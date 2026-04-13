Windows internetsiz neden etkinleştirilemiyor? İşte Microsoft'un açıklaması

Microsoft: Windows ürün etkinleştirme portalı dolandırıcılığı önlüyor
Microsoft, yeni aktivasyon portalıyla Windows ve Office’ı etkinleştirmenin daha güvenli ve kolay olduğunu, dolandırıcılığını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.
Kullanıcılar, Microsoft ürün etkinleştirme portalına giriş yaptıklarında captcha sistemiyle karşılaşıyor, güvenlik doğrulamasını geçtikten sonra Microsoft hesaplarıyla oturum açıp aktivasyon işlemini başlatıyorlar.
Microsoft, 3 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Windows'u telefonla etkinleştirme yöntemini sonlandırmış olsa da, bu şekilde etkinleştirenlerin herhangi bir değişiklik yapmadan kullanmaya devam edebileceklerini belirtiyor.Kaynakça https://support.microsoft.com/en-us/windows/activate-microsoft-perpetual-products-using-the-product-activation-portal-64fdc7f5-ce38-42a9-aea8-393020149983 https://www.neowin.net/news/microsoft-explains-why-it-killed-official-way-to-activate-windows-1110-without-internet/
