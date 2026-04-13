Windows internetsiz neden etkinleştirilemiyor? İşte Microsoft'un açıklaması

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ocak ayı itibarıyla Windows 11 ve 10’un yanı sıra Office yazılımını telefonla etkinleştirme yoluna izin vermiyor. Microsoft ürünlerini etkinleştirmek için arayan kullanıcılar, otomatik mesajla karşılaştı: “Ürün etkinleştirme desteği çevrimiçi ortama taşındı. Ürününüzü etkinleştirmenin en hızlı ve en uygun yolu için lütfen aka.ms/aoh adresindeki çevrimiçi ürün etkinleştirme portalımızı ziyaret edin”. Microsoft, yıllardır kullanılan bu etkinleştirme yöntemini neden kaldırdı?

Microsoft: Windows ürün etkinleştirme portalı dolandırıcılığı önlüyor

Microsoft, yeni aktivasyon portalıyla Windows ve Office’ı etkinleştirmenin daha güvenli ve kolay olduğunu, dolandırıcılığını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Kullanıcılar, Microsoft ürün etkinleştirme portalına giriş yaptıklarında captcha sistemiyle karşılaşıyor, güvenlik doğrulamasını geçtikten sonra Microsoft hesaplarıyla oturum açıp aktivasyon işlemini başlatıyorlar.

Microsoft, 3 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Windows’u telefonla etkinleştirme yöntemini sonlandırmış olsa da, bu şekilde etkinleştirenlerin herhangi bir değişiklik yapmadan kullanmaya devam edebileceklerini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows internetsiz neden etkinleştirilemiyor? Microsoft açıkladı

