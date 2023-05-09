Çinli elektrikli otomobil Baojun Yunduo'nun tasarımı ortaya çıktı

Bilmeyenler için Baojun, Çin'de General Motors-SAIC-Wuling iştiraki tarafından yönetilen bir marka. Bugün ortaya çıkan modelin adı da daha önce Baojun EQ100 olarak biliniyordu ancak bakanlığın belgelerinde Baojun Yunduo olarak anılıyor.
BYD Dolphin ve GAC Aion Y gibi modellerle rekabet edecek olan Baojun Yunduo, özellikle ön tarafta ilginç bir tasarıma sahip. Çift katmanlı yapının bulunduğu alanda bölünmüş farlar karşımıza çıkıyor. A sütunları da fazlasıyla yatık bir biçimde tasarlanmış. Yan tarafta beş kollu jant tasarımı ve gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelin arkasında da boydan boya uzanan ince stop lambaları göze çarpıyor.
Baojun Yunduo'da Liuzhou Huating New Energy Technology tarafından üretilen LFP (lityum-demir-fosfat) batarya kullanılıyor. Ancak batarya kapasitesi ve menzil henüz belli değil. Otomobilin ağırlığı batarya ile birlikte 1495 kg olarak açıklandı. Bu model de diğer Baojun modelleri gibi DJI imzalı gelişmiş sürüş asistan teknolojileriyle donatılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah