Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek vergi şoku: Yüzde 40'a çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete'de Türkiye'deki elektrikli otomobil satışlarını yakından ilgilendiren iki önemli karar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunlardan ilki ÖTV matrah güncellemesi olurken diğeri Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobillere getirilen ek vergi oldu.

Daha önce alınan karara göre zaten Çin'den gelen elektrikli otomobillere toplamda yüzde 20 (ilave %10 ile birlikte) vergi uygulanıyordu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre ilave vergi oranı yüzde 40'a çıkarıldı. Yani bu araçlara toplamda yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Bunun üzerine bir de ÖTV ve KDV eklenecek.

Kısa süre önce Çinli BYD'nin ALJ Türkiye temsilciliğinde Türkiye'ye giriş yapacağını öğrenmiştik. Bu karar, otomobillerin daha yüksek fiyattan ülkemize girmesine neden olacak. Ayrıca bu karardan Çin'de üretim yapan diğer markalar da etkilenecek. Örneğin; merakla beklenen Dacia Spring'în üretimi Çin'de yapılıyor.

Tam Boyutta Gör MG de yakında yeni ZS EV ve MG 4 gibi elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyordu. Karar bu otomobillerin fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Ayrıca yine bir başka Çinli model olan Skywell ET5'in fiyatlarında da artış görebiliriz.

Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı 4 sa. önce eklendi

Hem ÖTV matrahlarının artırılması hem de ithal edilecek elektrikli otomobillere ek vergi uygulanması, Mart ayında satışa sunulması beklenen Togg C-SUV'a bir hazırlık olarak görülüyor.

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Çinli elektrikli otomobillere ek vergi şoku: Yüzde 40'a çıktı