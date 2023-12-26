Geely ve Baidu'dan tasarım ödüllü elektrikli liftback: Jiyue 07

2024 yılında Çin'de satışa sunulması planlanan Jiyue 07, Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilmiş. Otonom sürüş teknolojisini ise Baidu'dan alıyor. Buradaki paylaşımdan da anlaşılacağı üzere Geely altyapıdan ve üretimden sorumluyken Baidu da yazılım, ADAS (gelişmiş sürüş asistan sistemleri) ve bağlanabilirlik teknolojilerini üstlenmiş.
Jiyue 07, Jidu Robo-02 (ilk kurulduğunda markanın adı Jidu idi) konseptini temel alıyor. Otomobilin ön tasarımı, markanın ilk modeli olan Jiyue 01'e fazlasıyla benziyor. Yuvarlak hatlar, boydan boya uzanan LED şerit ve Y şekilli farlar, bu bölümde dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Yan tarafta alçak omuz çizgisi ve geniş çamurluklarıyla dikkat çeken modelde kapı kolu yerine sütunlara yerleştirilen düğmeler bulunuyor.
Elektrikli liftback, satışa sunulduğunda Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve BYD Han gibi modellere rakip olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.