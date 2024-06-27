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    Çinli Geely, Aegis isimli yeni nesil LFP bataryasını tanıttı

    200 Wh/kg enerji yoğunluğuyla dikkat çeken yeni nesil lityum demir fosfat batarya, çivi ile delme, deniz suyuna daldırma ve ağır darbe testlerinden başarıyla geçti.
    Çinli Geely, Aegis isimli yeni nesil LFP bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely, kendi bünyesinde geliştirilen ve üretilecek olan Aegis isimli yeni bataryasını duyurdu. BYD'nin ünlü Blade bataryası gibi LFP (lityum demir fosfat) kimyasına sahip bataryanın güvenlik, kullanım ömrü, hızlı şarj kapasitesi ve düşük sıcaklıktaki deşarj performansı gibi konularda sınırları zorladığı ifade ediliyor.

    LFP bataryalar en güvenli batarya türlerinden biri olarak bilinir ancak enerji yoğunlukları düşüktür. Aegis bataryanın enerji yoğunluğu ise 200 Wh/kg'a yaklaşmış durumda. Bir başka deyişle, üçlü lityum bataryalar ile kıyaslanabilir duruma geldiğini söylemek mümkün. Buna ek olarak bataryadaki hücre uzunluğunun 960 mm'den 580 mm'ye kadar düşürüldüğü belirtiliyor.

    Geely, düzenlenen basın toplantısında yeni nesil bataryanın güvenlik testi sonuçlarını da paylaştı. Şirket, tıpkı BYD gibi bataryasına en zorlu testlerden biri olan çivi ile delme testi uyguladı. Yaklaşık 8 dakika boyunca uygulanan test sonucunda alev alma, patlama ve duman gibi herhangi bir tehlikeli durum yaşanmadı. Üstelik bataryanın yüzey sıcaklığı da 40°C'yi aşmadı.

    Çinli Geely, Aegis isimli yeni nesil LFP bataryasını tanıttı
    Batarya ayrıca deniz suyuna daldırma, üç taraftan düşme ve ağır darbe testlerinden de geçirildi. Testlerin ardından 2 saat süre boyunca bataryada herhangi bir olumsuz durum gözlenmedi.

    Yeni nesil Aegis bataryanın ilk olarak ağustos ayında satışa sunulacak olan Geely Galaxy E5'te kullanılacağı belirtiliyor. Yaklaşık 50 ve 60 kWsa civarında kapasiteye seçenekleriyle sunulacak batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 440 ve 530 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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