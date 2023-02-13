Çinli telefonların Çin versiyonları casus yazılım kaynıyor

Çin’de veriler adeta yağmalanıyor
İrlandalı araştırmacıların hazırladığı rapora göre Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi Çinli markalar kendi ülkelerinde alabildiğine reklam ve casus yazılım barındırıyor. Yüzde 70 oranında Android işletim sisteminin kullanıldığı Çin’de bu yazılımlar da izinsiz bir şekilde kullanıcı verilerini işliyor.
Telefonlarda sayısı çok fazla olan bu ön yüklü yazılımların telefonları IMEI numarası ve MAC adresi, GPS koordinatları, uygulama kullanım alışkanlıkları, telefon numarası, uygulama performansı, SMS geçmişi gibi kritik verileri üçüncü taraflara izinsiz bir şekilde gönderdiği belirtiliyor. Yine kişi tanımlama verisinin de üretici firma, operatör ve Baidu gibi hizmet sağlayıcılara gönderildiğine yer verilmiş.
Zaten vatandaşları üzerinde büyük bir kontrolü olan Çin’de devlet destekli bu tür üreticilerin at koşturmasına haliyle pek ses çıkarılmıyor gibi. Böylece vatandaşların takip edilmesi konusuna katkı sağlanmış olunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah