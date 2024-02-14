Çinli bütün devler katı hal bataryaları için bir araya geldi: Hedef, bu alanda da liderlik

En büyük 10 pil üreticisinin 6'si bir araya geldi
Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu (CASIP) olarak adlandırılan konsorsiyumda CATL, BYD'nin batarya kolu FinDreams Battery, CALB, Svolt Energy Technology, EVE Energy ve Gotion High-tech'in yanı sıra otomobil üreticileri Nio ve BYD yer alıyor. Bu firmalar, dünya çapındaki en büyük 10 otomobil batarya üreticisinden 6'sını oluşturuyor. Henüz belirtilmeyen diğer devlete ait Çinli otomobil üreticileri de projeye dahil olacak.
Amaç, 2030 yılına kadar katı hal pilleri için bir tedarik zinciri oluşturmak. CASIP ayrıca, temel araştırmalar, kilit teknolojiler ve katı hal pillerine sahip elektrikli araçların ortak olarak geliştirilmesi ve üretimi üzerinde çalışacak. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Danıştay Varlık Denetleme ve Yönetim Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi dahil olmak üzere çok sayıda kilit hükümet üyesi de bu sürece katılıyor.
Konsorsiyumun lansmanını kutlamak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ekonomik İşler Komitesi başkan yardımcısı Miao Wei, "yeni enerjili araçlar 2025 veya 2026'ya kadar satışların yarısından fazlasını oluşturacak. Katı hal pillerini ticarileştirmek için yeni enerjili araçlarda büyük pazar payına sahip olmanın avantajlarından yararlanmalıyız"
Bu büyük işbirliğiyle Çin, Toyota'ya karşı savaşacak. Nikkei Asia, Toyota'nın katı hal bataryalar üzerine 1.300'den fazla patente sahip olduğunu, Çinli şirketlerin ise 100'den az patente sahip olduğunu belirtiyor. Toyota, petrol şirketi Idemitsu Kosan ile ortaklık kurarak tam ölçekli seri üretime geçmeden önce katı hal pillerini 2027 ve 2028'de ticarileştirmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.