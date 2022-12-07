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    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kurmaya hazırlanıyor

    Avrupa planlarını ilk etapta üç elektrikli modeliyle hayata geçiren BYD, sadece Çin'den Avrupa'ya araç ihraç etmekle kalmayıp burada fabrika kurmayı da planlıyor. İşte detaylar:
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    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte Çinli otomotiv şirketleri Avrupa'ya yönelik agresif bir yayılma politikası izlemeye başladı. Avrupalı üreticiler bu konuyla alakalı rahatsızlıklarını son zamanlarda sıkça dile getirse de durum ortada. Üstelik Çinli markalar Avrupa'ya sadece elektrikli araç satmaya değil aynı zamanda üretim yapmaya geliyor.

    Bu konuyla alakalı en güncel örneklerden bir tanesi de Çinli BYD. Şirketin başkan yardımcısı Li Ke, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kurmak için hazırlık yaptıklarını ve bu konuya fazlasıyla özen gösterdiklerini dile getirdi. Bloomberg'e konuşan yönetici, BYD'nin Avrupa'da bir değil iki tane binek araç üretim fabrikası kurabileceğini de sözlerine ekledi.

    Fabrikanın nereye kurulacağı belli değil ancak şirketin yayılma politikasını destekleyecek en iyi lokasyonu aradığı belirtiliyor. Hatırlanacak olursa BYD, Avrupa'nın pek çok ülkesinde Atto 3 ve Tang isimli SUV modellerinin yanı sıra spor sedan modeli Han'ı satışa sunacağını açıklamıştı. Bu modeller Almanya, İsveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, Fransa ve Birleşik Krallık'ın da dahil olduğu birçok ülkede satılacak.

    Son dönemde özellikle Çin'den diğer ülkelere yönelik araç sevkiyatında ciddi bir lojistik sıkıntısı var. Otomotiv üreticileri, ürettikleri araçları göndermek için gemi bulmakta güçlük çekiyor. Li Ke, bu konuyla alakalı yöneltilen bir soruya cevaben BYD'nin Çin'den Avrupa'ya araç sevkiyatı için kendi gemilerini aldığını söyledi. Yönetici, BYD'nin mevcut lojistik firmalarının sunduğu hizmetten memnun kalmadığını belirtiyor.

    Çinli üreticilerin atılımı sürerken Avrupalı üreticiler bu durumdan oldukça rahatsız. Stellantis CEO'su Carlos Tavares, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yetkililere Çin'in Avrupalı üreticilere yönelik ekstra vergi uyguladığını belirtmiş ve AB'nin de aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini dile getirmişti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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