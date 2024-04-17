Çinli Dongfeng, Avrupa'da üretim için İtalya ile anlaşabilir

İtalya'nın önümüzdeki yıllarda ülkenin yıllık otomobil üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini biliyoruz. Gelen haberler, hükümetin ülkede yılda 100 bin adetten fazla araç üretmeyi planlayan Dongfeng Motor Group ile anlaşarak kısa sürede bu amacına ulaşabileceğini gösteriyor.
İtalya aylardır Çinli otomobil üreticileriyle görüşmeler yaparak onları ülkede araç üretmeye teşvik ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dongfeng'in Avrupa operasyonlarından sorumlu Qian Xie, İtalya'da araç üretmenin Avrupa'nın geri kalanına yönelik kapıları açacağını şu sözlerle dile getirdi:
"İtalya, Avrupa'nın en büyük otomotiv pazarlarından biri ve Çinli bir otomobil üreticisi için burada yerel üretime sahip olmak, bölgedeki diğer tüm ülkelere tedarik sağlayabileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca, ülkenin otomotiv endüstrisinde sahip olduğu tüm güçlü mirastan yararlanabiliriz."
Geçen yıl 1.72 milyon adet satış gerçekleştiren Dongfeng'in hangi modellerini Avrupa'ya getireceği henüz net değil. Ancak Çinli üretici, bölgede satacağı ilk aracın M-Hero 1 olacağını açıklamıştı. Markanın bir diğer dikkat çekici modeli de eπ 007. Tam elektrikli şık bir fastback olan modelin Çin'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 22 bin dolar. Bu fiyat ve özellikleriyle Avrupalı tüketicinin ilgisini çekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)