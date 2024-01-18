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    Çinli Deepal G318'in teknik detayları ortaya çıktı

    Arazi kullanımına yönelik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Deepal G318, arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilen "menzil artırıcı" hibrit sistemle satılacak.

    Yaklaşık bir hafta önce tasarımını siz değerli okurlarımıza aktardığımız Çinli Deepal G318'in teknik özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Changan çatısı altındaki Deepal markasının üçüncü modeli olan otomobilde "menzil artırıcı" adı verilen hibrit sistem kullanılıyor.

    Menzil artırıcı sistemi aslında Türkiye'de Nissan'ın e-Power sistemiyle tanıyoruz. Söz konusu güç aktarma sisteminde 1.5 litre benzinli motor 147 hp güç üretiyor ancak tekerleklere güç vermiyor. Bu motor sadece bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi görüyor. G318'in giriş seviyesinde benzinli motorun yanı sıra arka tekerleklere güç veren 185 kW'lık bir elektrik motoru mevcut. Üst seviyede ise toplam 316 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. 

    Çinli Deepal G318'in teknik detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Deepal G318'de 18.4 kWsa ve 35.1 kWsa olmak üzere iki farklı lityum demir fosfat batarya seçeneği sunulacak. Tercih edilen güç aktarma konfigürasyonuna göre otomobilin ağırlığı 2060 ila 2360 kilogram arasında değişiyor. Beş kişilik oturma kapasitesine sahip olan kaslı SUV'un iki elektrik motorlu versiyonu 1600 km çekme kapasitesine sahip.

    Deepal G318, arazi araçlarını akıllara getiren köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Yana açılan bagaj kapağı ve onun üzerine entegre edilen stepne ile bu görünümünü güçlendiriyor. G318; 4915 mm uzunluğa, 1985 mm genişliğe, 1885 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Boyutları 18 ve 20 inç olarak değişen üç farklı jant seçeneğinin sunulduğu otomobilin yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 27 ve 31 derece.

    Deepal G318 yakında 300 bin Yuan (1.27 milyon TL) civarındaki liste fiyatıyla Çin'de satışa sunulacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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