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    Geely ve Baidu'dan tasarım ödüllü elektrikli liftback: Jiyue 07

    2024 yılında satışa sunulması planlanan elektrikli model, Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilmiş ve Baidu'nun teknolojilerini kullanıyor.                  
    Geely ve Baidu'dan tasarım ödüllü elektrikli liftback: Jiyue 07 Tam Boyutta Gör
    Çinli Geely ve Baidu'nun imzasını taşıyan yeni elektrikli liftback Jiyue 07 bugün resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı oldukça dikkat çekici olan model, kazandığı ödüllerle de (iF Design Award 2023, Red Dot 2023) bu iddiasını destekliyor.

    2024 yılında Çin'de satışa sunulması planlanan Jiyue 07, Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilmiş. Otonom sürüş teknolojisini ise Baidu'dan alıyor. Buradaki paylaşımdan da anlaşılacağı üzere Geely altyapıdan ve üretimden sorumluyken Baidu da yazılım, ADAS (gelişmiş sürüş asistan sistemleri) ve bağlanabilirlik teknolojilerini üstlenmiş.

    Jiyue 07, Jidu Robo-02 (ilk kurulduğunda markanın adı Jidu idi) konseptini temel alıyor. Otomobilin ön tasarımı, markanın ilk modeli olan Jiyue 01'e fazlasıyla benziyor. Yuvarlak hatlar, boydan boya uzanan LED şerit ve Y şekilli farlar, bu bölümde dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Yan tarafta alçak omuz çizgisi ve geniş çamurluklarıyla dikkat çeken modelde kapı kolu yerine sütunlara yerleştirilen düğmeler bulunuyor.

    Geely ve Baidu'dan tasarım ödüllü elektrikli liftback: Jiyue 07 Tam Boyutta Gör
    Jiyue 07'nin giriş seviye versiyonunda 200 kW güç üreten bir elektrik motoru ve 71.4 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat katotlu batarya bulunuyor. 400 kW güce sahip çift motorlu versiyonda ise 100 kWsa'lik kapasiteye sahip NMC yani nikel-manganez-kobalt katotlu batarya karşımıza çıkıyor. Şimdilik menzili bilinmeyen modelde Lidar yerine radar ve kameralarla çalışan otonom sürüş sistemi bulunuyor.

    Elektrikli liftback, satışa sunulduğunda Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve BYD Han gibi modellere rakip olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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