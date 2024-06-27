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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely, kendi bünyesinde geliştirilen ve üretilecek olan Aegis isimli yeni bataryasını duyurdu. BYD'nin ünlü Blade bataryası gibi LFP (lityum demir fosfat) kimyasına sahip bataryanın güvenlik, kullanım ömrü, hızlı şarj kapasitesi ve düşük sıcaklıktaki deşarj performansı gibi konularda sınırları zorladığı ifade ediliyor.

LFP bataryalar en güvenli batarya türlerinden biri olarak bilinir ancak enerji yoğunlukları düşüktür. Aegis bataryanın enerji yoğunluğu ise 200 Wh/kg'a yaklaşmış durumda. Bir başka deyişle, üçlü lityum bataryalar ile kıyaslanabilir duruma geldiğini söylemek mümkün. Buna ek olarak bataryadaki hücre uzunluğunun 960 mm'den 580 mm'ye kadar düşürüldüğü belirtiliyor.

Geely, düzenlenen basın toplantısında yeni nesil bataryanın güvenlik testi sonuçlarını da paylaştı. Şirket, tıpkı BYD gibi bataryasına en zorlu testlerden biri olan çivi ile delme testi uyguladı. Yaklaşık 8 dakika boyunca uygulanan test sonucunda alev alma, patlama ve duman gibi herhangi bir tehlikeli durum yaşanmadı. Üstelik bataryanın yüzey sıcaklığı da 40°C'yi aşmadı.

Batarya ayrıca deniz suyuna daldırma, üç taraftan düşme ve ağır darbe testlerinden de geçirildi. Testlerin ardından 2 saat süre boyunca bataryada herhangi bir olumsuz durum gözlenmedi.

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Yeni nesil Aegis bataryanın ilk olarak ağustos ayında satışa sunulacak olan Geely Galaxy E5'te kullanılacağı belirtiliyor. Yaklaşık 50 ve 60 kWsa civarında kapasiteye seçenekleriyle sunulacak batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 440 ve 530 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

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Çinli Geely, Aegis isimli yeni nesil LFP bataryasını tanıttı