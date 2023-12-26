Tam Boyutta Gör Çinli Geely ve Baidu'nun imzasını taşıyan yeni elektrikli liftback Jiyue 07 bugün resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı oldukça dikkat çekici olan model, kazandığı ödüllerle de (iF Design Award 2023, Red Dot 2023) bu iddiasını destekliyor.

2024 yılında Çin'de satışa sunulması planlanan Jiyue 07, Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilmiş. Otonom sürüş teknolojisini ise Baidu'dan alıyor. Buradaki paylaşımdan da anlaşılacağı üzere Geely altyapıdan ve üretimden sorumluyken Baidu da yazılım, ADAS (gelişmiş sürüş asistan sistemleri) ve bağlanabilirlik teknolojilerini üstlenmiş.

Jiyue 07, Jidu Robo-02 (ilk kurulduğunda markanın adı Jidu idi) konseptini temel alıyor. Otomobilin ön tasarımı, markanın ilk modeli olan Jiyue 01'e fazlasıyla benziyor. Yuvarlak hatlar, boydan boya uzanan LED şerit ve Y şekilli farlar, bu bölümde dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Yan tarafta alçak omuz çizgisi ve geniş çamurluklarıyla dikkat çeken modelde kapı kolu yerine sütunlara yerleştirilen düğmeler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Jiyue 07'nin giriş seviye versiyonunda 200 kW güç üreten bir elektrik motoru ve 71.4 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat katotlu batarya bulunuyor. 400 kW güce sahip çift motorlu versiyonda ise 100 kWsa'lik kapasiteye sahip NMC yani nikel-manganez-kobalt katotlu batarya karşımıza çıkıyor. Şimdilik menzili bilinmeyen modelde Lidar yerine radar ve kameralarla çalışan otonom sürüş sistemi bulunuyor.

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Elektrikli liftback, satışa sunulduğunda Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve BYD Han gibi modellere rakip olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Geely ve Baidu'dan tasarım ödüllü elektrikli liftback: Jiyue 07