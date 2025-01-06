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Tam Boyutta Gör Çinli Leapmotor'un 2025'in ortasında 100 bin Yuan (13.650 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunmayı planladığı yeni sedan modeli kamuflajsız görüntülendi. Leapmotor B01 adı verilen elektrikli sedan, yıl sonuna doğru Avrupa'da da satışa sunulacak.

Yeni Leapmotor B01, markanın geçtiğimiz aylarda tanıttığı SUV modeli B10 ile aynı platformu paylaşıyor. Paylaşılan fotoğrafa baktığımızda markanın diğer modelleriyle uyumlu bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Çıkıntılı burun kısmının üzerinde ince gündüz LED'leri bulunurken tampon kenarlarında ise ana aydınlatmalar ve hava girişleri yer alıyor.

Çekim açısından dolayı daha net gördüğümüz yan tarafta ise yüksek omuz çizgisi, gizli kapı kolları, çok kollu jantlar ve ön çamurluklarda yer alan kameralar dikkat çekiyor. Tavan üzerinde branda yer alıyor ancak bu alanda da büyük bir panoramik cam tavan olması muhtemel. Arka tarafda ise yine diğer modellerdeki gibi boydan boya uzanan ince LED stop lambaları bulunacak.

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Teknik detaylar henüz belli değil ancak B01'in 4.7 metre civarında bir uzunluğa sahip olması bekleniyor. B10 ile aynı platformu paylaştığı için motor ve batarya seçenekleri de aynı olabilir. Bu kapsamda 160 kW (204 hp) elektrik motoru ve 56.2 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya kombinasyonu bekleyebiliriz.

Leapmotor, Çin dışındaki operasyonları Stellantis tarafından yürütülüyor. Stellantis geçtiğimiz yıl Çinli firmanın %20'sini satın almıştı. Ardından ikili tarafından Stellantis'in %51 pay ile söz sahibi olduğu Leapmotor International kurulmuştu. Bu nedenle yeni B01'in Çin dışındaki satışından da Stellantis sorumlu olacak.

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Çinli elektrikli sedan Leapmotor B01'in tasarımı ortaya çıktı