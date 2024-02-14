Çinli bütün devler katı hal bataryaları için bir araya geldi: Hedef, bu alanda da liderlik

Tam Boyutta Gör Halihazırda batarya endüstrisine hükmedenÇin, katı hal bataryalarında da söz sahibi olmak istiyor. Bu amaçla ülkenin büyük batarya üreticileri bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturdu.

En büyük 10 pil üreticisinin 6'si bir araya geldi

Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu (CASIP) olarak adlandırılan konsorsiyumda CATL, BYD'nin batarya kolu FinDreams Battery, CALB, Svolt Energy Technology, EVE Energy ve Gotion High-tech'in yanı sıra otomobil üreticileri Nio ve BYD yer alıyor. Bu firmalar, dünya çapındaki en büyük 10 otomobil batarya üreticisinden 6'sını oluşturuyor. Henüz belirtilmeyen diğer devlete ait Çinli otomobil üreticileri de projeye dahil olacak.

Amaç, 2030 yılına kadar katı hal pilleri için bir tedarik zinciri oluşturmak. CASIP ayrıca, temel araştırmalar, kilit teknolojiler ve katı hal pillerine sahip elektrikli araçların ortak olarak geliştirilmesi ve üretimi üzerinde çalışacak. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Danıştay Varlık Denetleme ve Yönetim Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi dahil olmak üzere çok sayıda kilit hükümet üyesi de bu sürece katılıyor.

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Konsorsiyumun lansmanını kutlamak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ekonomik İşler Komitesi başkan yardımcısı Miao Wei, "yeni enerjili araçlar 2025 veya 2026'ya kadar satışların yarısından fazlasını oluşturacak. Katı hal pillerini ticarileştirmek için yeni enerjili araçlarda büyük pazar payına sahip olmanın avantajlarından yararlanmalıyız"

Bu büyük işbirliğiyle Çin, Toyota'ya karşı savaşacak. Nikkei Asia, Toyota'nın katı hal bataryalar üzerine 1.300'den fazla patente sahip olduğunu, Çinli şirketlerin ise 100'den az patente sahip olduğunu belirtiyor. Toyota, petrol şirketi Idemitsu Kosan ile ortaklık kurarak tam ölçekli seri üretime geçmeden önce katı hal pillerini 2027 ve 2028'de ticarileştirmek istiyor.

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Çinli bütün devler katı hal bataryaları için bir araya geldi