Yaklaşık bir hafta önce tasarımını siz değerli okurlarımıza aktardığımız Çinli Deepal G318'in teknik özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Changan çatısı altındaki Deepal markasının üçüncü modeli olan otomobilde "menzil artırıcı" adı verilen hibrit sistem kullanılıyor.

Menzil artırıcı sistemi aslında Türkiye'de Nissan'ın e-Power sistemiyle tanıyoruz. Söz konusu güç aktarma sisteminde 1.5 litre benzinli motor 147 hp güç üretiyor ancak tekerleklere güç vermiyor. Bu motor sadece bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi görüyor. G318'in giriş seviyesinde benzinli motorun yanı sıra arka tekerleklere güç veren 185 kW'lık bir elektrik motoru mevcut. Üst seviyede ise toplam 316 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Deepal G318'de 18.4 kWsa ve 35.1 kWsa olmak üzere iki farklı lityum demir fosfat batarya seçeneği sunulacak. Tercih edilen güç aktarma konfigürasyonuna göre otomobilin ağırlığı 2060 ila 2360 kilogram arasında değişiyor. Beş kişilik oturma kapasitesine sahip olan kaslı SUV'un iki elektrik motorlu versiyonu 1600 km çekme kapasitesine sahip.

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Deepal G318, arazi araçlarını akıllara getiren köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Yana açılan bagaj kapağı ve onun üzerine entegre edilen stepne ile bu görünümünü güçlendiriyor. G318; 4915 mm uzunluğa, 1985 mm genişliğe, 1885 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Boyutları 18 ve 20 inç olarak değişen üç farklı jant seçeneğinin sunulduğu otomobilin yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 27 ve 31 derece.

Deepal G318 yakında 300 bin Yuan (1.27 milyon TL) civarındaki liste fiyatıyla Çin'de satışa sunulacak.

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Çinli Deepal G318'in teknik detayları ortaya çıktı