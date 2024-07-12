Volkswagen, katı hal pillerin seri üretimi için önemli bir anlaşma imzaladı

Tam Boyutta Gör Katı hal piller geliştiren QuantumScape, Volkswagen Grubu'na ait PowerCo ile pillerin seri üretilmesi için lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, QuantumScape'in yeni nesil katı hal lityum metal pil teknolojisinin ticarileşmesi açısından önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

QuantumScape, Aralık 2022'de ilk 24 katmanlı katı hal hücrelerini test etmesi için Volkswagen Grubu ve diğer otomotiv ortaklarına teslim etmişti. O zamandan beri QuantumScape'in daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreler geliştirdiği ve Ekim 2023 itibarıyla yapılan testlerde performans hedeflerini aştığı belirtiliyor. Bu yılın başında ise PowerCo, QuantumScape'in 24 katmanlı hücreleriyle kendi dayanıklılık testlerini tamamlayarak olumlu sonuçlar elde etti. Bugünkü anlaşma haberiyle, yüksek menzil sunan ve uzun ömürlü katı hal pillerin otomobillerde yer alması yolunda önemli bir adım atılmış oluyor.

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PowerCo, 80 GWh'e kadar üretim yapabilecek

Anlaşmanın bir parçası olarak PowerCo, QuantumScape teknolojisini kullanarak yılda 40 GWh'e kadar üretim yapma yetkisine sahip olacak ve bu kapasiteyi yıllık 80 GWh'e kadar genişletebilecek. Şirket, arttırılan kapasitenin yılda yaklaşık bir milyon elektrikli aracı katı hal teknolojisiyle donatmaya yetecek kadar büyük olduğunu bildirdi.

İki şirket, QuantumScape'in seri ölçekli üretim için katı hal lityum-metal teknolojisini geliştirmeye birlikte devam edeceklerini ve Volkswagen Grubu araçlarına pil hücrelerini entegre etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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Volkswagen, katı hal pillerin seri üretimi için anlaşma imzaladı