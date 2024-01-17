BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı: Tesla Model Y'ye rakip olacak

Audi ve Lamborghini'nin eski tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlanan otomobil şık ve modern tasarım tasarımıyla dikkat çekiyor. BYD Seal ve Seal-U'ya benzer farlara sahip araçta, gizli kapı kolları, tavan ve arka spoilerlar ve panaromik tavan göze çarpıyor.
Aracın bataryası, CTB (Hücreden Gövdeye) kurulumunu benimsediğinden dolayı batarya üst kapağı zemine entegre edilerek hacim kullanımı %66 ve dikey alan ise 10 mm arttırılmış. Otomobilin batarya kapasitesi ise şuan için belli değil.
Konfigürasyona göre 2,155 ile 2,330 kg arası değişen ağırlığa sahip olan BYD Sea Lion 07, daha önce de belirttiğimiz gibi yılın ilk yarısında, tahminen 28,150 ile 36,580 dolar arası fiyatlarla satışa sunulacak.
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.