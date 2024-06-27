Çinli Geely, Aegis isimli yeni nesil LFP bataryasını tanıttı

LFP bataryalar en güvenli batarya türlerinden biri olarak bilinir ancak enerji yoğunlukları düşüktür. Aegis bataryanın enerji yoğunluğu ise 200 Wh/kg'a yaklaşmış durumda. Bir başka deyişle, üçlü lityum bataryalar ile kıyaslanabilir duruma geldiğini söylemek mümkün. Buna ek olarak bataryadaki hücre uzunluğunun 960 mm'den 580 mm'ye kadar düşürüldüğü belirtiliyor.
Geely, düzenlenen basın toplantısında yeni nesil bataryanın güvenlik testi sonuçlarını da paylaştı. Şirket, tıpkı BYD gibi bataryasına en zorlu testlerden biri olan çivi ile delme testi uyguladı. Yaklaşık 8 dakika boyunca uygulanan test sonucunda alev alma, patlama ve duman gibi herhangi bir tehlikeli durum yaşanmadı. Üstelik bataryanın yüzey sıcaklığı da 40°C'yi aşmadı.
Yeni nesil Aegis bataryanın ilk olarak ağustos ayında satışa sunulacak olan Geely Galaxy E5'te kullanılacağı belirtiliyor. Yaklaşık 50 ve 60 kWsa civarında kapasiteye seçenekleriyle sunulacak batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 440 ve 530 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.