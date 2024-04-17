Çinli Dongfeng, Avrupa'da üretim için İtalya ile anlaşabilir

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticilerinin adı son dönemde Avrupa'da çok fazla anılıyor. Üstelik konu sadece satış değil, aynı zamanda otomobil üretme hedefleri de bulunuyor. Bu konuda çıkan haberlerden sonuncusu da Dongfeng ile ilgili.

İtalya'nın önümüzdeki yıllarda ülkenin yıllık otomobil üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini biliyoruz. Gelen haberler, hükümetin ülkede yılda 100 bin adetten fazla araç üretmeyi planlayan Dongfeng Motor Group ile anlaşarak kısa sürede bu amacına ulaşabileceğini gösteriyor.

İtalya aylardır Çinli otomobil üreticileriyle görüşmeler yaparak onları ülkede araç üretmeye teşvik ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dongfeng'in Avrupa operasyonlarından sorumlu Qian Xie, İtalya'da araç üretmenin Avrupa'nın geri kalanına yönelik kapıları açacağını şu sözlerle dile getirdi:

"İtalya, Avrupa'nın en büyük otomotiv pazarlarından biri ve Çinli bir otomobil üreticisi için burada yerel üretime sahip olmak, bölgedeki diğer tüm ülkelere tedarik sağlayabileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca, ülkenin otomotiv endüstrisinde sahip olduğu tüm güçlü mirastan yararlanabiliriz."

Tam Boyutta Gör Auto News'in haberine göre Dongfeng ve İtalyan yetkililer arasındaki görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda Dongfeng'e üretim tesisleri için lokasyon seçeneklerinin sunulabileceği ifade ediliyor.

Maserati, tam elektrikli GranCabrio Folgore'yi görücüye çıkardı 3 sa. önce eklendi

Geçen yıl 1.72 milyon adet satış gerçekleştiren Dongfeng'in hangi modellerini Avrupa'ya getireceği henüz net değil. Ancak Çinli üretici, bölgede satacağı ilk aracın M-Hero 1 olacağını açıklamıştı. Markanın bir diğer dikkat çekici modeli de eπ 007. Tam elektrikli şık bir fastback olan modelin Çin'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 22 bin dolar. Bu fiyat ve özellikleriyle Avrupalı tüketicinin ilgisini çekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Dongfeng, Avrupa'da üretim için İtalya ile anlaşabilir