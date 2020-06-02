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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli Geely'nin elektrikli araç markası ikinci modelini tanıttı: Geometry C

    Geçtiğimiz yıl duyurulan ve ilk modeli Geometry A Sedan'ı tanıtan Çinli marka, ürün gamını son yılların en popüler gövde tiplerinden biri olan kompakt crossover ile genişletiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli Geely'nin elektrikli araç markası ikinci modelini tanıttı: Geometry C
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    Çinli otomotiv devi Geely, geçtiğimiz yıl “Geomerty” adını verdiği elektrikli araç markasını duyurmuş ve markanın ilk ürünü olan Geometry A Sedan’ı tanıtmıştı.

    Bugün de markanın ikinci modeli olan Geometry C görücüye çıktı. Benzinli motora sahip Geely Emgrand GS’nin temelleri üzerine inşa edilen crossover; sedan modeli anımsatan ön yüzü, sade tasarım dili, pop-up kapı kolları ve aerodinamik jantlarıyla dikkat çekiyor.

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    Geometry C’nin uzunluğu 4432 mm, genişliği 1833 mm, yüksekliği 1560 mm, aks mesafesi ise 2700 mm olarak ölçülüyor. Bu da onun ana rakiplerinden biri olan Nissan Leaf ile benzer boyutlara sahip olduğunu gösteriyor. 147 kW (197 hp) ve 310 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alan crossover’ın maksimum hızı elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış.

    Geometry C, tıpkı sedan modeldeki gibi 51.9 kWh ve 61.9 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğine sahip. Bu da crossover modelin ülkede geçerli olan NEDC döngüsüne göre tek şarjla 400 kilometre veya 550 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. Geometry C’nin önümüzdeki ay satışa sunulacağı da verilen bilgiler arasında.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    refleks_22 3 sa.
    çok şık görünüyor
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    DH Misafiri 4 sa.
    Helal olsun adamlara. Nerden nereye geldiler biz daha yerli otomobil çıkaracaz adamlar kendi elektrikli markasını bile yarattı yakında kendi lüks markasını da yaratırlar ileride. Çinliler ileride piyasanın hakimi olacak gibi görünüyor Japonlardan koltuğu Koreliler deviraldı Korelilede yerini Çinlilere bırakacak gibi görünüyor
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 6 sa.
    Adamlar kopya yapıcaz derken baya her konuda piyasanın hakimi olmaya doğru gidiyorlar.
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