Infinix Hot 60 Pro+ en ince kavisli ekranlı telefon unvanını elde etti

Infinix, Guinness Dünya Rekoru’nun doğrulanması için ILAC akreditasyonuna sahip bir laboratuvarla iş birliği yaptı. Hot 60 Pro+, 10 farklı noktadan lazer ölçümüne tabi tutuldu ve laboratuvar, akıllı telefonun en ince noktasında 5,95 mm, en kalın noktasında ise 6,09 mm ölçüldüğünü doğruladı. Guinness Dünya Rekoru unvanı için bu en kalın ölçüm (6,09 mm) esas alındı.
İnceliğine rağmen büyük batarya ile geliyor
İnceliğinin yanı sıra Infinix Hot 60 Pro+’ın bir diğer dikkat çekici özelliği 155 g ağırlığında olması ve 5.160 mAh batarya ile gelmesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, daha pahalı olan Samsung Galaxy S25 Edge, 5,8 mm kalınlığında, 163,8 g ağırlığında ve 3.900 mAh bataryaya sahip.
Infinix Hot 60 Pro+'ın diğer özellikleri arasında Helio G200 işlemci, 6,78 inç büyüklüğe ve 1,5K çözünürlüğe sahip 144 Hz kavisli AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve IP65 sertifikası yer alıyor. Akıllı telefon, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geliyor ve 45 W kablolu şarj ile 10 W ters kablolu şarjı destekliyor.