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    Çinli telefonların Çin versiyonları casus yazılım kaynıyor

    Çinli dev akıllı telefon üreticilerinin kendi ülkelerinde satışa sundukları telefonlarda global versiyonlara göre 3-4 kat daha fazla ön yüklü uygulama var ve kullanıcı verilerini adeta yağmalıyor. 
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    Çin Tam Boyutta Gör
    Gerek Batılı ülkelerin ön yüklü uygulamalar konusunda düzenlemeleri ve gerekse Çinli akıllı telefon üreticilerine olan bakış açısı nedeniyle Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi markaların global versiyonları yazılım kalabalığından kaçınmaya çalışıyor. Bununla birlikte Çin’de durum tam tersi.

    Çin’de veriler adeta yağmalanıyor

    İrlandalı araştırmacıların hazırladığı rapora göre Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi Çinli markalar kendi ülkelerinde alabildiğine reklam ve casus yazılım barındırıyor. Yüzde 70 oranında Android işletim sisteminin kullanıldığı Çin’de bu yazılımlar da izinsiz bir şekilde kullanıcı verilerini işliyor.

    Telefonlarda sayısı çok fazla olan bu ön yüklü yazılımların telefonları IMEI numarası ve MAC adresi, GPS koordinatları, uygulama kullanım alışkanlıkları, telefon numarası, uygulama performansı, SMS geçmişi gibi kritik verileri üçüncü taraflara izinsiz bir şekilde gönderdiği belirtiliyor. Yine kişi tanımlama verisinin de üretici firma, operatör ve Baidu gibi hizmet sağlayıcılara gönderildiğine yer verilmiş.

    Zaten vatandaşları üzerinde büyük bir kontrolü olan Çin’de devlet destekli bu tür üreticilerin at koşturmasına haliyle pek ses çıkarılmıyor gibi. Böylece vatandaşların takip edilmesi konusuna katkı sağlanmış olunuyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 9 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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