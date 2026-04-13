    Windows internetsiz neden etkinleştirilemiyor? İşte Microsoft'un açıklaması

    Microsoft, Windows 11 ve 10'u internetsiz etkinleştirmenin resmi yolunu neden kaldırdığını açıkladı. Şirket, internet üzerinden etkinleştirmenin daha iyi bir yöntem olduğunu düşünüyor. İşte nedeni:

    Microsoft, Ocak ayı itibarıyla Windows 11 ve 10’un yanı sıra Office yazılımını telefonla etkinleştirme yoluna izin vermiyor. Microsoft ürünlerini etkinleştirmek için arayan kullanıcılar, otomatik mesajla karşılaştı: “Ürün etkinleştirme desteği çevrimiçi ortama taşındı. Ürününüzü etkinleştirmenin en hızlı ve en uygun yolu için lütfen aka.ms/aoh adresindeki çevrimiçi ürün etkinleştirme portalımızı ziyaret edin”. Microsoft, yıllardır kullanılan bu etkinleştirme yöntemini neden kaldırdı?

    Microsoft: Windows ürün etkinleştirme portalı dolandırıcılığı önlüyor

    Microsoft, yeni aktivasyon portalıyla Windows ve Office’ı etkinleştirmenin daha güvenli ve kolay olduğunu, dolandırıcılığını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

    Kullanıcılar, Microsoft ürün etkinleştirme portalına giriş yaptıklarında captcha sistemiyle karşılaşıyor, güvenlik doğrulamasını geçtikten sonra Microsoft hesaplarıyla oturum açıp aktivasyon işlemini başlatıyorlar.

    Microsoft, 3 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Windows’u telefonla etkinleştirme yöntemini sonlandırmış olsa da, bu şekilde etkinleştirenlerin herhangi bir değişiklik yapmadan kullanmaya devam edebileceklerini belirtiyor.

    Kaynakça https://support.microsoft.com/en-us/windows/activate-microsoft-perpetual-products-using-the-product-activation-portal-64fdc7f5-ce38-42a9-aea8-393020149983 https://www.neowin.net/news/microsoft-explains-why-it-killed-official-way-to-activate-windows-1110-without-internet/
    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    emrahmt 3 gün önce

    genconline 1 hafta önce

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

