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Bilmeyenler için Baojun, Çin'de General Motors-SAIC-Wuling iştiraki tarafından yönetilen bir marka. Bugün ortaya çıkan modelin adı da daha önce Baojun EQ100 olarak biliniyordu ancak bakanlığın belgelerinde Baojun Yunduo olarak anılıyor.

BYD Dolphin ve GAC Aion Y gibi modellerle rekabet edecek olan Baojun Yunduo, özellikle ön tarafta ilginç bir tasarıma sahip. Çift katmanlı yapının bulunduğu alanda bölünmüş farlar karşımıza çıkıyor. A sütunları da fazlasıyla yatık bir biçimde tasarlanmış. Yan tarafta beş kollu jant tasarımı ve gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelin arkasında da boydan boya uzanan ince stop lambaları göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylara göz attığımızda otomobilin 100 kW azami güç üreten bir elektrik motoruyla donatıldığını görmekteyiz. Aracın son hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. 4295 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe ve 1652 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin aks mesafesi de 2700 mm. Jant seçenekleri de versiyona göre 17 veya 18 inç olarak satın alınabiliyor.

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Baojun Yunduo'da Liuzhou Huating New Energy Technology tarafından üretilen LFP (lityum-demir-fosfat) batarya kullanılıyor. Ancak batarya kapasitesi ve menzil henüz belli değil. Otomobilin ağırlığı batarya ile birlikte 1495 kg olarak açıklandı. Bu model de diğer Baojun modelleri gibi DJI imzalı gelişmiş sürüş asistan teknolojileriyle donatılacak.

Tam Boyutta Gör Baojun Yunduo ile ilgili detaylar şimdilik bu kadar. Bakanlığın internet sitesinde yer aldığına göre resmi tanıtımı da yakındır. Fiyat henüz belli değil ancak yerel medyaya göre 100.000 Yuan (282 bin TL) civarında olması bekleniyor. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Çinli elektrikli otomobil Baojun Yunduo'nun tasarımı ortaya çıktı