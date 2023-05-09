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    Çinli elektrikli otomobil Baojun Yunduo'nun tasarımı ortaya çıktı

    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın internet sitesinde bu kez Baojun imzalı bir elektrikli hatchback ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. İşte yeni modelin bilinen özellikleri:
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    Çinli elektrikli otomobil Baojun Yunduo'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Bilmeyenler için Baojun, Çin'de General Motors-SAIC-Wuling iştiraki tarafından yönetilen bir marka. Bugün ortaya çıkan modelin adı da daha önce Baojun EQ100 olarak biliniyordu ancak bakanlığın belgelerinde Baojun Yunduo olarak anılıyor.

    BYD Dolphin ve GAC Aion Y gibi modellerle rekabet edecek olan Baojun Yunduo, özellikle ön tarafta ilginç bir tasarıma sahip. Çift katmanlı yapının bulunduğu alanda bölünmüş farlar karşımıza çıkıyor. A sütunları da fazlasıyla yatık bir biçimde tasarlanmış. Yan tarafta beş kollu jant tasarımı ve gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelin arkasında da boydan boya uzanan ince stop lambaları göze çarpıyor.

    Çinli elektrikli otomobil Baojun Yunduo'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylara göz attığımızda otomobilin 100 kW azami güç üreten bir elektrik motoruyla donatıldığını görmekteyiz. Aracın son hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. 4295 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe ve 1652 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin aks mesafesi de 2700 mm. Jant seçenekleri de versiyona göre 17 veya 18 inç olarak satın alınabiliyor.

    Baojun Yunduo'da Liuzhou Huating New Energy Technology tarafından üretilen LFP (lityum-demir-fosfat) batarya kullanılıyor. Ancak batarya kapasitesi ve menzil henüz belli değil. Otomobilin ağırlığı batarya ile birlikte 1495 kg olarak açıklandı. Bu model de diğer Baojun modelleri gibi DJI imzalı gelişmiş sürüş asistan teknolojileriyle donatılacak.

    Çinli elektrikli otomobil Baojun Yunduo'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Baojun Yunduo ile ilgili detaylar şimdilik bu kadar. Bakanlığın internet sitesinde yer aldığına göre resmi tanıtımı da yakındır. Fiyat henüz belli değil ancak yerel medyaya göre 100.000 Yuan (282 bin TL) civarında olması bekleniyor. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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