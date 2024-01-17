BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı: Tesla Model Y'ye rakip olacak

Tam Boyutta Gör BYD'nin Tesla Model Y'ye rakip elektrikli SUV'si BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı. Otomobil 2024'ün ilk yarısında resmi olarak tanıtılacak. İlk olarak Kasım 2023'de Guangzhou Otomobil Fuarı'nda duyurulan otomobil, Tesla'nın en çok satan aracı Model Y'ye rakip olacağı için büyük önem taşıyor.

BYD Sea Lion 07 özellikleri

Audi ve Lamborghini'nin eski tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlanan otomobil şık ve modern tasarım tasarımıyla dikkat çekiyor. BYD Seal ve Seal-U'ya benzer farlara sahip araçta, gizli kapı kolları, tavan ve arka spoilerlar ve panaromik tavan göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör BYD Sea Lion 07, markanın yeni elektrikli alt markası Ocean serisinin bir parçası. 4.830 mm uzunluğuna, 1.925 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip otomobil, yakın zamanda piyasaya sürülen BYD Song L'den biraz küçük boyutlara sahip.

Tam Boyutta Gör Üç farklı güç aktarım seçeneğine sahip araç, 170 kW ve 230 kW'lık tek motorlu seçeneğin yanında, önde 160 kW ve arkada 230 kW motorlu toplam 390 kW güce sahip çift motor opsiyonu da bulunduracak. BYD'nin 8'i 1 arada e-platform 3.0 temelli geliştirilen aracın düşük sıcaklıklarda menzil, güvenlik ve performansının geliştirildiği belirtiliyor.

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Aracın bataryası, CTB (Hücreden Gövdeye) kurulumunu benimsediğinden dolayı batarya üst kapağı zemine entegre edilerek hacim kullanımı %66 ve dikey alan ise 10 mm arttırılmış. Otomobilin batarya kapasitesi ise şuan için belli değil.

Konfigürasyona göre 2,155 ile 2,330 kg arası değişen ağırlığa sahip olan BYD Sea Lion 07, daha önce de belirttiğimiz gibi yılın ilk yarısında, tahminen 28,150 ile 36,580 dolar arası fiyatlarla satışa sunulacak.

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BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı