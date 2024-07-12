Volkswagen, katı hal pillerin seri üretimi için önemli bir anlaşma imzaladı

QuantumScape, Aralık 2022'de ilk 24 katmanlı katı hal hücrelerini test etmesi için Volkswagen Grubu ve diğer otomotiv ortaklarına teslim etmişti. O zamandan beri QuantumScape'in daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreler geliştirdiği ve Ekim 2023 itibarıyla yapılan testlerde performans hedeflerini aştığı belirtiliyor. Bu yılın başında ise PowerCo, QuantumScape'in 24 katmanlı hücreleriyle kendi dayanıklılık testlerini tamamlayarak olumlu sonuçlar elde etti. Bugünkü anlaşma haberiyle, yüksek menzil sunan ve uzun ömürlü katı hal pillerin otomobillerde yer alması yolunda önemli bir adım atılmış oluyor.
PowerCo, 80 GWh'e kadar üretim yapabilecek
Anlaşmanın bir parçası olarak PowerCo, QuantumScape teknolojisini kullanarak yılda 40 GWh'e kadar üretim yapma yetkisine sahip olacak ve bu kapasiteyi yıllık 80 GWh'e kadar genişletebilecek. Şirket, arttırılan kapasitenin yılda yaklaşık bir milyon elektrikli aracı katı hal teknolojisiyle donatmaya yetecek kadar büyük olduğunu bildirdi.
İki şirket, QuantumScape'in seri ölçekli üretim için katı hal lityum-metal teknolojisini geliştirmeye birlikte devam edeceklerini ve Volkswagen Grubu araçlarına pil hücrelerini entegre etmeyi hedeflediklerini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.