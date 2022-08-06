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    Karsan, Türkiye'deki ilk elektrikli otobüs teslimatını Antalya'ya yaptı

    Antalya’nın ilk elektrikli otobüsleri olarak kayda geçen 2 adet Karsan e-Atak, 300 kilometreye varan sürüş menzili ile şehrin yoğun trafiğinde toplu taşıma hizmeti verecek.
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    Karsan'dan Antalya'ya iki adet elektrikli otobüs teslimatı
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    Türkiye'de üretilen elektrikli otobüslerle alakalı genelde yurt dışına ihracat haberleri alıyoruz. Ancak bu kez Karsan, yurtiçinden bir teslimat haberiyle karşımızda.

    Antalya'nın ilk elektrikli otobüsleri Karsan'dan

    Karsan, Türkiye pazarında 8 metre sınıfındaki ilk elektrikli otobüs teslimatını Antalya’ya gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 2 adetlik e-ATAK teslimatı ile birlikte Antalya şehrinin de ilk elektrikli otobüsleri hizmete girmiş oldu. Aynı zamanda Karsan'ın Türkiye'deki ilk elektrikli otobüs satışı olarak da kayda geçen araçlar Antalya’nın şehir içindeki yoğun trafiğinde toplu taşıma hizmeti için kullanılacak.

    Elektrikli şehir içi midibüs segmentinde yüzde 30 pay ile Avrupa’da pazar lideri olan Karsan e-ATAK, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Karsan e-ATAK’ın sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili, e-ATAK’ı sınıfında öncü konuma getirdi. e-ATAK, AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

    Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    "Avrupa’da elektrikli araç satışlarımızla çok önemli başarılara imza atıyoruz. İhracat pazarlarındaki geniş çaplı elektrikli araç teslimatlarımızın yanında şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Tükriye’nin 8 metre sınıfındaki ilk elektrikli otobüsünün satışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Akdeniz’in güzide şehri Antalya’da toplu taşımada kullanılacak olan 2 adet e-ATAK modelimizin teslimatını gerçekleştirerek ulaşımı daha çevreci hale getirmeye katkı sağlıyoruz. Sektör elektrikli mobilite yönünde dönüşürken biz de Avrupa’da elektrikli toplu taşımanın öncülerini gerçekleştiren marka olarak, Karsan’ın elektrikli büyümesini şimdi Türkiye yollarına taşıyoruz"

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 2 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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