Çinli BYD, Avrupa'da satacağı elektrikli otomobilleri Paris'te sergiliyor

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Çin'deki deyimle yeni enerjili araç (NEV) yani şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araç satışlarında önde gelen üreticilerden biri olan BYD, Avrupa'da satışa sunacağı elektrikli modelleriyle Paris'te gövde gösterisi yaptı.

BYD, Avrupa pazarına açılma planlarını iki yıl önce duyurmuştu. Çinli üretici bu yayılma politikasını bu yıl Atto 3, Han ve Tang adındaki üç elektrikli modeliyle gerçekleştirecek. Söz konusu modeller tüm Avrupa'da olmasa da elektrikli araçların popüler olduğu bazı ülkelerde satışa çıkacak.

BYD Atto 3

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BYD Atto 3, 2021 yılında Çin'de Yuan Plus adıyla piyasaya sürüldü. e-Platform 3.0 üzerine inşa edilen elektrikli crossover, 4455 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1615 mm yüksekliğe ve 2720 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçüler ışığında C-SUV sınıfında rekabet edecek BYD Atto 3'ün Avrupa versiyonunda ön aks üzerine yerleştirilen bir elektrik motoru bulunuyor.

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Söz konusu motor, 150 kW (201 hp) güç üretiyor. Atto 3, 60.48 kWsa kapasiteye sahip BYD Blade batarya (adını bıçak tipi pil hücrelerinden alıyor) WLTP'ye göre 420 km sürüş menzili sunuyor. Kısa süre önce Euro NCAP tarafından test edilen model, çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı.

BYD Han EV

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BYD Han da Çinli üreticinin sportif sedan modeli. 2020'de şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli versiyonlarla tanıtılan model Avrupa'ya sadece elektrikli olarak gelecek. Tesla Model S ile benzer ölçülere; 4995 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2920 mm aks mesafesine sahip olan BYD Han, iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor.

Elektrikli sedandaki motorlar toplamda 380 kW (510 hp) güç üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayan model, 85.4 kWsa'lik BYD Blade bataryası ile WLTP'ye göre 521 kilometre sürüş menzili sunuyor.

BYD Tang EV

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BYD'nin Avrupa'daki üçüncü modeli ise büyük, üç sıra koltuklı Tang olacak. Bu üçlü içerisindeki en yaşlı model olan BYD Tang, 2018'de piyasaya sürüldü ve 2021'de makyajlandı. İki elektrik motorundan Han EV ile aynı gücü alan SUV model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.

Son hızı 180 km/s olan BYD Tang EV, 86.4 kWsa bataryasıyla WLTP'ye göre 400 kilometre sürüş menzili sunuyor. Elektrikli araçların daha verimli olduğu şehir içinde bu değerin 528 kilometreye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

BYD Atto 3'ün fiyatı Avrupa'da 38 bin euro, diğer iki modelin ise 72 bin eurodan başlıyor. Çinli üretici, bu üç modelinden sonra yeni elektrikli sedan modeli Seal ve elektrikli hatchback modeli Dolphin'i de Avrupa'ya getirecek.

Fuar fotoğrafları: Carscoops

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Çinli BYD, Avrupa'da satacağı elektrikli otomobilleri sergiliyor