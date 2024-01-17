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    BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı: Tesla Model Y'ye rakip olacak

    BYD'nin Tesla Model Y'ye rakip elektrikli SUV'si BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı. 2024'ün ilk yarısında resmi olarak tanıtılacak araç neler sunuyor?
    BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD'nin Tesla Model Y'ye rakip elektrikli SUV'si BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı. Otomobil 2024'ün ilk yarısında resmi olarak tanıtılacak. İlk olarak Kasım 2023'de Guangzhou Otomobil Fuarı'nda duyurulan otomobil, Tesla'nın en çok satan aracı Model Y'ye rakip olacağı için büyük önem taşıyor.

    BYD Sea Lion 07 özellikleri

    Audi ve Lamborghini'nin eski tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlanan otomobil şık ve modern tasarım tasarımıyla dikkat çekiyor. BYD Seal ve Seal-U'ya benzer farlara sahip araçta, gizli kapı kolları, tavan ve arka spoilerlar ve panaromik tavan göze çarpıyor.

    BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD Sea Lion 07, markanın yeni elektrikli alt markası Ocean serisinin bir parçası. 4.830 mm uzunluğuna, 1.925 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip otomobil, yakın zamanda piyasaya sürülen BYD Song L'den biraz küçük boyutlara sahip.
    BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Üç farklı güç aktarım seçeneğine sahip araç, 170 kW ve 230 kW'lık tek motorlu seçeneğin yanında, önde 160 kW ve arkada 230 kW motorlu toplam 390 kW güce sahip çift motor opsiyonu da bulunduracak. BYD'nin 8'i 1 arada e-platform 3.0 temelli geliştirilen aracın düşük sıcaklıklarda menzil, güvenlik ve performansının geliştirildiği belirtiliyor.

    Aracın bataryası, CTB (Hücreden Gövdeye) kurulumunu benimsediğinden dolayı batarya üst kapağı zemine entegre edilerek hacim kullanımı %66 ve dikey alan ise 10 mm arttırılmış. Otomobilin batarya kapasitesi ise şuan için belli değil. 

    Konfigürasyona göre 2,155 ile 2,330 kg arası değişen ağırlığa sahip olan BYD Sea Lion 07, daha önce de belirttiğimiz gibi yılın ilk yarısında, tahminen 28,150 ile 36,580 dolar arası fiyatlarla satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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