

    Projenin arkasındaki ekip, LineShine’ı yalnızca güçlü bir süper bilgisayar olarak değil, aynı zamanda uçtan uca yerli bir bilişim altyapısı olarak konumlandırıyor. Sistemin tasarımında kullanılan işlemcilerden ağ altyapısına kadar tüm bileşenlerin Çin menşeli olması, ülkenin teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Shenzhen Bilim ve Teknoloji İnovasyon Bürosu yetkililerine göre bu proje, “tüm katmanlarda kontrol edilebilir ve bağımsız bir sistem” oluşturma hedefinin somut bir örneği.

    Bu yaklaşım, özellikle son yıllarda ABD’nin gelişmiş çip teknolojilerine yönelik kısıtlamaları sonrasında daha da önem kazanmış durumda. Çin, bu tür projelerle yalnızca kısa vadeli performans artışı değil, uzun vadeli teknolojik egemenlik sağlamayı amaçlıyor. Bu nedenle LineShine, tek seferlik bir sistemden ziyade daha geniş bir altyapı stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

    LineShine; malzeme bilimi, iklim modelleme, akışkanlar dinamiği ve yaşam bilimleri gibi alanlarda büyük ölçekli simülasyonlar için kullanılacak. Bunun yanında, yapay zeka modellerinin eğitimi de projenin ana odak noktalarından biri olacak. Yüksek bant genişliğine sahip bellek yapısı ve yoğun bağlantı altyapısı, özellikle büyük veri setleriyle çalışan AI modelleri için kritik öneme sahip.

    Henüz geliştirme aşamasında olan LineShine’ın tam olarak ne zaman devreye alınacağı netleşmiş değil. Ancak şu ana kadar ortaya koyulan proje bile, Çin'in bu konuda epey iddialı olduğunu göstermek için yeterli.

