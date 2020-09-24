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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli Lynk & Co'dan yeni elektrikli otomobil konsepti: Zero

    Çinli otomotiv devi Geely'nin bünyesinde yer alan ve Volvo'dan destek gören Lynk & Co, gelecek yıl satışa sunacağı yeni bir elektrikli otomobilin ön gösterimi olarak Zero konseptini görücüye çıkardı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli otomotiv devi Geely'nin bünyesinde bulunan Lynk & Co, yeni otomobil konsepti Zero üzerindeki örtüyü kaldırdı. Lynk & Co Zero, önümüzdeki günlerde başlayacak Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

    Geely'nin Sustainable Experience Architecture (SEA) platformu üzerine inşa edilen elektrikli otomobil konsepti Lynk & Co Zero, markanın yakın gelecekte piyasaya süreceği bir seri üretim modelinin ön gösterimi olarak karşımızda. Detaylar henüz belli değil fakat Zero'nun şirketin İsveç'in Göteborg kentindeki stüdyosunda tasarlandığını biliyoruz.

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    Lynk & Co Zero'nun tasarımına baktığımızda, genel itibariyle 03 Sedan'ın hatchback versiyonu gibi göründüğünü söylemek mümkün. Fakat detaylara indiğimizde kapalı bir panelden oluşan ızgara bölümü, gizli kapı kolları ve yeniden tasarlanan tamponlar gibi farklı dinamiklerle karşılaşıyoruz. Ayrıca aerodinamik odaklı gövde ve jant tasarımı, boydan boya uzanan LED stoplar ve bagaj spoyleri de Zero'yu öne çıkaran detaylar arasında.

    Çinli Lynk & Co'dan yeni elektrikli otomobil konsepti: Zero
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    Lynk & Co'nun iç mekanını gösteren net bir fotoğraf yok fakat cam tavan üzerinden çekilen görüntü bu alana ufak bir bakış atmamıza izin veriyor. Dış tasarım 03 Sedan'ı andırsa da iç taratfa yepyeni bir tasarım söz konusu. Dokunmaya duyarlı tuşlara sahip üç kollu altı düz direksiyon ve yüzer ekran olarak tabir edilen büyük bir bilgi-eğlence ekranı bu alanda göze çarpan detaylardan. Orta konsolda ise vites topuzu yerine küçük bir anahtar ve onun ilerisinde kablosuz akıllı şarj ünitesi olması muhtemel bir alan mevcut.

    Lynk & Co, henüz markanın ikinci konsepti olan Zero'yu "markanın nasıl elektrikli araç pazarının lideri olacağını gösteren bir ilk bakış" olarak tanımlıyor. Aracın teknik detayları dahil diğer tüm özellikleri Pekin'deki fuarda açıklanacak fakat Lynk & Co'nun belirttiğine göre konsept önümüzdeki yıl üretim bandına çıkacak ve NEDC'ye göre 700 kilometre menzile sahip olacak. Seri üretim modelinin over-the-air (OTA) güncelleme desteğine sahip olacağı ve 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayacağı da markanın verdiği bilgiler arasında.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 1 sa.
    Yine esinlenilmiş(!) gibi bir yerlerden
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    nebulabado 3 sa.
    Ben TOGG'u bekliyorum.
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    rash.87 (R...... K......) 3 sa.
    Adamlar çalışıyor, Bu hızla giderse sektör Türkiye yine yetisemeyecek bu trene.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 sa. rash.87
    bu hızla gitmesine gerek yok tosbağa gibi gitsede yetişemez Türkiye çünkü bir şey yok.
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    x2yk (x y) 4 sa.
    Çinliler bu işi becermeye başladılar, tasarım işi de olacak gibi.
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