Çinli Geely'nin elektrikli araç markası ikinci modelini tanıttı: Geometry C

Tam Boyutta Gör

Çinli otomotiv devi Geely, geçtiğimiz yıl “Geomerty” adını verdiği elektrikli araç markasını duyurmuş ve markanın ilk ürünü olan Geometry A Sedan’ı tanıtmıştı.

Bugün de markanın ikinci modeli olan Geometry C görücüye çıktı. Benzinli motora sahip Geely Emgrand GS’nin temelleri üzerine inşa edilen crossover; sedan modeli anımsatan ön yüzü, sade tasarım dili, pop-up kapı kolları ve aerodinamik jantlarıyla dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak

Ayrıca Bkz. "2020 yılı Mayıs ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar"

Geometry C’nin uzunluğu 4432 mm, genişliği 1833 mm, yüksekliği 1560 mm, aks mesafesi ise 2700 mm olarak ölçülüyor. Bu da onun ana rakiplerinden biri olan Nissan Leaf ile benzer boyutlara sahip olduğunu gösteriyor. 147 kW (197 hp) ve 310 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alan crossover’ın maksimum hızı elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış.

Geometry C, tıpkı sedan modeldeki gibi 51.9 kWh ve 61.9 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğine sahip. Bu da crossover modelin ülkede geçerli olan NEDC döngüsüne göre tek şarjla 400 kilometre veya 550 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. Geometry C’nin önümüzdeki ay satışa sunulacağı da verilen bilgiler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.