Çinli Deepal G318'in teknik detayları ortaya çıktı

Yaklaşık bir hafta önce tasarımını siz değerli okurlarımıza aktardığımız Çinli Deepal G318'in teknik özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Changan çatısı altındaki Deepal markasının üçüncü modeli olan otomobilde "menzil artırıcı" adı verilen hibrit sistem kullanılıyor.
Menzil artırıcı sistemi aslında Türkiye'de Nissan'ın e-Power sistemiyle tanıyoruz. Söz konusu güç aktarma sisteminde 1.5 litre benzinli motor 147 hp güç üretiyor ancak tekerleklere güç vermiyor. Bu motor sadece bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi görüyor. G318'in giriş seviyesinde benzinli motorun yanı sıra arka tekerleklere güç veren 185 kW'lık bir elektrik motoru mevcut. Üst seviyede ise toplam 316 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor.
Deepal G318, arazi araçlarını akıllara getiren köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Yana açılan bagaj kapağı ve onun üzerine entegre edilen stepne ile bu görünümünü güçlendiriyor. G318; 4915 mm uzunluğa, 1985 mm genişliğe, 1885 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Boyutları 18 ve 20 inç olarak değişen üç farklı jant seçeneğinin sunulduğu otomobilin yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 27 ve 31 derece.
Deepal G318 yakında 300 bin Yuan (1.27 milyon TL) civarındaki liste fiyatıyla Çin'de satışa sunulacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.