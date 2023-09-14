Avrupa’dan Türkvari hamle: Çinli otomobil üreticilerine ek vergi gelebilir

- Avrupa’dan Çinli elektrikli üreticilere ek vergi gelebilir
- Avrupa, Çinli akınıyla karşı karşıya
- Türkiye için bir fırsat daha
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Avrupa’dan Çinli elektrikli üreticilere ek vergi gelebilir
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB parlamentosunda yaptığı yıllık konuşmada “Küresel pazarlar artık daha ucuz elektrikli otomobillerle dolup taşıyor. Ve bunların fiyatları büyük devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor.” dedi.
Otomobiller için mevcut standart AB oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Komisyon önümüzdeki 13 ay içinde bu standardın üzerinde gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek ki bu da Çin ile bir ticaret savaşına yol açabilir. Sübvansiyonları önlemeye yönelik soruşturma, Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markaları da kapsıyor.
Avrupa, Çinli akınıyla karşı karşıya
Çinli otomobil üreticileri henüz Avrupa'da çok fazla pazar payına sahip olmasa da, Çin sınırlarının ötesine geçtikçe bu durum kolayca değişebilir. Ekonomik yavaşlama nedeniyle yurtiçindeki tüketici talebi zayıflarken ve Tesla'nın agresif fiyat indirimleri yurtiçi rekabeti artırırken, Çinli elektrikli araç üreticileri yurtdışına açılma zorunluluğu hissediyor.
Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, Çin'in otomobil ihracatı Ağustos ayında yüzde 31 arttı. Avrupa Komisyonu, AB'de satılan ve AB yapımı modellerden ortalama yüzde 20 daha ucuz olan elektrikli araçlarda Çin'in payının yüzde 8'e yükseldiğini ve 2025 yılında yüzde 15'e ulaşabileceğini belirtiyor.
Çin'in AB'deki Ticaret Odası, Çin'in rekabet avantajının sübvansiyonlardan kaynaklanmadığını ve bloğun Çin elektrikli araçlarına objektif bir şekilde bakması gerektiğini söyleyerek soruşturmaya itiraz etti.
Türkiye için bir fırsat daha
AB görünüşe göre Çinli elektrikli otomobil üreticilerini sübvansiyonlarla desteklemek istemiyor. BYD gibi Çinli üreticiler Avrupa’da üretim tesitleri kurmayı bir süredir planlıyor. Ancak Avrupa, cezai gümrük vergileri uygulamaya başlarsa planlar değişebilir. Dolayısıyla Avrupa pazarına yakın olan Türkiye, bu üretim isteğini karşılayabilir. BYD’nin ve diğer Çinli üreticilerin Türkiye’de tesis açması veya yatırım yapması bilgi birikimi açısından da oldukça önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.