Çinli Geely'den Avrupa'ya yönelik yeni elektrikli SUV: Lynk & Co Z02

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Tam Boyutta Gör Çinli üreticilerin Avrupa çıkarması devam ediyor. Geely'nin elektrikli araç markası Lynk & Co'nun yeni modeli ortaya çıktı. Çin'de Z20, Avrupa'da ise Z02 olarak adlandırılacak kompakt SUV modelin tasarımını Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ortaya çıkardı.

Tıpkı diğer güncel modeller gibi Geely'nin SEA2 platformunu kullanan yeni Lynk & Co Z02; 4460 mm uzunluğa, 1845 mm genişliğe, 1573 mm yüksekliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip. Referans olarak aynı platformu paylaşan Zeekr X'ten biraz daha büyük olduğunu söylemek mümkün.

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Otomobilin tasarımı markanın mevcut tasarım diliyle uyumlu. Alçak ve çıkıntılı bir burun, h formundaki gündüz aydınlatmaları, tampon kenarlarında bulunan farlar ve ince bir merkez hava girişiyle dikkat çeken modelin yandan ve arkadan görünümü yeni Toyota C-HR'ı anımsatıyor. Parlak siyah tavan ve sütunlar, gizli kapı kolları, çift renkli jantlar ve adeta bir spoyler görevi de gören stop lambaları bu alanda göze çarpan detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta şimdilik TZ220XYA01 kodlu 250 kW'lık tek bir motor seçeneği görmekteyiz. Arka aks üzerine konumlandırılacağı düşünülen motor, lityum demir fosfat bataryadan güç alacak fakat bataryanın kapasitesi henüz belli değil. 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilecek olan yeni Lynk & Co Z02'nin boş ağırlığı da 1899 kg olarak açıklandı.

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Çinli Geely'den Avrupa'ya yönelik yeni elektrikli SUV geliyor