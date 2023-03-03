Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek vergi şoku: Yüzde 40'a çıkarıldı

Daha önce alınan karara göre zaten Çin'den gelen elektrikli otomobillere toplamda yüzde 20 (ilave %10 ile birlikte) vergi uygulanıyordu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre ilave vergi oranı yüzde 40'a çıkarıldı. Yani bu araçlara toplamda yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Bunun üzerine bir de ÖTV ve KDV eklenecek.
Kısa süre önce Çinli BYD'nin ALJ Türkiye temsilciliğinde Türkiye'ye giriş yapacağını öğrenmiştik. Bu karar, otomobillerin daha yüksek fiyattan ülkemize girmesine neden olacak. Ayrıca bu karardan Çin'de üretim yapan diğer markalar da etkilenecek. Örneğin; merakla beklenen Dacia Spring'în üretimi Çin'de yapılıyor.
Hem ÖTV matrahlarının artırılması hem de ithal edilecek elektrikli otomobillere ek vergi uygulanması, Mart ayında satışa sunulması beklenen Togg C-SUV'a bir hazırlık olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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