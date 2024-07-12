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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, katı hal pillerin seri üretimi için önemli bir anlaşma imzaladı

    Katı hal piller geliştiren QuantumScape, Volkswagen Grubu'na ait PowerCo ile pillerin seri üretilmesi için lisans anlaşması imzaladı. Katı hal pillere adım adım yaklaşılıyor.
    Volkswagen, katı hal pillerin seri üretimi için anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Katı hal piller geliştiren QuantumScape, Volkswagen Grubu'na ait PowerCo ile pillerin seri üretilmesi için lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, QuantumScape'in yeni nesil katı hal lityum metal pil teknolojisinin ticarileşmesi açısından önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

    QuantumScape, Aralık 2022'de ilk 24 katmanlı katı hal hücrelerini test etmesi için Volkswagen Grubu ve diğer otomotiv ortaklarına teslim etmişti. O zamandan beri QuantumScape'in daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreler geliştirdiği ve Ekim 2023 itibarıyla yapılan testlerde performans hedeflerini aştığı belirtiliyor. Bu yılın başında ise PowerCo, QuantumScape'in 24 katmanlı hücreleriyle kendi dayanıklılık testlerini tamamlayarak olumlu sonuçlar elde etti. Bugünkü anlaşma haberiyle, yüksek menzil sunan ve uzun ömürlü katı hal pillerin otomobillerde yer alması yolunda önemli bir adım atılmış oluyor.

    PowerCo, 80 GWh'e kadar üretim yapabilecek

    Anlaşmanın bir parçası olarak PowerCo, QuantumScape teknolojisini kullanarak yılda 40 GWh'e kadar üretim yapma yetkisine sahip olacak ve bu kapasiteyi yıllık 80 GWh'e kadar genişletebilecek. Şirket, arttırılan kapasitenin yılda yaklaşık bir milyon elektrikli aracı katı hal teknolojisiyle donatmaya yetecek kadar büyük olduğunu bildirdi.

    İki şirket, QuantumScape'in seri ölçekli üretim için katı hal lityum-metal teknolojisini geliştirmeye birlikte devam edeceklerini ve Volkswagen Grubu araçlarına pil hücrelerini entegre etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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