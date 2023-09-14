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    Anlık Bildirim

    Avrupa’dan Türkvari hamle: Çinli otomobil üreticilerine ek vergi gelebilir

    Avrupa Komisyonu, kıtadaki Avrupalı otomobil üreticilerini korumak için Çinli elektrikli otomobil üreticilerine ek vergi uygulamayı düşünüyor. Benzer bir hamle Türkiye’den de gelmişti.
    Avrupa’dan Türkvari hamle: Çinli elektrikli otomobillere ek vergi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, Avrupalı otomobil üreticilerini, devlet sübvansiyonlarından faydalandığını söylediği Çin'den ithal edilen daha ucuz elektrikli araçlara karşı korumak için cezai gümrük vergileri uygulamayı düşünüyor. Mart ayında Türkiye, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek vergi limitini yüzde 40'a çıkarmıştı. Avrupa’nın planları Türkiye’ye hayli benziyor.

    Avrupa’dan Çinli elektrikli üreticilere ek vergi gelebilir

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB parlamentosunda yaptığı yıllık konuşmada “Küresel pazarlar artık daha ucuz elektrikli otomobillerle dolup taşıyor. Ve bunların fiyatları büyük devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor.” dedi.

    Otomobiller için mevcut standart AB oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Komisyon önümüzdeki 13 ay içinde bu standardın üzerinde gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek ki bu da Çin ile bir ticaret savaşına yol açabilir. Sübvansiyonları önlemeye yönelik soruşturma, Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markaları da kapsıyor.

    Avrupa, Çinli akınıyla karşı karşıya

    Avrupa’dan Türkvari hamle: Çinli elektrikli otomobillere ek vergi Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç şirketlerinin Avrupa'ya yönelik "akınına" ilişkin başlatılan bu soruşturmanın, Münih'teki dünyanın en büyük otomobil fuarı IAA Mobility 2023 konferansından sadece bir hafta sonra gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. BYD gibi ağır toplardan XPeng gibi startup'lara kadar Çinli elektrikli araç şirketleri gerçekten de etkinliğe akın akın gelerek önceki katılımlarını katladılar. Konferans organizatörleri, sunum yapanların yaklaşık yüzde 41'inin Asya'dan geldiğini söyledi.

    Çinli otomobil üreticileri henüz Avrupa'da çok fazla pazar payına sahip olmasa da, Çin sınırlarının ötesine geçtikçe bu durum kolayca değişebilir. Ekonomik yavaşlama nedeniyle yurtiçindeki tüketici talebi zayıflarken ve Tesla'nın agresif fiyat indirimleri yurtiçi rekabeti artırırken, Çinli elektrikli araç üreticileri yurtdışına açılma zorunluluğu hissediyor.

    Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, Çin'in otomobil ihracatı Ağustos ayında yüzde 31 arttı. Avrupa Komisyonu, AB'de satılan ve AB yapımı modellerden ortalama yüzde 20 daha ucuz olan elektrikli araçlarda Çin'in payının yüzde 8'e yükseldiğini ve 2025 yılında yüzde 15'e ulaşabileceğini belirtiyor.

    Avrupa’dan Türkvari hamle: Çinli elektrikli otomobillere ek vergi Tam Boyutta Gör
    IAA otomobil fuarı kapsamında XPeng, premium SUV modeli G6'yı önümüzdeki yıl Avrupa'ya getireceğini açıklamıştı. Etkinlikte BYD, Avrupa pazarı için yeni bir otomobil serisini tanıttı. Bu yılın başlarında da Nio, 2024 yılında Avrupa pazarı için Çin'de yeni bir fabrikada üretilecek yepyeni bir araç markasını piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı.

    Çin'in AB'deki Ticaret Odası, Çin'in rekabet avantajının sübvansiyonlardan kaynaklanmadığını ve bloğun Çin elektrikli araçlarına objektif bir şekilde bakması gerektiğini söyleyerek soruşturmaya itiraz etti.

    Türkiye için bir fırsat daha

    AB görünüşe göre Çinli elektrikli otomobil üreticilerini sübvansiyonlarla desteklemek istemiyor. BYD gibi Çinli üreticiler Avrupa’da üretim tesitleri kurmayı bir süredir planlıyor. Ancak Avrupa, cezai gümrük vergileri uygulamaya başlarsa planlar değişebilir. Dolayısıyla Avrupa pazarına yakın olan Türkiye, bu üretim isteğini karşılayabilir. BYD’nin ve diğer Çinli üreticilerin Türkiye’de tesis açması veya yatırım yapması bilgi birikimi açısından da oldukça önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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