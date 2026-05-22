Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Alibaba’dan AI çıkartması: Yeni Qwen modeli ve çipler tanıtıldı

    Alibaba, 35 saat kesintisiz çalışabilen yeni yapay zeka modeli Qwen3.7-Max’i ve üç kat daha güçlü Zhenwu M890 çipini tanıttı. Şirket, “AI factory” vizyonunu da resmen duyurdu.

    Çinli Alibaba’dan AI çıkartması: Yeni Qwen modeli ve çipler Tam Boyutta Gör

    Alibaba, yapay zeka alanındaki en kapsamlı adımlarından birini atarak yeni nesil büyük dil modeli Qwen3.7-Max’i, şirketin geliştirdiği yeni yapay zeka çiplerini ve tamamen ajan odaklı yeniden tasarlanmış bulut altyapısını duyurdu. Çin’de düzenlenen Alibaba Cloud Summit etkinliğinde yapılan açıklamalar aynı zamanda Çin’in “AI factory” yani yapay zeka üretim merkezi olma hedefini ortaya koyuyor.

    Qwen3.7-Max: saatlerce kesintisiz çalışabiliyor

    Etkinliğin en dikkat çekici duyurularından biri, Alibaba’nın yeni büyük dil modeli olan Qwen3.7-Max oldu. Şirket, bu modeli yalnızca soru cevaplayan bir sistem değil, uzun süreli ve çok aşamalı görevleri bağımsız şekilde yerine getirebilen bir ajan altyapısı olarak konumlandırıyor.

    Çinli Alibaba’dan AI çıkartması: Yeni Qwen modeli ve çipler Tam Boyutta Gör
    Alibaba’nın paylaştığı bilgilere göre model, ajan tabanlı kodlama, karmaşık akıl yürütme süreçleri ve uzun zaman dilimine yayılan görevlerde öne çıkıyor. Şirket, modelin performans kaybı yaşamadan 35 saate kadar otonom biçimde çalışabildiğini açıkladı.

    Paylaşılan dahili test sonuçlarında Qwen3.7-Max’in daha önce eğitim almadığı bir Zhenwu M890 çipi üzerinde çalıştırıldığı belirtildi. İnsan müdahalesi olmadan 35 saat boyunca çalışan modelin, bu süreçte 1.000’den fazla araç çağrısı gerçekleştirdiği ve üretim seviyesinde bir AI hesaplama çekirdeği geliştirdiği aktarıldı. Alibaba, oluşturulan çekirdeğin çip üreticisinin resmi sürümünden 10 kat daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor.

    Çinli Alibaba’dan AI çıkartması: Yeni Qwen modeli ve çipler Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta modelin oldukça büyük ölçekli çalışabildiği görülüyor. Qwen3.7-Max, 1 milyon token bağlam penceresi ve 64 bin token maksimum çıktı kapasitesi sunuyor.

    Yeni modelin aynı zamanda çok dosyalı yazılım projelerini yönetebildiği, çoklu ajan ofis iş akışlarını organize edebildiği ve OpenClaw, Hermes Agent, Claude Code, Qwen Paw ile Qoder gibi sistemlerle optimize çalıştığı ifade edildi.

    Alibaba’nın açıklamalarına göre Qwen3.7-Max, Çin merkezli rakip modellerin büyük bölümünü çeşitli kıyaslama testlerinde geride bıraksa da Anthropic, Google ve OpenAI gibi ABD merkezli şirketlerin en güçlü modellerinin halen önünde olmadığı belirtiliyor. Ancak fark eskisi kadar büyük değil gibi görünüyor.

    Zhenwu M890

    Alibaba’nın çip tasarım şirketi T-Head tarafından geliştirilen Zhenwu M890 isimli yeni yapay zeka işlemcisi de etkinlikte resmen tanıtıldı. Şirket, yeni çipin önceki nesil Zhenwu 810E’ye kıyasla üç kat daha yüksek performans sunduğunu açıkladı.

    Çinli Alibaba’dan AI çıkartması: Yeni Qwen modeli ve çipler Tam Boyutta Gör
    Teknik özelliklere göre Zhenwu M890, 144 GB yerleşik bellek kapasitesine ve çipler arası 800 GB/s veri aktarım hızına sahip. FP32’den FP4’e kadar farklı hassasiyet formatlarını doğal olarak destekleyen işlemci, hem yüksek doğruluklu model eğitimlerinde hem de düşük maliyetli çıkarım işlemlerinde kullanılabiliyor.

    T-Head ayrıca yeni nesil ICN Switch 1.0 ağ çipini de duyurdu. Bu sistemin toplamda 25.6 Tbps bant genişliği sunduğu ve 64 hızlandırıcıdan oluşan kümelerde darboğaz oluşmadan iletişim sağlayabildiği açıklandı. Şirket bunun yanında, donanımdan maksimum verim almak için geliştirilen T-Head SAIL™ yazılım platformunu da tanıttı.

    T-Head Başkan Yardımcısı Gao Hui’nin verdiği bilgilere göre Alibaba şimdiye kadar 560 binin üzerinde Zhenwu çipi sevk etti. Bu işlemciler, otomotiv ve finans sektörleri başta olmak üzere 20 farklı sektördeki 400’den fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

    Şirket ayrıca gelecek yol haritasını da paylaştı. Buna göre Zhenwu V900 işlemcisinin 2027’nin üçüncü çeyreğinde, Zhenwu J900 modelinin ise 2028’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Model ve çip tarafının yanı sıra bulut altyapısında da kapsamlı değişiklikler yapıldı. Şirketin tanıttığı Panjiu AL128 Supernode Server, tek bir ünitede 128 yapay zeka hızlandırıcısı barındırıyor ve petabayt seviyesinde dahili bant genişliği sunuyor.

    Alibaba’ya göre bu sistem, yapay zeka ajanlarının oluşturduğu ani ve yoğun çıkarım taleplerini karşılamak üzere geliştirildi. Sunucu altyapısının özellikle büyük ölçekli eşzamanlı istekleri işleme kapasitesinde ciddi gelişme sağladığı ifade edildi.

    Alibaba CEO’su Eddie Wu, şirketin model ve uygulama hizmet platformunun yıllık tekrar eden gelirinin haziran çeyreğinde 10 milyar yuanı aşmasının beklendiğini açıkladı. Wu, yıl sonuna kadar bu rakamın 30 milyar yuan seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

    Kaynakça https://www.alizila.com/alibaba-unveils-new-ai-chip-flagship-model-and-rebuilt-cloud-stack-ai-for-agentic-era/ https://qwen.ai/blog?id=qwen3.7
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zamunda net giriş diazomid kullananlar yorumlar vodafone vpn çalışmıyor bayılmak için ne yapılır vaillant kombi sıcak su gelip gidiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum