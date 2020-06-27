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    Çinli Geely, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini tanıttı: Hao Yue

    Çinli üreticinin D-SUV segmentine girişini temsil eden Hao Yue, 5 ve 7 koltuk seçeneğine sahip. Araçta yarı otonom sürüş ve tek tuşla otomatik park gibi pek çok teknoloji bulunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli Geely, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini tanıttı: Hao Yue
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    Şu sıralar gözünü Avrupa pazarına diken Çinli üreticiler, salgının ardından yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Çinli otomotiv devi Geely de yeni D segment SUV modelini görücüye çıkardı.

    Hao Yue adı verilen model, markanın en büyük SUV’u ve 7 koltuk seçeneğine sahip. Aracın uzunluğu 4835 mm, genişliği 1900 mm, yüksekliği 1780 mm, aks mesafesi ise 2815 mm olarak ölçülüyor. İkinci ve üçüncü sıra koltuklar ihtiyaç halinde tamamen düz bir zemin oluşturacak biçimde katlanabiliyor. Koltuklar katlandığında bagaj hacmi 2360 litreye kadar yükseliyor.

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    Yeni SUV modelinin bacak mesafesi konusunda oldukça cömert olduğunu belirten Geely, 1.90 boyundaki yolcuların arka koltuklarda konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini söylüyor. Aracın tüm koltukları elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Sekiz yönlü ayarlanabilir ikinci sıra koltuk sırtları da buna dahil. Müşteriler ayrıca “VIP” adı verilen, bağımsız olarak ayarlanabilen 7 koltuk konfigürasyonunu da tercih edebiliyor.

    Çinli Geely, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini tanıttı: Hao Yue
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    Geely Hao Yue modelinin konsolunda 12.3 inç boyutunda iki ekran bulunuyor. Bunlardan ilki, sürücünün hemen önündeki dijital gösterge ekranı. Merkezde ise yapay zeka destekli sesli asistana sahip, kullanıcıların birçok IoT (nesnelerin interneti) uygulamasını entegre edebildiği bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra head-up display ve CN95 filtreli hava temizleme sistemi de kabindeki özellikler arasında.

    Geely Hao Yue SUV’un kaputu altında şirketin en yeni 1.8 litre turbo dört silindirli benzinli motoru bulunuyor. 184 beygir güç ve 300 Nm tork üreten motor, standart olarak 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Üretilen güç ve tork standart olarak ön tekerleklere aktarılırken, dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon listesinde.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 9 dk. yeni yorumcu
    Parça ve dış karoser dayanıklılığı nasıl acaba
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    rzcyle (Yunus emre ) 25 dk.
    bizim ülkemize mi telefonlar gibi ucuz yollu çin malı vs araçlar lazım. Keşke ucuza f/p araçları olsa
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    Execuvite (Melik Bey) 30 dk.
    Tablet nasıl Çinli olduğunu belli ediyor
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    irish 30 dk.
    Ekranın bu şekilde olmasını sevmesem de içini dışını çok beğendim. Tam istediğim tarzda bir araç olmuş.
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