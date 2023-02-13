Çinli telefonların Çin versiyonları casus yazılım kaynıyor

Tam Boyutta Gör Gerek Batılı ülkelerin ön yüklü uygulamalar konusunda düzenlemeleri ve gerekse Çinli akıllı telefon üreticilerine olan bakış açısı nedeniyle Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi markaların global versiyonları yazılım kalabalığından kaçınmaya çalışıyor. Bununla birlikte Çin’de durum tam tersi.

Çin’de veriler adeta yağmalanıyor

İrlandalı araştırmacıların hazırladığı rapora göre Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi Çinli markalar kendi ülkelerinde alabildiğine reklam ve casus yazılım barındırıyor. Yüzde 70 oranında Android işletim sisteminin kullanıldığı Çin’de bu yazılımlar da izinsiz bir şekilde kullanıcı verilerini işliyor.

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Telefonlarda sayısı çok fazla olan bu ön yüklü yazılımların telefonları IMEI numarası ve MAC adresi, GPS koordinatları, uygulama kullanım alışkanlıkları, telefon numarası, uygulama performansı, SMS geçmişi gibi kritik verileri üçüncü taraflara izinsiz bir şekilde gönderdiği belirtiliyor. Yine kişi tanımlama verisinin de üretici firma, operatör ve Baidu gibi hizmet sağlayıcılara gönderildiğine yer verilmiş.

Zaten vatandaşları üzerinde büyük bir kontrolü olan Çin’de devlet destekli bu tür üreticilerin at koşturmasına haliyle pek ses çıkarılmıyor gibi. Böylece vatandaşların takip edilmesi konusuna katkı sağlanmış olunuyor.

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