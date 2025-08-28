Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Infinix Hot 60 Pro+ en ince kavisli ekranlı telefon unvanını elde etti

    Infinix'in geçtiğimiz ay tanıttığı 5,95 mm kalınlığa sahip Infinix Hot 60 Pro+ modeli, dünyanın en ince 3D kavisli ekranlı akıllı telefonu olarak Guinness Dünya Rekoru'na layık görüldü. 

    Infinix Hot 60 Pro+, en ince kavisli ekranlı telefon oldu Tam Boyutta Gör
    Infinix'in geçtiğimiz ay tanıttığı 5,95 mm kalınlığa sahip Infinix Hot 60 Pro+ modeli, dünyanın en ince 3D kavisli ekranlı akıllı telefonu olarak Guinness Dünya Rekoru'na layık görüldü. Ödül töreni, Endonezya'nın ikonik Borobudur Tapınağı'nda, Infinix Hot 60 Pro+'ın Endonezya'daki yerel lansmanıyla aynı tarihte gerçekleştirildi. 

    Infinix, Guinness Dünya Rekoru’nun doğrulanması için ILAC akreditasyonuna sahip bir laboratuvarla iş birliği yaptı. Hot 60 Pro+, 10 farklı noktadan lazer ölçümüne tabi tutuldu ve laboratuvar, akıllı telefonun en ince noktasında 5,95 mm, en kalın noktasında ise 6,09 mm ölçüldüğünü doğruladı. Guinness Dünya Rekoru unvanı için bu en kalın ölçüm (6,09 mm) esas alındı.

    Infinix Hot 60 Pro+, en ince kavisli ekranlı telefon oldu Tam Boyutta Gör

    İnceliğine rağmen büyük batarya ile geliyor

    İnceliğinin yanı sıra Infinix Hot 60 Pro+’ın bir diğer dikkat çekici özelliği 155 g ağırlığında olması ve 5.160 mAh batarya ile gelmesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, daha pahalı olan Samsung Galaxy S25 Edge, 5,8 mm kalınlığında, 163,8 g ağırlığında ve 3.900 mAh bataryaya sahip.

    Infinix Hot 60 Pro+'ın diğer özellikleri arasında Helio G200 işlemci, 6,78 inç büyüklüğe ve 1,5K çözünürlüğe sahip 144 Hz kavisli AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve IP65 sertifikası yer alıyor. Akıllı telefon, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geliyor ve 45 W kablolu şarj ile 10 W ters kablolu şarjı destekliyor. 

    Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/infinix-hot-60-pro-sets-guinness-world-records-as-the-worlds-thinnest-3d-curved-display-smartphone-302538709.html https://www.gsmarena.com/infinix_hot_60_pro_plus_guinness_world_record_award_thinnest_3d_curved_display_smartphone-news-69241.php
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bim kokoreç fiyat konuşacak konu bulamamak kıl dönmesi ısırgan otu kullananlar qashqai 1.2 dig-t wellbutrin xl 150 mg reçetesiz satılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum