Çinli Alibaba’dan AI çıkartması: Yeni Qwen modeli ve çipler tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Alibaba, yapay zeka alanındaki en kapsamlı adımlarından birini atarak yeni nesil büyük dil modeli Qwen3.7-Max’i, şirketin geliştirdiği yeni yapay zeka çiplerini ve tamamen ajan odaklı yeniden tasarlanmış bulut altyapısını duyurdu. Çin’de düzenlenen Alibaba Cloud Summit etkinliğinde yapılan açıklamalar aynı zamanda Çin’in “AI factory” yani yapay zeka üretim merkezi olma hedefini ortaya koyuyor.

Qwen3.7-Max: saatlerce kesintisiz çalışabiliyor

Etkinliğin en dikkat çekici duyurularından biri, Alibaba’nın yeni büyük dil modeli olan Qwen3.7-Max oldu. Şirket, bu modeli yalnızca soru cevaplayan bir sistem değil, uzun süreli ve çok aşamalı görevleri bağımsız şekilde yerine getirebilen bir ajan altyapısı olarak konumlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Alibaba’nın paylaştığı bilgilere göre model, ajan tabanlı kodlama, karmaşık akıl yürütme süreçleri ve uzun zaman dilimine yayılan görevlerde öne çıkıyor. Şirket, modelin performans kaybı yaşamadan 35 saate kadar otonom biçimde çalışabildiğini açıkladı.

Paylaşılan dahili test sonuçlarında Qwen3.7-Max’in daha önce eğitim almadığı bir Zhenwu M890 çipi üzerinde çalıştırıldığı belirtildi. İnsan müdahalesi olmadan 35 saat boyunca çalışan modelin, bu süreçte 1.000’den fazla araç çağrısı gerçekleştirdiği ve üretim seviyesinde bir AI hesaplama çekirdeği geliştirdiği aktarıldı. Alibaba, oluşturulan çekirdeğin çip üreticisinin resmi sürümünden 10 kat daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta modelin oldukça büyük ölçekli çalışabildiği görülüyor. Qwen3.7-Max, 1 milyon token bağlam penceresi ve 64 bin token maksimum çıktı kapasitesi sunuyor.

Yeni modelin aynı zamanda çok dosyalı yazılım projelerini yönetebildiği, çoklu ajan ofis iş akışlarını organize edebildiği ve OpenClaw, Hermes Agent, Claude Code, Qwen Paw ile Qoder gibi sistemlerle optimize çalıştığı ifade edildi.

Alibaba’nın açıklamalarına göre Qwen3.7-Max, Çin merkezli rakip modellerin büyük bölümünü çeşitli kıyaslama testlerinde geride bıraksa da Anthropic, Google ve OpenAI gibi ABD merkezli şirketlerin en güçlü modellerinin halen önünde olmadığı belirtiliyor. Ancak fark eskisi kadar büyük değil gibi görünüyor.

Zhenwu M890

Alibaba’nın çip tasarım şirketi T-Head tarafından geliştirilen Zhenwu M890 isimli yeni yapay zeka işlemcisi de etkinlikte resmen tanıtıldı. Şirket, yeni çipin önceki nesil Zhenwu 810E’ye kıyasla üç kat daha yüksek performans sunduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Teknik özelliklere göre Zhenwu M890, 144 GB yerleşik bellek kapasitesine ve çipler arası 800 GB/s veri aktarım hızına sahip. FP32’den FP4’e kadar farklı hassasiyet formatlarını doğal olarak destekleyen işlemci, hem yüksek doğruluklu model eğitimlerinde hem de düşük maliyetli çıkarım işlemlerinde kullanılabiliyor.

T-Head ayrıca yeni nesil ICN Switch 1.0 ağ çipini de duyurdu. Bu sistemin toplamda 25.6 Tbps bant genişliği sunduğu ve 64 hızlandırıcıdan oluşan kümelerde darboğaz oluşmadan iletişim sağlayabildiği açıklandı. Şirket bunun yanında, donanımdan maksimum verim almak için geliştirilen T-Head SAIL™ yazılım platformunu da tanıttı.

Pizza Hut’ın yapay zekalı teslimat sistemi krize d 6 sa. önce eklendi

T-Head Başkan Yardımcısı Gao Hui’nin verdiği bilgilere göre Alibaba şimdiye kadar 560 binin üzerinde Zhenwu çipi sevk etti. Bu işlemciler, otomotiv ve finans sektörleri başta olmak üzere 20 farklı sektördeki 400’den fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

Şirket ayrıca gelecek yol haritasını da paylaştı. Buna göre Zhenwu V900 işlemcisinin 2027’nin üçüncü çeyreğinde, Zhenwu J900 modelinin ise 2028’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Model ve çip tarafının yanı sıra bulut altyapısında da kapsamlı değişiklikler yapıldı. Şirketin tanıttığı Panjiu AL128 Supernode Server, tek bir ünitede 128 yapay zeka hızlandırıcısı barındırıyor ve petabayt seviyesinde dahili bant genişliği sunuyor.

Alibaba’ya göre bu sistem, yapay zeka ajanlarının oluşturduğu ani ve yoğun çıkarım taleplerini karşılamak üzere geliştirildi. Sunucu altyapısının özellikle büyük ölçekli eşzamanlı istekleri işleme kapasitesinde ciddi gelişme sağladığı ifade edildi.

Alibaba CEO’su Eddie Wu, şirketin model ve uygulama hizmet platformunun yıllık tekrar eden gelirinin haziran çeyreğinde 10 milyar yuanı aşmasının beklendiğini açıkladı. Wu, yıl sonuna kadar bu rakamın 30 milyar yuan seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Çinli Alibaba’dan AI çıkartması: Yeni Qwen modeli ve çipler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: